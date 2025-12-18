Cerca de 2.000 familias obtuvieron título de propiedad tras décadas de espera en Ayacucho

En conjunto, se entregaron 1.704 títulos de propiedad a hogares y 231 títulos de afectación en uso destinados a colegios, parques, áreas verdes, espacios deportivos y otros servicios de carácter público. Foto: Andina

Luego de 25 años, más de 1.900 familias de la región Ayacucho recibieron su título de propiedad, con lo que regularizan la situación legal de sus viviendas. La entrega permitió a los beneficiarios dejar la informalidad y contar con un documento que respalda la posesión de sus predios.

El acto se realizó en el distrito de San Juan Bautista, en Huamanga, como parte de la campaña ‘Familia segura con propiedad segura’, impulsada por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Desde la institución se indicó que la iniciativa alcanza a ciudadanos de distintas zonas de la región.

Alcance de la entrega de títulos de propiedad

En total, se otorgaron 1.704 títulos de propiedad a familias y 231 títulos de afectación en uso para colegios, parques, áreas verdes, espacios deportivos y otros servicios públicos. Estos últimos documentos están destinados a garantizar el uso de predios para fines comunitarios.

La entrega beneficia a alrededor de 6.800 personas de 11 provincias: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Según Cofopri, “Esta campaña beneficia directamente a miles de ciudadanos de la región”.

Desde el MVCS se indicó que esta entrega se enmarca en los procesos de formalización que actualmente se desarrollan en diversas regiones del país. Foto: Andina

Participación de autoridades

Durante la ceremonia, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó el proceso desarrollado por las familias. “Estas viviendas son el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. Con su título de propiedad tienen la seguridad de que nadie se las podrá quitar. Hoy ingresan plenamente a la formalidad”, señaló en un mensaje difundido por su sector.

Desde el MVCS se precisó que la entrega forma parte de las acciones de formalización que se vienen ejecutando en distintas regiones del país.

Entrega “casa por casa”

Antes del acto central, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, y el director ejecutivo de Cofopri, Carlos Reátegui, realizaron una entrega simbólica de títulos “casa por casa” en viviendas de la zona.

Al respecto, la entidad señaló que “Este es el resultado del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno y el impacto directo de la formalización en la vida de las familias”. Asimismo, se informó que los títulos permitirán a los beneficiarios realizar trámites vinculados a créditos, mejoras de vivienda y herencia de los predios.

Cofopri es la entidad del Estado responsable de regularizar y dar reconocimiento legal a los derechos sobre terrenos y viviendas que aún se mantienen en condición informal en el Perú. Foto: Andina

¿Qué es el Cofopri?

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) es la institución pública encargada de convertir en legales los derechos sobre terrenos y viviendas que se encuentran en situación informal en el Perú. Adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, su misión combina labores técnicas, jurídicas y de gestión territorial para identificar posesiones, empadronar ocupantes y tramitar los instrumentos que permiten inscribir la titularidad en Registros Públicos.

Además de emitir distintos tipos de títulos y certificados, Cofopri diseña programas y procedimientos para sanear predios en asentamientos humanos, urbanizaciones populares y zonas que requieren regularización para integrar a las familias al mercado formal de la vivienda.

En la práctica, la entidad articula trabajo de campo —con brigadas que realizan empadronamiento casa por casa—, estudios catastrales y procesos administrativos que buscan eliminar la precariedad legal sobre la tierra y reducir riesgos asociados a la informalidad. En sus casi tres décadas de servicio, Cofopri reporta haber beneficiado a alrededor de 11 millones de peruanos mediante la entrega de títulos y otros instrumentos de formalización, y en los últimos años ha actualizado su plan estratégico (2025–2030) para priorizar la inclusión territorial y la gestión digital de la información catastral.