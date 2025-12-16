Perú

Ya no es el rey: este es el sándwich que igualó al pan con chicharrón en el primer lugar en ranking internacional

Un nuevo retador apunta a quitarle el liderato al sándiwch más adorado por todos los peruanos, según la clasificación de la guía culinaria Taste Atlas

El pan con chicharrón comparte la cima con su competidor - Créditos: Andina.

El pan con chicharrón, símbolo indiscutible de la gastronomía nacional y reciente campeón del Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos, ha generado durante semanas una ola de comentarios tras ocupar el primer puesto en el listado de los mejores sánguches peruanos.

Aclamado tanto dentro como fuera del país, este emblemático bocado alcanzó gran popularidad, al punto de convertirse en tendencia internacional y en protagonista de incontables debates en redes sociales.

Sin embargo, la hegemonía del pan con chicharrón ha experimentado un cambio inesperado. En las últimas horas, un contrincante tradicional —la butifarra— ha logrado igualar su puntaje en la reconocida clasificación mundial, sorprendiendo a los seguidores de la cocina criolla y despertando la curiosidad de quienes aún no han probado este manjar.

El pan con chicharrón se convirtió en la sensación de los desayunos peruanos - Créditos: Andina.

La butifarra, que en la última evaluación alcanzó una calificación de 4.3 puntos, nació como un tentempié sencillo que con el paso del tiempo se consolidó como parte esencial de las costumbres limeñas.

En sus inicios, la receta consistía en una pieza de pan blanco con corteza crocante (ya sea tipo francés, michetta o ciabatta) rellena de jamón del país, una variedad de embutido preparado a partir de lomo de cerdo sazonado con ajo, ajíes, pimientos rojos y aceite. El resultado es una carne jugosa, aromática y con suaves notas especiadas.

El relleno típico de la butifarra incluye salsa criolla, compuesta principalmente por cebolla, unas hojas de lechuga y ají fresco, ingredientes que le aportan frescura, color y ese clásico toque de acidez que equilibra la riqueza de la carne.

La butifarra es el sándwich que iguala en puntaje al pan con chicharrón - Créditos: Andina.

Con el tiempo, la receta se ha adaptado a los gustos de distintas generaciones. Algunas versiones han incorporado ingredientes adicionales, mientras que otras han optado por eliminar elementos para experimentar nuevas combinaciones y texturas.

Existen registros históricos que sitúan las primeras ventas de este sándwich durante las celebraciones taurinas de la Lima republicana, momentos en los que el público buscaba opciones sencillas y sabrosas para acompañar los espectáculos.

Actualmente, la butifarra no falta en reuniones familiares, fiestas y desayunos típicos, y se ha consolidado como indispensable en sangucherías tradicionales.

Un poco más abajo en el ranking, con una valoración de 4.1, aparece el pan con relleno. Este sándwich, muy apreciado en los puestos y mercados de la capital, destaca por el original uso de la morcilla local, fácilmente reemplazable por cualquier variante de morcilla según la región.

El pan con relleno es uno de los clásicos en los desayunos - Créditos: Captura de pantalla de YouTube Cocina Práctica con Claudia.

El proceso de preparación inicia con un sofrito de chiles amarillos en aceite, al cual se le añade la morcilla desmenuzada, menta fresca y un toque de azúcar. Esta mezcla, condimentada cuidadosamente, se cocina a fuego suave para fusionar sabores y lograr una textura untuosa.

Por separado, se saltean rodajas de batata hasta alcanzar un punto crocante. El producto final se ensambla colocando tanto la morcilla como la batata dentro de un panecillo, resultando en un bocado que equilibra lo salado y dulce, con notas terrosas y especiadas.

El reciente empate entre el pan con chicharrón y la butifarra como líderes del gusto popular evidencia la enorme diversidad y riqueza de la cocina peruana. No solo genera orgullo entre los conocedores locales, sino que también despierta la admiración de paladares extranjeros.

Por su parte, el pan con relleno, a pesar de ocupar un escalón menor, permanece como un clásico insustituible en la mesa de muchos hogares, demostrando que la tradición y la creatividad siguen marcando la pauta en el universo de los sánguches peruanos.

La nueva igualdad en la cima del ranking despierta entusiasmo y rivalidad amistosa entre aficionados a la buena mesa, quienes siguen celebrando la variedad y calidad de las especialidades que siguen conquistando los gustos del mundo.

