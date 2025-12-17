Perú

Martín Vizcarra pide al PJ suspender su “injusta sentencia” de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo

Mientras se resuelve la apelación contra la condena por cohecho. Expresidente busca enfrentar en libertad el trámite en la segunda instancia

El expresidente peruano Martín Vizcarra
El expresidente peruano Martín Vizcarra llega a la corte para escuchar la sentencia en los casos de corrupción vinculados a los proyectos de construcción del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, en los que fue acusado de recibir sobornos mientras se desempeñaba como gobernador, en Lima. Perú, 26 de noviembre de 2025. REUTERS/Gerardo Marín

El expresidente Martín Vizcarra solicitó al Poder Judicial la suspensión provisional de la condena de 14 años de prisión en su contra por los sobornos que habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua. Esto mientras se resuelve la apelación de la sentencia del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

“He solicitado la suspensión de la ejecución provisional de condena hasta que se resuelva la apelación de una injusta sentencia, que ignoró mi conducta procesal intachable, asistiendo al acto mismo de su lectura”, expresó Vizcarra en X (antes Twitter).

El exmandatario asegurará, en base a su comportamiento durante el juicio oral, que no existe riesgo de que huya de la justicia. Por ejemplo, se pidió prisión preventiva en su contra, que fue declarada fundada por un Juzgado, pero revocada por una Sala Superior. También está el hecho de que Martín Vizcarra acudió a casi todas las sesiones del juzgamiento ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Todos estos hechos deberán ser evaluados por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá determinar si ordena la libertad de Vizcarra mientras se resuelve la apelación contra su condena de 14 años de prisión. En caso el colegiado acceda al pedido del exmandatario, se le impondrían reglas de conducta.

Admiten apelación de Martín Vizcarra

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional admitió las apelaciones de Martín Vizcarra, la empresa Astaldi S.P.A. sucursal del Perú y la Procuraduría Pública Ad Hoc contra la sentencia que impuso 14 años de prisión al exmandatario por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Esto luego de que el exjefe de Estado denunciará dilaciones.

El expresidente de Perú Martín
El expresidente de Perú Martín Vizcarra reacciona durante una audiencia este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

La defensa de Martín Vizcarra pide la nulidad de la sentencia o, en su defecto, que se revoque y se le absuelva de la acusación fiscal, además de solicitar su excarcelación inmediata. En los escritos oficiales se detalla: “Que, se declare la nulidad de la citada resolución; o, como pretensión subordinada, se revoque y, reformándola, se absuelva al ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo de la acusación fiscal promovida en su contra; en ambos supuestos ordenando su excarcelación inmediata“.

Por su parte, la Procuraduría Pública Ad Hoc cuestiona el monto de S/ 2.336.000 fijado como reparación civil, al considerarlo insuficiente, y solicita que se establezca una indemnización mayor contra Vizcarra y las empresas involucradas, acorde con sus pretensiones económicas presentadas durante el proceso.

La empresa Astaldi también apela la decisión que la mantiene como tercero civilmente responsable, al haber sido rechazada su exclusión de la obligación solidaria de pago de la reparación civil. Solicita que se revoque o declare nulo el extremo de la sentencia que la incluye como responsable, argumentando que su inclusión vulnera fundamentos de hecho y derecho.

La resolución, dictada el 26 de noviembre de 2025, condenó a Martín Vizcarra por cohecho pasivo propio en agravio del Estado, imponiéndole 14 años de prisión efectiva, nueve años de inhabilitación, una multa de S/ 94.900 y la obligación solidaria de pagar S/ 2.336.000 junto con otras empresas como reparación civil.

