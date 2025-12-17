Perú

Corredor Rojo: Usuarios pueden consultar llegada de buses en tiempo real, pero solo en un paradero

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre la implementación de un tótem informativo instalado en el paradero La Cultura

Guardar
ATU
ATU

El Corredor Rojo es uno de los pilares principales del sistema de transporte público gestionado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Este servicio conecta diversos distritos, entre ellos Ate, La Molina, San Borja, San Miguel y La Perla, mediante rutas como el Servicio 201, que une Ate con el óvalo de La Perla, o el Servicio 204, que va desde Cieneguilla hasta San Miguel. Otros recorridos, como los servicios 206 y 209, conectan puntos estratégicos y favorecen la integración tarifaria con el Corredor Azul.

Más de 170 mil usuarios diarios utilizan el Corredor Rojo, que se caracteriza por su flota moderna y su sistema de pago con tarjetas como Lima Pass y la del Metropolitano. El pasaje general es de S/2.40, y la tarifa estudiantil se ubica en S/1.20.

Además, se ofrecen tarifas promocionales y opciones integradas que incentivan los traslados entre rutas. El servicio opera desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., cubriendo zonas neurálgicas para trabajadores, estudiantes y visitantes en la ciudad.

La ruta 204 del corredor
La ruta 204 del corredor Rojo extiende su recorrido hasta Pachacámac y Manchay| ATU

Tótem informativo y aplicación móvil

A pesar de la extensión del Corredor Rojo, la innovación en monitoreo en tiempo real solo llegó hasta el paradero La Cultura, ubicado en el distrito de San Borja.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a la ATU, inauguraron recientemente un tótem informativo en este lugar, que permite a los usuarios consultar la llegada de los buses y planificar mejor sus trayectos.

El tótem interactivo ofrece datos sobre la frecuencia, ubicación y tiempos estimados de arribo de cada unidad. Este avance fue resaltado por Aldo Prieto Barrera, titular del MTC, quien indicó que la iniciativa fortalece la seguridad y la eficiencia del sistema.

Por su parte, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, recalcó que esta tecnología mejora la experiencia de viaje para quienes utilizan a diario el Corredor Rojo. Esta solución tecnológica beneficia a miles de pasajeros que abordan desde La Cultura, aunque la herramienta todavía no se ha extendido al resto de la red de paraderos.

Tótem informático fue colocado en
Tótem informático fue colocado en el paradero La Cultura, en San Borja, para que usuarios puedan conocer el recorrido a tiempo real de los buses.

El ingreso de información en tiempo real mediante tótems físicos se complementa con la aplicación digital UbicATUbus, habilitada para móviles. Esta app permite que los usuarios sigan en sus teléfonos inteligentes el desplazamiento de las unidades, información sobre el estado de la operación y alertas sobre incidentes, ampliando la transparencia sobre el servicio.

El sistema se apoya en un Centro de Gestión y Control dotado de tecnología basada en la plataforma alemana IVU, que permite monitorear la flotilla, regular intervalos y responder ante incidencias, manteniendo comunicación directa con los conductores durante la jornada.

Además, el propio personal de conducción puede comunicar situaciones de robos, accidentes o acoso a través del centro de operaciones.

Autoridades como el MTC y la ATU precisaron que el despliegue de tecnología avanzada sigue en marcha. Los usuarios esperan que las herramientas de información en tiempo real se repliquen en más paraderos, elevando los estándares del transporte público en la capital.

Temas Relacionados

Corredor RojoMTCATULa CulturaSan Borjaperu-noticias

Más Noticias

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025

El cierre de la temporada deja cifras que permiten entender cómo el control, el acceso y la toma de decisiones basadas en datos influyeron en el consumo de los partidos

La piratería en la Liga1

Roberto Mosquera augura un futuro interesante a Javier Rabanal en Universitario: “Ha estado en Ecuador, le puede ir bien”

El reconocido director técnico nacional, con paso accidentado en Liga 1 2025, aprobó la llegada del nuevo líder español a la ‘U’. “Puede encajar en el fútbol peruano”, sostuvo

Roberto Mosquera augura un futuro

10 motivos para ir a consulta médica con un pediatra

La consulta médica con un pediatra no solo permite tratar enfermedades, sino también prevenirlas, orientar a las familias y promover hábitos saludables desde la infancia

10 motivos para ir a

Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina: “Pensé que era mazamorra”

La conductora vuelve a ser tendencia por su receta de chocolate, que usuarios tildaron de “mazamorra”, recordando sus polémicas navideñas pasadas con el pavo

Critican receta de chocolate navideño

Magaly critica a Álvaro Paz de la Barra por usar a Sofía Franco en su campaña: “Lo único que los une es la angurria por el poder”

La conductora de espectáculos lanzó fuertes comentarios sobre la estrategia de la pareja, acusándolos de aprovechar su historia personal para ganar votos en las próximas elecciones

Magaly critica a Álvaro Paz
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ archiva nueva investigación contra

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

Perú no espera un desborde migratorio en la frontera con Chile, luego de la victoria de José Antonio Kast

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

ENTRETENIMIENTO

Critican receta de chocolate navideño

Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina: “Pensé que era mazamorra”

Magaly critica a Álvaro Paz de la Barra por usar a Sofía Franco en su campaña: “Lo único que los une es la angurria por el poder”

Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

DEPORTES

La piratería en la Liga1

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025

Roberto Mosquera augura un futuro interesante a Javier Rabanal en Universitario: “Ha estado en Ecuador, le puede ir bien”

Extécnico de Rebaza Acosta cuestiona a la dirigencia tras ser despedido del club con un “frío mensaje de WhatsApp”

Sandra Ostos cambia el chip y apunta al clásico con Universitario: “La temporada sigue, no hemos dejado de entrenar”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”