Perú

El primer insecto con derechos: Perú reconoce respaldo jurídico a abejas sin aguijón en la Amazonía

Nueva norma reconoce su rol vital en la biodiversidad y obliga al Estado a protegerlas frente a la deforestación y la minería ilegal.

Guardar
Histórico: abejas nativas de la
Histórico: abejas nativas de la Amazonía serán protegidas por ley en el Perú. Foto: MINAM

En un precedente histórico para la biodiversidad y el derecho ambiental en el Perú, la Municipalidad Provincial de Satipo aprobó la Ordenanza Municipal N.° 033-2025-CM/MPS, que reconoce a las abejas amazónicas sin aguijón como sujetos de derechos y declara la protección de su hábitat en la Reserva de Biósfera Avireri Vraem. La medida, aprobada por unanimidad el 21 de octubre y promulgada el 27 de octubre, es el primer reconocimiento legal de un insecto como entidad con derechos en el país.

La norma garantiza a estos polinizadores esenciales su derecho a existir, vivir en un ambiente sano, mantener poblaciones saludables, regenerar ciclos vitales y contar con representación jurídica frente a amenazas ambientales. Las autoridades municipales subrayaron que este paso responde a la urgencia de frenar riesgos como deforestación, uso indiscriminado de pesticidas y pérdida de hábitat, que ponen en peligro la supervivencia de estas especies ancestrales.

Abejas amazónicas ahora tienen defensa
Abejas amazónicas ahora tienen defensa legal: histórico paso por la biodiversidad. Foto: MINAM

Derechos reconocidos y medidas de protección obligatorias

La ordenanza detalla derechos específicos de las abejas sin aguijón, incluyendo:

  • derecho a existir y prosperar
  • derecho a hábitats libres de contaminación
  • derecho a condiciones climáticas ecológicamente sostenibles
  • protección de la biodiversidad y flora nativa
  • derecho a ser representadas legalmente

Además, establece prohibiciones estrictas:

  • uso de plaguicidas nocivos o de riesgo inaceptable
  • quema de colmenas, panales o enjambres en zonas protegidas

La Municipalidad implementará estrategias vinculantes, como reubicación de colmenas en lugar de destrucción, reducción progresiva del uso de insecticidas, preservación de flora nativa y campañas de educación ambiental dirigidas a comunidades amazónicas, bajo supervisión de la Subgerencia de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.

(Andina)
(Andina)

¿Por qué proteger a las abejas sin aguijón?

Las abejas nativas sin aguijón —como Melipona eburnea, Melipona illota, Melipona grandis y Tetragonisca angustula— son la especie más antigua de abejas en el planeta. Su función en la Amazonía es determinante: se estima que polinizan más del 80 % de la flora amazónica y hasta el 90 % de las plantas silvestres en el VRAEM, sosteniendo la regeneración del bosque, la seguridad alimentaria y la continuidad de saberes ancestrales como la meliponicultura en las comunidades ashaninkas.

Sin embargo, enfrentan amenazas crecientes por deforestación, monocultivos, uso de agroquímicos y variabilidad climática. Ante ello, el marco legal busca activar mecanismos rápidos de respuesta ante impactos ambientales, integrando evidencia científica y conocimiento indígena para garantizar su supervivencia.

(Andina)
(Andina)

Un precedente global para los derechos de la naturaleza

La ordenanza municipal fue respaldada por organizaciones como Earth Law Center, Amazon Research Internacional, la Reserva Comunal Ashaninka y EcoAshaninka, y se basó en informes técnicos elaborados por especialistas en legislación ambiental. Al tratarse del primer reconocimiento jurídico de un insecto en el Perú —y uno de los primeros a nivel mundial— expertos consideran que la experiencia puede servir de modelo para desarrollar normas similares en otras regiones amazónicas y países megadiversos.

Autoridades locales afirmaron que esta decisión no solo salvaguarda a las abejas sin aguijón, sino que fortalece la salud ecológica de Satipo, beneficiando a miles de familias que dependen de la agricultura sostenible, el bosque y los servicios ecosistémicos asociados.

Abejas sin aguijón de la
Abejas sin aguijón de la Amazonía reciben protección oficial. Foto: MINAM

Temas Relacionados

Abejas sin aguijónAbejas nativasAbejasAmazoníaConservaciónMedio ambienteperu-noticias

Más Noticias

Esta es la danza que convierte a Huánuco en la sede de la Navidad más larga del Perú

En época navideña, un evento festivo resalta en Huánuco: la multitudinaria congregación de cofradías y autoridades en la Plaza de Armas, donde la música, los trajes y la devoción dan vida a los Negritos de Huánuco, una tradición reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación

Esta es la danza que

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

El director general de fútbol de la FPF destacó el potencial del delantero y descartó que su convocatoria del mes pasado haya respondido a intereses políticos o favores ajenos a lo deportivo

Jean Ferrari justifica el llamado

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

La influencer rompe el silencio ante las afirmaciones de Darinka Ramírez y defiende su autonomía: niega depender económicamente de Jefferson Farfán y destaca su esfuerzo laboral

Xiomy Kanashiro responde a la

Tras cancelación de rutas internacionales de LATAM, MTC anuncia “conversaciones avanzadas” con seis nuevas aerolíneas, ¿cuáles son?

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, reafirma la apuesta por consolidar a Perú como un hub regional competitivo, a pesar de las advertencias formuladas por aerolíneas respecto al impacto de la nueva TUUA de transferencia internacional

Tras cancelación de rutas internacionales

Basura en las calles aumenta por fiestas de fin de año: OEFA exige a municipios reforzar la limpieza pública

El organismo ambiental alertó que en enero se detectaron retrasos en el servicio y más de 90 puntos críticos de acumulación en ciudades como Cusco, Piura, Chimbote y Huancayo tras las celebraciones

Basura en las calles aumenta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro responde a la

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

Magaly Medina le hace aclaración a Laura Spoya sobre sus videos con empresario: “Nunca hemos dicho ampay”

DEPORTES

Pedro Gallese seguirá su carrera

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”

Universitario anunció la Noche Crema 2026: rival, fecha y toda la información oficial del evento

Percy Liza halla una nueva oportunidad uniéndose a Sport Boys para disputar la Liga 1 2026

¿Universitario busca fichar a delantero de Barcelona de Ecuador? Lo último que se sabe del futuro ‘9′ de los ‘cremas’