Pan de masa madre: ¿es más saludable el integral o el blanco?

El pan integral de masa madre se elabora con harina integral, es decir, harina que conserva el grano completo del trigo (Canva)

El pan es uno de los alimentos más presentes en los desayunos de los peruanos. Se consume a diario acompañado de café, té, mantequilla, palta o huevo, tanto en hogares como en panaderías. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) reconocen que el pan forma parte de la canasta básica, pero también advierten que su consumo debe ser moderado y de buena calidad, ya que el exceso de harinas refinadas se asocia con sobrepeso, diabetes y enfermedades cardiovasculares. En este contexto, en los últimos años ha ganado popularidad el pan de masa madre, considerado una alternativa más natural y digestiva. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿es más saludable el pan integral de masa madre o el pan blanco de masa madre?

El pan integral de masa madre

El pan integral de masa madre se elabora con harina integral, es decir, harina que conserva el grano completo del trigo, incluyendo el salvado y el germen. Esto hace que sea más rico en fibra, vitaminas del complejo B, minerales como hierro y magnesio, y antioxidantes naturales.

La fermentación con masa madre mejora aún más su perfil nutricional. Durante este proceso, las bacterias y levaduras naturales reducen el ácido fítico, una sustancia presente en los cereales que dificulta la absorción de minerales. Gracias a ello, los nutrientes del pan integral de masa madre se aprovechan mejor en el organismo.

Desde el punto de vista de la salud digestiva, este tipo de pan favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener una microbiota más equilibrada. Además, su alto contenido de fibra contribuye a generar mayor sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito y el peso corporal. Por estas razones, Minsa y EsSalud suelen recomendar priorizar el consumo de cereales integrales dentro de una alimentación saludable.

El pan blanco de masa madre

Para personas con digestión sensible, el pan blanco de masa madre puede resultar más fácil de tolerar que el pan integral de masa madre (Freepik)

El pan blanco de masa madre se elabora con harina refinada, a la que se le ha retirado el salvado y el germen del trigo. Esto da como resultado un pan de textura más suave, sabor más neutro y mayor aceptación entre personas que prefieren productos menos densos.

Aunque nutricionalmente es menos rico en fibra y micronutrientes que el pan integral, la masa madre sí le aporta beneficios frente al pan blanco industrial. La fermentación prolongada mejora la digestibilidad del gluten y reduce los picos de glucosa en sangre en comparación con los panes elaborados con levadura comercial.

Para personas con digestión sensible, el pan blanco de masa madre puede resultar más fácil de tolerar que el pan integral de masa madre, especialmente si no están acostumbradas a consumir grandes cantidades de fibra. Sin embargo, al tener menor efecto saciante, puede llevar a un consumo mayor si no se controla la porción.

Pan de masa madre: ¿es más saludable el integral o el blanco?

El pan de masa madre es considerado una alternativa más natural y digestiva (Canva)

Desde una perspectiva nutricional, el pan integral de masa madre es la opción más saludable para la mayoría de las personas. Su mayor contenido de fibra, vitaminas y minerales, sumado a los beneficios de la fermentación natural, lo convierte en un aliado para la salud digestiva, el control del peso y la prevención de enfermedades metabólicas.

El pan blanco de masa madre, si bien es una mejora frente al pan blanco industrial, sigue siendo un alimento con menor valor nutricional. Puede ser una alternativa ocasional o una opción de transición para quienes buscan dejar el pan ultraprocesado, pero no debería desplazar al integral como consumo habitual.

Minsa y EsSalud coinciden en que la clave está en la moderación y en la calidad del producto. No todo pan de masa madre es automáticamente saludable. Es importante revisar los ingredientes, evitar azúcares añadidos y preferir panes elaborados con pocos insumos y fermentación prolongada.

Beneficios para la salud del pan de masa madre

El pan de masa madre ofrece beneficios para la salud debido a su proceso de fermentación natural. Esta fermentación facilita la digestión y reduce la presencia de fitatos, lo que mejora la absorción de minerales como el hierro y el zinc. La presencia de bacterias lácticas contribuye a un perfil nutricional más favorable y puede favorecer la diversidad de la microbiota intestinal. Además, el pan de masa madre suele tener un índice glucémico más bajo que el pan convencional, lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre.