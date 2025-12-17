Elecciones 2026: ¿Cuál será el pago para los miembros de mesa, según la nueva UIT?

La disposición fue oficializada por el Congreso de la República en el diario oficial El Peruano - crédito Andina

El Gobierno de Perú oficializó el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026 en S/5.500. Por medio del Decreto Supremo N.º 301-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó el monto que servirá como referencia en la determinación de impuestos, infracciones, multas y otros conceptos tributarios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. De esta forma también se podrá saber cuánto le corresponde recibir a los miembros de mesa en las elecciones generales del 2026.

Los ciudadanos que resulten elegidos como miembros serán compensados con un monto equivalente al 3% de una UIT. Actualmente, eso representa S/ 160, pero actualizado para el 2026 será de S/ 165. Como ya es costumbre, este dinero se entrega a modo de reconocimiento por ser parte de la jornada. Otro beneficio es un día de descanso remunerado en su centro laboral, tal como establece la ley.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacó que el trabajo de los miembros de mesa es importante para asegurar la transparencia, eficiencia y legitimidad de los comicios. Por ello, tendrán que participar en una capacitación breve, de entre 90 minutos y dos horas, en las que se les enseñará sobre los procedimientos para instalar la mesa, registrar los votos y llenar correctamente las actas.

De acuerdo con el jefe de la ONPE, el estímulo de ese bono permitirá garantizar la presencia de los miembros de mesa en el día de la votación, el domingo 11 de abril, así como instalar las mesas en el horario programado. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

¿Cuándo será el sorteo?

La ONPE determinó que el sorteo para elegir a los miembros de mesa en las elecciones generales de 2026 se efectuará el 29 de enero. Este proceso contará con una novedad: de cada mesa se seleccionarán nueve ciudadanos, divididos en tres titulares y seis suplentes, con el objetivo de asegurar cobertura y operatividad completa durante la jornada electoral. Esta medida representa una variación respecto de procesos de años previos, según datos informados oficialmente por la entidad.

De acuerdo con el calendario del organismo, la lista definitiva de miembros de mesa se publicará el 11 de febrero, posterior a un período en el que los ciudadanos podrán presentar tachas o solicitudes de exclusión. Entre los motivos contemplados figuran embarazo, enfermedades o condiciones médicas debidamente certificadas. “Los miembros de mesa son la máxima autoridad en el local de votación y su participación resulta indispensable para garantizar la legalidad del proceso”, resaltó la institución.

UIT

Como parte de las reformas para este ciclo electoral, la ONPE amplió el período de capacitación obligatoria, pasando de 30 a 45 días. Los ciudadanos seleccionados podrán completar su formación de modo presencial o virtual, a través de la plataforma ‘ONPE Educa’. El incremento en el tiempo de instrucción responde al aumento en las tareas asignadas a los miembros de mesa, garantizando que cumplan adecuadamente sus funciones durante el día de la votación.

Para brindar mayor transparencia y facilitar la participación ciudadana, el organismo electoral habilitó una web especial que integra herramientas como “Elige tu local de votación”, simuladores, información normativa y acceso a resultados en tiempo real. Las autoridades remarcan que la ampliación de la capacitación y la publicación anticipada de la nómina contribuyen a fortalecer la legitimidad y la transparencia del proceso electoral peruano de cara a las elecciones de 2026.