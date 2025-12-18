Alerta roja en la sierra: Casi 20 regiones en peligro por temperaturas “extremas” de hasta 36 grados

Foto: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja en varias regiones de la sierra nacional durante tres días consecutivos debido a la posible presencia de fenómenos atmosféricos peligrosos “de gran magnitud”.

Según el Aviso N°452 de la entidad, estos eventos se presentarían desde las 10:00 a. m. del sábado 20 de diciembre hasta casi la medianoche del lunes 22. La advertencia abarca un periodo aproximado de 61 horas.

Durante este tiempo, se pronostica un incremento de la temperatura diurna, con intensidades de moderadas a extremas, en 19 jurisdicciones.

Según el Senamhi, se espera además una escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). La entidad prevé también ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.

Las regiones afectadas incluyen: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) detalló que los fenómenos meteorológicos pronosticados se desarrollarían de la siguiente manera:

El sábado 20 de diciembre se prevén temperaturas máximas entre 19°C y 35°C en la sierra norte, entre 13°C y 29°C en la sierra centro, y valores entre 17°C y 29°C en la sierra sur.

El domingo 21 de diciembre se prevén temperaturas máximas entre 20°C y 34°C en la sierra norte, entre 14°C y 32°C en la sierra centro, y valores entre 17°C y 30°C en la sierra sur.

El lunes 22 de diciembre se prevén temperaturas máximas entre 21°C y 36°C en la sierra norte, entre 14°C y 32°C en la sierra centro, y valores entre 18°C y 31°C en la sierra sur.

Aviso meteorológico del Senamhi.

¿Qué significa la “alerta roja”?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emite una alerta roja, está anunciando la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud, capaces de representar un riesgo extremo para la seguridad de las personas, sus bienes y las infraestructuras en determinadas regiones del país.

Este nivel de advertencia es el más alto dentro de la escala de alertas que utiliza el Senamhi. La alerta roja se activa cuando se prevén condiciones climatológicas severas que podrían generar graves impactos, como inundaciones, deslizamientos, vientos muy intensos, lluvias torrenciales o temperaturas extremas fuera de lo habitual.

Ante este escenario, las autoridades instan a la población a adoptar medidas de precaución extrema, seguir estrictamente las recomendaciones de Defensa Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales. La atención a los comunicados del Senamhi y de los gobiernos locales es fundamental para reducir los riesgos y proteger vidas humanas.

El Senamhi clasifica sus alertas meteorológicas en tres niveles: amarillo, naranja y rojo.

La alerta amarilla , el nivel más bajo, advierte sobre fenómenos peligrosos, pero relativamente frecuentes en la región. En este caso, se recomienda estar atento y tomar precauciones mínimas.

La alerta naranja representa un nivel intermedio y señala la posibilidad de fenómenos peligrosos que pueden afectar la vida cotidiana y la infraestructura local . En este nivel se pide a la población informarse constantemente y seguir las indicaciones de las autoridades.

Finalmente, la alerta roja exige una respuesta inmediata y medidas contundentes debido a la severidad del evento pronosticado.