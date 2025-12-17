Perú

iOA aclara por qué se negó a estar en El Gran Chef Famosos: “Necesitaba generar”

El creador de contenido decidió responder ante las especulaciones de un desacuerdo con la producción del programa en el sueldo que iba a cobrar

El creador de contenido decidió responder ante las especulaciones de un desacuerdo con la producción del programa en el sueldo que iba a cobrar

El creador de contenido Ioanis Patsias, conocido como iOA, presentó su versión sobre la ausencia que generó comentarios en el entorno del popular programa de cocina “El Gran Chef Famosos”. Durante su paso por el espacio de Nelly Rossinelli, “¿Cuál es tu pedido?”, el youtuber fue cuestionado directamente tanto por la exjurado como por José Peláez, sobre las especulaciones que surgieron después de negarse a participar en el reality.

La interrogante, recurrente en redes sociales desde la noticia de su rechazo, cobró fuerza cuando ambos protagonistas del formato le exigieron respuestas en vivo. “Yo lo voy a decir y estaba muy agradecido. Importante primero de que yo era fan de ‘El Gran Chef’, porque yo veía siempre”, admitió Patsias en el programa, según recogió la producción invitada.

La aclaración de iOA sobre los verdaderos motivos de su negativa fue directa y evitó alimentar rumores sobre problemas con la producción. El influencer explicó que su ausencia se vinculó a una cuestión económica y de tiempo y no a desencuentros con los responsables del ciclo gastronómico.

iOA aclara por qué se negó a estar en El Gran Chef Famosos: "Necesitaba generar"
“Segundo es que en ese momento me pasó lo del concierto de Rosalía y yo estaba recontra endeudando y en verdad no quería. Decía, no quiero quedar así, sino que necesito trabajar, todos los días generar. Si me hubiese agarrado en un estado normal, hubiese dicho ya, hagámoslo”, compartió el propio iOA, alejando cualquier versión de un supuesto conflicto.

El propio iOA afirmó que, aunque deseaba sumarse al programa por afinidad y admiración, las condiciones del contrato no se ajustaban a su necesidad de ingresos en ese momento.

iOA aclara por qué se negó a estar en El Gran Chef Famosos: "Necesitaba generar"

Lo que dijo iOA sobre su rechazo a ‘El Gran Chef Famosos’

La situación tomó un nuevo matiz cuando iOA decidió contar más detalles en un video publicado en la red social TikTok. Respondiendo a una pregunta de una seguidora, quien deseaba verlo en la tercera temporada del concurso transmitido por Latina TV, el creador digital no dudó en explicar que ya había recibido dos propuestas, pero nunca quedó satisfecho con las condiciones ofrecidas.

“Quisieron tenerme en la primera temporada con un sueldo súper bajo”, contestó, lo que provocó numerosas reacciones y comentarios de seguidores.

Las negociaciones con la producción de “El Gran Chef Famosos” continuaron en la previa de la segunda temporada. iOA reveló en el mismo video que, después de conversaciones que se extendieron “por mes y medio”, terminó aceptando la oferta, aunque la producción no volvió a contactarlo.

iOA descartó ingresar a 'El Gran Chef Famosos'.

“Para la segunda temporada me tuvieron en negociaciones por mes y medio. Cuando dije que OK, me dijeron que ya no. Jajajajaja si supieran. Por eso, no me gusta la televisión y nunca me verán ahí”, sentenció el youtuber.

Estas declaraciones, recogidas y difundidas inicialmente por la cuenta de iOA y luego reproducidas por varios medios del espectáculo, pusieron en primer plano la discusión sobre las condiciones laborales en realities de cocina en Perú.

La versión de Patsias descartó cualquier malentendido con la producción y enfatizó que su decisión fue pragmática y relacionada con la gestión de su tiempo y expectativas económicas frente a sus compromisos personales y laborales.

Con su característica transparencia en redes, iOA marcó distancia de rumores y reiteró que sus prioridades están guiadas por la viabilidad de sus proyectos personales y el equilibrio entre el reconocimiento público y los beneficios económicos.

