Nelly Rossinelli debuta con ‘¿Cuál es tu pedido?’: fecha y hora para su gran estreno en Latina

Nelly Rossinelli, conocida por su estilo cercano y por haber conquistado al público con su papel de jurado en ‘El Gran Chef Famosos’, regresa a las pantallas con un proyecto propio que marca un nuevo capítulo en su carrera televisiva.

La conductora debuta en Latina con su espacio llamado, “¿Cuál es tu pedido?”, un formato que une entretenimiento y tradición culinaria, y que promete convertirse en un espacio familiar de encuentro y diversión.

Una propuesta inspirada en la unión familiar

Desde que finalizó su etapa como jurado en ‘El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli expresó su deseo de seguir compartiendo la cocina con las familias peruanas.

En ese camino, surgió ‘¿Cuál es tu pedido?’, un programa que busca mantener la esencia de la cocina casera y trasladarla a un formato televisivo dinámico, en el que el entretenimiento y la tradición gastronómica se mezclan de forma natural.

La conductora explicó que su objetivo es reunir a las familias en torno a la preparación de platos, generando un espacio en el que la cocina no solo sea el centro de atención, sino también un pretexto para compartir anécdotas, experiencias y momentos divertidos.

“Lo único que te puedo adelantar es que nuevamente se van a reunir las familias peruanas a través de la cocina y de la mano del entretenimiento. Muchas gracias por ese cariño, por recibirnos de nuevo en sus casas. ¡Se vienen sorpresas!”, señaló Rossinelli.

Fecha y hora del estreno

El programa se estrenará este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m. a través de Latina Televisión, y desde ya se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de la temporada.

Con esta propuesta, la conductora busca reafirmar su lugar en la pantalla chica y llevar a los hogares peruanos una nueva experiencia culinaria llena de entretenimiento, desafíos y emociones.

La dinámica del programa

El atractivo principal de ‘¿Cuál es tu pedido?’ se centra en el desafío que cada emisión plantea. Según lo adelantado en Latina, un famoso ingresará a la cocina con un pedido especial, mientras que otro personaje deberá asumir el reto de cumplirlo con la ayuda de Nelly Rossinelli.

El formato no solo pondrá a prueba la creatividad y rapidez de los participantes, sino que también abrirá espacio para conocer historias, recuerdos y vivencias de cada invitado. La idea es combinar la competencia culinaria con momentos de conversación que permitan al público acercarse más a los protagonistas de cada episodio.

“Los ingredientes listos, la cocina encendida, solo falta saber una cosa: ¿Cuál es tu pedido?”, es la frase central del spot promocional que ya circula en redes sociales y en la señal de Latina.

Invitados confirmados para el estreno

En la primera promoción se reveló que varias figuras de la música, la actuación y el entretenimiento participarán en el programa. Entre ellas destacan Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Franco Cabrera, Priscila Espinoza y Andrea Luna, quienes se sumarán al reto culinario y mostrarán una faceta distinta frente al público.

La inclusión de estos artistas refleja la intención del programa de mantener un tono cercano, divertido y variado, ofreciendo no solo recetas, sino también momentos espontáneos que conecten con los televidentes.

Un sueño cumplido para Nelly Rossinelli

Rossinelli compartió su emoción por este nuevo paso en su carrera televisiva. “Estoy muy emocionada”, expresó en una reciente entrevista, agradeciendo a Latina y al público por la confianza depositada en ella. La conductora aseguró que este nuevo espacio es también un reflejo del cariño que ha recibido durante su paso por “El Gran Chef Famosos”, donde se ganó el apodo de “la mamá de los pericotitos” por su trato cercano con los participantes.

Nelly recordó que desde pequeña soñaba con estar frente a cámaras, atraída por la magia del espectáculo, las luces y la interacción con el público. Hoy, con este proyecto, siente que se encuentra en una etapa donde puede consolidar ese sueño y ofrecer algo distinto a los televidentes peruanos.

Nelly Rossinelli regresa a Latina con programa propio. Latina TV