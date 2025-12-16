Perú

Universidad Científica del Sur es blanco de críticas por exámenes a altas horas de la noche y en domingo: alumnos presentaron dificultades para volver a casa

Los videos publicados muestran relatos de alumnos afectados por exámenes en horarios atípicos, ausencia de seguridad y limitaciones en el transporte al finalizar las evaluaciones

Estudiantes de la Universidad Científica del Sur esperan transporte en la Panamericana Sur tras rendir exámenes finales un domingo en horario nocturno. | TikTok: spermanyt

Un video compartido en TikTok muestra a numerosos estudiantes de la Universidad Científica del Sur esperando movilidad a altas horas de la noche, tras la finalización de exámenes programados en la sede de Villa. Las imágenes revelan a jóvenes apostados en el paradero y algunos incluso en los carriles de la Panamericana Sur mientras intentan regresar a sus viviendas, lo que originó reacciones inmediatas y quejas en redes sociales ante la falta de opciones seguras para el retorno.

El malestar de la comunidad universitaria se evidenció en comentarios y testimonios que cuestionan la programación de exámenes en horarios inusuales, con algunas evaluaciones que finalizan cerca de la medianoche e incluso se agrupan durante el mismo día. Padres y estudiantes han manifestado preocupación por la falta de vigilancia y la exposición a riesgos, y exigen respuestas tanto a las autoridades universitarias como a los organismos reguladores.

Críticas por la programación de exámenes

Entre las principales inconformidades destaca la asignación de exámenes en horarios no convencionales. Varios alumnos han relatado en videos y foros la dificultad de presentar evaluaciones hasta avanzadas horas de la noche. Un caso difundido en las últimas horas muestra el reclamo de una estudiante que recibió tres exámenes en una sola jornada, dos de ellos el domingo y uno con horario de inicio a las 21:30, que finalizó pasadas las 23:00.

En mensajes publicados en TikTok, los jóvenes señalan que esta situación obstaculiza la posibilidad de acceder a prácticas preprofesionales, empleos o cursos adicionales, ya que la universidad prioriza la programación académica sobre sus otras responsabilidades. La falta de flexibilidad en la asignación de fechas y horas para las evaluaciones se ha convertido en una fuente de malestar, principalmente en el cierre del ciclo.

Una estudiante denunció en TikTok que fue citada para rendir tres exámenes el mismo domingo, incluso uno iniciado a las 23:00, y cuestionó a la universidad por limitar la posibilidad de compaginar estudios con prácticas o trabajo. | TikTok: alisson.gonzaleez

Riesgos y ausencia de transporte nocturno

La difusión de videos donde se observan largas filas de estudiantes esperando movilidad luego de las evaluaciones puso en relieve la limitada oferta de transporte público en el área, especialmente en domingos y altas horas de la noche. Algunos padres aseguraron que debieron trasladarse hasta la zona universitaria para recoger a sus familiares, mientras que otros alumnos optaron por desplazarse a pie hasta la Panamericana Sur para intentar abordar taxis o colectivos que tampoco estaban disponibles con normalidad.

La ausencia de vigilancia y de personal de seguridad en las inmediaciones del campus incrementó las inquietudes por posibles incidentes. Estudiantes afirman que se hallaron expuestos a riesgos de asaltos o accidentes de tránsito cuando intentaban cruzar la vía rápida para buscar alguna alternativa de movilidad.

Quejas documentadas en redes sociales

La programación de evaluaciones en
La programación de evaluaciones en la noche generó reclamos por parte de alumnos y padres, quienes exigen medidas para garantizar su integridad y transporte seguro. | Captura TikTok

Las inconformidades de los alumnos fueron recogidas en diferentes plataformas digitales, donde numerosos usuarios denunciaron que la Universidad Científica del Sur incluyó exámenes en franjas horarias que dificultan su retorno seguro. Los comentarios también reflejan la molestia por recibir avisos de programación con poca antelación.

Madres y padres sumaron sus preocupaciones a través de mensajes y publicaciones, relatando situaciones en las que debieron movilizarse de emergencia por la ausencia de buses y la inseguridad durante la noche.

Infobae Perú intentó comunicarse con el área correspondiente de la Universidad Científica del Sur. Desde la institución respondieron que se pronunciarán cuando cuenten con una respuesta oficial.

