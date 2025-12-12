Atropello del bus del Corredor Rojo provoca amputación parcial de pierna a adulta mayor en La Molina

La adulta mayor continúa hospitalizada, mientras que el conductor sigue detenido (Créditos: Panamericana TV).

Una mujer de 70 años resultó gravemente herida luego de ser atropellada por un bus del Corredor Rojo al mediodía en el distrito de La Molina. El accidente ocurrió mientras Norma Benítez cruzaba por una cebra peatonal, cuando fue impactada por la unidad conducida por Inocente Dueñas. Los familiares de la víctima señalaron que la adulta mayor se dirigía a una reunión en la zona cuando sucedió el hecho.

De acuerdo con declaraciones de Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de La Molina, captadas por Panamericana TV, las imágenes de videovigilancia muestran el momento en que el bus, al girar desde la avenida La Molina hacia Javier Prado, no logra identificar la presencia de una transeúnte que cruzaba normalmente y la embiste causándole lesiones de consideración.

“El vehículo, al girar, no advierte a la persona y lamentablemente la atropella, provocándole heridas severas”, declaró.

El impacto ocasionó que Benítez quedara atrapada y sufriera la pérdida parcial de una extremidad inferior. De inmediato, personal de rescate y auxilio de la municipalidad acudió al lugar para prestar atención y coordinar su traslado a la clínica Montefiori, donde recibe atención especializada.

El conductor fue llevado a la comisaría junto al vehículo para las investigaciones mientras que la víctima, Norma Benítez, fue traslada de emergencia a una clínica privada, donde su estado se reporta como crítico - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Según familiares presentes, la situación de la paciente es crítica y requiere intervención quirúrgica urgente. “Mi mamá está en trauma shock, y los médicos han informado que entrará a sala de operaciones”, relató su hija a Panamericana TV.

Luego del incidente, efectivos de la policía llevaron al chofer a la comisaría de Santa Felicia junto con el bus involucrado. Las autoridades competentes investigan las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades.

Según indicó Ávalos, varios accidentes similares tienen relación con prácticas inadecuadas como maniobras apresuradas, falta de atención al entorno y la presencia de transporte informal que suele ocupar espacios destinados a peatones. “La presencia de unidades que no respetan los cruces peatonales limita la visibilidad de los conductores y aumenta la probabilidad de este tipo de tragedias”, expuso el funcionario.

Testigos han señalado que vehículos informales, detenidos sobre las líneas de paso, contribuyeron a dificultar la visión del bus cuando giraba para incorporarse a la avenida principal. Como resultado, se hizo necesaria una maniobra que terminó afectando a la ciudadana.

Funcionarios municipales y testigos indicaron que maniobras imprudentes de buses y la obstrucción del cruce por vehículos informales dificultan la visibilidad, lo que eleva los riesgos para los peatones - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

“Estos vehículos mal estacionados entorpecen el tránsito normal, obligando a otros conductores a movimientos que muchas veces ponen en peligro a los peatones”, declaró un vocero a Panamericana TV.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) expresó mediante un comunicado su preocupación por el siniestro y señaló que supervisará el cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria respecto a los gastos médicos y coberturas de seguro correspondientes, conforme establece la normativa. La entidad aseguró que se mantendrá vigilante en la aplicación de protocolos y en la asistencia a la afectada y su entorno familiar.

La municipalidad y las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de mejorar la cultura vial tanto en conductores como en peatones, y enfatizaron la necesidad de fortalecer controles sobre el transporte informal y la invasión de zonas peatonales.