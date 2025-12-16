Sector de energías renovables pide reglamentación que dinamice inversiones y reduzca tarifas eléctricas

Energias renovables

La Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) reclama la urgente aprobación de reglamentos claros y coherentes con la Ley N.° 32249. Sostiene que esta medida resulta indispensable para destrabar inversiones, impulsar la modernización del marco regulatorio y reducir las tarifas eléctricas en el país.

La entidad gremial advierte que el Perú atraviesa un punto crítico en materia energética, ya que el sistema actual se encuentra desfasado frente a los avances tecnológicos, económicos y ambientales. Según la SPR, es esencial contar con reglamentos específicos sobre licitaciones, servicios complementarios y sistemas aislados, alineados con el espíritu de la nueva ley, para liberar el potencial del sector, permitir la integración efectiva de tecnologías como la solar y la eólica, y asegurar la competencia en condiciones justas y eficientes.

La postergación en la reglamentación de la ley implica mantener barreras que limitan la inversión, la innovación y la eficiencia en el sistema eléctrico nacional. La SPR estima que un marco regulatorio moderno y previsible sería determinante para activar más de USD 20.000 millones en inversiones privadas en los próximos años, lo que facilitaría la ampliación de la capacidad instalada y la diversificación de la matriz energética, favoreciendo así el incremento seguro y sostenible de la oferta eléctrica.

Entre los beneficios que destaca la asociación, se resalta que una mayor competencia y eficiencia en la generación eléctrica contribuiría a corregir distorsiones históricas en los precios, reducir las tarifas e incrementar el acceso a energía para hogares, pequeñas empresas e industrias. En contraste, la persistencia de un marco obsoleto trasladaría ineficiencias al usuario final y limitaría concretas oportunidades de desarrollo.

La SPR reconoce el papel fundamental del Estado en este proceso y valora los avances logrados hasta la fecha, aunque remarca que el país requiere definiciones claras y oportunas. Como gremio del sector, refirma su disposición a colaborar de manera técnica y transparente, haciendo énfasis en que las decisiones regulatorias deben responder al interés público, la sostenibilidad del sistema y la competitividad nacional.

El documento destaca, además, que el Perú posee recursos naturales excepcionales que le permitirían convertirse en referente regional en energías renovables, siempre que se establezcan reglas claras, modernas y previsibles. Por ello, desde la asociación se recalca que el gobierno de transición no puede posponer por más tiempo la reglamentación de la Ley N.° 32249, una reforma reclamada durante los últimos diez años y aprobada formalmente en 2025, la cual solo podrá entrar en vigor con la publicación de los reglamentos.

La reglamentación es vista como clave para que las próximas licitaciones de compra de energía eléctrica se desarrollen con nuevas condiciones que promuevan mayor apertura a la competencia, atraigan inversiones para la construcción de nuevas centrales eficientes y permitan la consolidación de energías limpias en la matriz nacional. Solo de este modo—afirma la SPR—se lograrán mejores tarifas para millones de usuarios eléctricos en todo el país.

Energías renovables: crecimiento sostenido y nuevos protagonistas en Sudamérica

En los últimos años, Sudamérica ha experimentado un avance significativo en la adopción e integración de energías renovables en sus sistemas eléctricos. Países como Brasil, Chile, Uruguay y Argentina se posicionan como líderes en la región por su capacidad de incorporar fuentes limpias como la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la biomasa.

Uno de los factores determinantes del crecimiento ha sido la abundancia de recursos naturales. El extenso potencial solar en el norte de Chile, los fuertes vientos en la región patagónica de Argentina y Uruguay, y los importantes caudales de agua en la cuenca amazónica han posibilitado la instalación de grandes parques y centrales renovables.

ARCHIVO - Las turbinas eólicas se extienden por el horizonte al anochecer en el parque eólico de Spearville, el 29 de septiembre de 2024, cerca de Spearville, Kansas. (AP Foto/Charlie Riedel, archivo)

Las reformas regulatorias y la apertura a la inversión privada han jugado un rol clave para sostener este proceso. Por medio de licitaciones competitivas y marcos legales estables, varios países han logrado atraer capital extranjero y nacional, impulsando tanto la construcción de infraestructura como la creación de empleo y transferencia tecnológica.

El resultado más visible ha sido el aumento de la participación de las energías renovables en las matrices energéticas nacionales. Uruguay, por ejemplo, supera el ochenta por ciento de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables. Chile ha roto récords de generación solar y eólica, mientras que Brasil se ha consolidado como uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica y avanza en la diversificación hacia otras fuentes limpias.