El primer insecto con derechos: Perú reconoce respaldo jurídico a abejas sin aguijón en la Amazonía

Histórico: abejas nativas de la Amazonía serán protegidas por ley en el Perú. Foto: MINAM

En un precedente histórico para la biodiversidad y el derecho ambiental en el Perú, la Municipalidad Provincial de Satipo aprobó la Ordenanza Municipal N.° 033-2025-CM/MPS, que reconoce a las abejas amazónicas sin aguijón como sujetos de derechos y declara la protección de su hábitat en la Reserva de Biósfera Avireri Vraem. La medida, aprobada por unanimidad el 21 de octubre y promulgada el 27 de octubre, es el primer reconocimiento legal de un insecto como entidad con derechos en el país.

La norma garantiza a estos polinizadores esenciales su derecho a existir, vivir en un ambiente sano, mantener poblaciones saludables, regenerar ciclos vitales y contar con representación jurídica frente a amenazas ambientales. Las autoridades municipales subrayaron que este paso responde a la urgencia de frenar riesgos como deforestación, uso indiscriminado de pesticidas y pérdida de hábitat, que ponen en peligro la supervivencia de estas especies ancestrales.

Abejas amazónicas ahora tienen defensa legal: histórico paso por la biodiversidad. Foto: MINAM

Derechos reconocidos y medidas de protección obligatorias

La ordenanza detalla derechos específicos de las abejas sin aguijón, incluyendo:

derecho a existir y prosperar

derecho a hábitats libres de contaminación

derecho a condiciones climáticas ecológicamente sostenibles

protección de la biodiversidad y flora nativa

derecho a ser representadas legalmente

Además, establece prohibiciones estrictas:

uso de plaguicidas nocivos o de riesgo inaceptable

quema de colmenas, panales o enjambres en zonas protegidas

La Municipalidad implementará estrategias vinculantes, como reubicación de colmenas en lugar de destrucción, reducción progresiva del uso de insecticidas, preservación de flora nativa y campañas de educación ambiental dirigidas a comunidades amazónicas, bajo supervisión de la Subgerencia de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.

(Andina)

¿Por qué proteger a las abejas sin aguijón?

Las abejas nativas sin aguijón —como Melipona eburnea, Melipona illota, Melipona grandis y Tetragonisca angustula— son la especie más antigua de abejas en el planeta. Su función en la Amazonía es determinante: se estima que polinizan más del 80 % de la flora amazónica y hasta el 90 % de las plantas silvestres en el VRAEM, sosteniendo la regeneración del bosque, la seguridad alimentaria y la continuidad de saberes ancestrales como la meliponicultura en las comunidades ashaninkas.

Sin embargo, enfrentan amenazas crecientes por deforestación, monocultivos, uso de agroquímicos y variabilidad climática. Ante ello, el marco legal busca activar mecanismos rápidos de respuesta ante impactos ambientales, integrando evidencia científica y conocimiento indígena para garantizar su supervivencia.

(Andina)

Un precedente global para los derechos de la naturaleza

La ordenanza municipal fue respaldada por organizaciones como Earth Law Center, Amazon Research Internacional, la Reserva Comunal Ashaninka y EcoAshaninka, y se basó en informes técnicos elaborados por especialistas en legislación ambiental. Al tratarse del primer reconocimiento jurídico de un insecto en el Perú —y uno de los primeros a nivel mundial— expertos consideran que la experiencia puede servir de modelo para desarrollar normas similares en otras regiones amazónicas y países megadiversos.

Autoridades locales afirmaron que esta decisión no solo salvaguarda a las abejas sin aguijón, sino que fortalece la salud ecológica de Satipo, beneficiando a miles de familias que dependen de la agricultura sostenible, el bosque y los servicios ecosistémicos asociados.

Abejas sin aguijón de la Amazonía reciben protección oficial. Foto: MINAM