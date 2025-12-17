Corredor Rojo: Usuarios pueden consultar llegada de buses en tiempo real, pero solo en un paradero

ATU

El Corredor Rojo es uno de los pilares principales del sistema de transporte público gestionado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Este servicio conecta diversos distritos, entre ellos Ate, La Molina, San Borja, San Miguel y La Perla, mediante rutas como el Servicio 201, que une Ate con el óvalo de La Perla, o el Servicio 204, que va desde Cieneguilla hasta San Miguel. Otros recorridos, como los servicios 206 y 209, conectan puntos estratégicos y favorecen la integración tarifaria con el Corredor Azul.

Más de 170 mil usuarios diarios utilizan el Corredor Rojo, que se caracteriza por su flota moderna y su sistema de pago con tarjetas como Lima Pass y la del Metropolitano. El pasaje general es de S/2.40, y la tarifa estudiantil se ubica en S/1.20.

Además, se ofrecen tarifas promocionales y opciones integradas que incentivan los traslados entre rutas. El servicio opera desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., cubriendo zonas neurálgicas para trabajadores, estudiantes y visitantes en la ciudad.

La ruta 204 del corredor Rojo extiende su recorrido hasta Pachacámac y Manchay| ATU

Tótem informativo y aplicación móvil

A pesar de la extensión del Corredor Rojo, la innovación en monitoreo en tiempo real solo llegó hasta el paradero La Cultura, ubicado en el distrito de San Borja.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a la ATU, inauguraron recientemente un tótem informativo en este lugar, que permite a los usuarios consultar la llegada de los buses y planificar mejor sus trayectos.

El tótem interactivo ofrece datos sobre la frecuencia, ubicación y tiempos estimados de arribo de cada unidad. Este avance fue resaltado por Aldo Prieto Barrera, titular del MTC, quien indicó que la iniciativa fortalece la seguridad y la eficiencia del sistema.

Por su parte, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, recalcó que esta tecnología mejora la experiencia de viaje para quienes utilizan a diario el Corredor Rojo. Esta solución tecnológica beneficia a miles de pasajeros que abordan desde La Cultura, aunque la herramienta todavía no se ha extendido al resto de la red de paraderos.

Tótem informático fue colocado en el paradero La Cultura, en San Borja, para que usuarios puedan conocer el recorrido a tiempo real de los buses.

El ingreso de información en tiempo real mediante tótems físicos se complementa con la aplicación digital UbicATUbus, habilitada para móviles. Esta app permite que los usuarios sigan en sus teléfonos inteligentes el desplazamiento de las unidades, información sobre el estado de la operación y alertas sobre incidentes, ampliando la transparencia sobre el servicio.

El sistema se apoya en un Centro de Gestión y Control dotado de tecnología basada en la plataforma alemana IVU, que permite monitorear la flotilla, regular intervalos y responder ante incidencias, manteniendo comunicación directa con los conductores durante la jornada.

Además, el propio personal de conducción puede comunicar situaciones de robos, accidentes o acoso a través del centro de operaciones.

Autoridades como el MTC y la ATU precisaron que el despliegue de tecnología avanzada sigue en marcha. Los usuarios esperan que las herramientas de información en tiempo real se repliquen en más paraderos, elevando los estándares del transporte público en la capital.