ANP exige traslado urgente a Lima para Mitzar Castillejos, periodista atacado en Aguaytía: su vida corre grave riesgo

Tras ser víctima de un atentado a manos de sicarios, la salud de Mitzar Castillejos se agrava. La ANP demanda al Estado garantizar su traslado inmediato a una UCI en Lima y proteger su vida ante el aumento de violencia contra la prensa

Mitzar Castillejos. Foto: Difusión
Mitzar Castillejos. Foto: Difusión

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió una alerta urgente ante el grave deterioro de la salud del periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, quien fue víctima de un atentado armado perpetrado por sicarios en Aguaytía, región Ucayali.

El organismo señaló que su estado es delicado y requiere atención médica especializada en Lima, razón por la cual exige al Estado garantizar sin demora su traslado a una cama UCI en la capital, además de su protección personal.

Ataque armado en plena vía pública

El atentado ocurrió al mediodía del viernes, cuando Castillejos se dirigía a su centro de trabajo y fue interceptado por dos sicarios frente a su vivienda. Los atacantes dispararon varias veces en una zona concurrida de Aguaytía y escaparon sin ser detenidos. Vecinos y personal de emergencia auxiliaron al comunicador y gestionaron su traslado urgente al Hospital de Tingo María, en la región Huánuco, donde fue atendido.

Mitzar Castillejos necesita traslado de
Mitzar Castillejos necesita traslado de urgencia a Lima. Foto: ANP

Castillejos es conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y dirige el portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias. Desde sus plataformas abordaba denuncias de presunta corrupción y cuestionaba el accionar de autoridades y candidatos locales, lo que habría incrementado su nivel de riesgo y la exposición de su labor periodística.

Estado de salud y riesgo inminente

El Gobierno Regional de Ucayali confirmó, a través de sus redes sociales, que Castillejos recibió atención y vigilancia especializada en el Hospital de Tingo María. Según declaraciones de su director médico brindadas a Canal N, el periodista sufrió múltiples fracturas causadas por los proyectiles. Aunque los disparos no comprometieron órganos vitales, el estado del periodista continúa siendo delicado y requiere cuidados especializados de alta complejidad disponibles solo en Lima.

La ANP advirtió que la falta de atención especializada y la demora en activar mecanismos administrativos exponen la vida e integridad del comunicador. Por ello exige respuestas inmediatas por parte del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y demás autoridades involucradas.

Periodista Mitzar Bato Castillejos recibió
Periodista Mitzar Bato Castillejos recibió varios disparos en Aguaytía; su estado es estable tras ser atendido en Tingo María. Foto: Gobierno Regional de Ucayali

ANP condena atentado y exige protección

La ANP condenó enérgicamente el atentado contra Castillejos Tenazoa y reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de quienes ejercen el periodismo. “Su traslado urgente a una cama UCI y la atención médica especializada son obligaciones, no opciones”, subrayó el gremio.

Asimismo, pidió “garantías personales sin dilación” en favor del periodista, quien sobrevivió al intento de asesinato. La ANP demandó al Ministerio Público y a la Policía Nacional una investigación seria, diligente y transparente que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales del crimen.

ANP exige traslado urgente del
ANP exige traslado urgente del periodista Mitzar Castillejos por su estado crítico de salud. Fuente: ANP / Facebook

Escalada de violencia contra periodistas en el Perú

La agresión contra Castillejos se suma a una preocupante tendencia de ataques armados contra comunicadores en distintas regiones del país. La ANP recordó que el atentado ocurrió apenas una semana después del asesinato del periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila Noticias, ejecutado por sicarios en Pacasmayo el 6 de diciembre.

En lo que va del 2025, la organización registra tres periodistas asesinados en circunstancias violentas: Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y Fernando Núñez Guevara en Pacasmayo. Todos investigaban presuntos actos de corrupción y criticaban a autoridades locales. Las agresiones muestran patrones similares: emboscadas con violencia extrema, fuga de los agresores y ausencia de garantías para el ejercicio del periodismo.

Revelan imágenes del asesinato de
Revelan imágenes del asesinato de Fernando Núñez, director de Kamila Noticias| Difusión

Exigen acciones concretas

La sociedad civil, organizaciones periodísticas y la ANP mantienen vigilancia ante este nuevo atentado, exigiendo medidas efectivas contra la impunidad y la violencia criminal que afecta a la prensa regional. El caso evidencia una vez más la indefensión que enfrentan quienes informan desde zonas alejadas, donde comunicar se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

El traslado urgente de Mitzar Castillejos y su protección personal son acciones imprescindibles e inmediatas para salvaguardar su vida, mientras el país reclama políticas efectivas que garanticen la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en todo el territorio nacional.

