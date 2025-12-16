Perú recupera 347 bienes arqueológicos prehispánicos repatriados desde Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó 347 piezas arqueológicas recuperadas en el extranjero al Ministerio de Cultura en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle. (Gob)

El retorno de bienes culturales al país volvió a ocupar la agenda pública con una ceremonia oficial que reunió a autoridades de dos sectores clave del Estado. En el Palacio de Torre Tagle, sede histórica de la Cancillería, se desarrolló un acto que puso en primer plano el trabajo diplomático y técnico destinado a proteger el patrimonio nacional fuera de las fronteras.

La actividad se centró en la entrega formal de piezas recuperadas en el extranjero, resultado de gestiones sostenidas durante varios años por misiones peruanas en distintas ciudades de los Estados Unidos. El encuentro también permitió exponer el alcance de los mecanismos de cooperación internacional y la articulación interna entre instituciones del Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó al Ministerio de Cultura un conjunto de bienes que, según las autoridades, resume un esfuerzo coordinado entre embajadas, consulados y entidades especializadas. La ceremonia contó con la presencia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Cultura, Alfredo Luna, quienes ofrecieron mensajes enfocados en la defensa del patrimonio y en la cooperación bilateral.

Coordinación diplomática e institucional

Las piezas fueron recuperadas gracias al trabajo de embajadas y consulados peruanos en diversas ciudades de Estados Unidos, en coordinación con autoridades locales. (Gob)

El canciller Hugo de Zela destacó durante su intervención el papel de la red diplomática peruana y su relación con autoridades locales en el exterior. Indicó que este trabajo se sostiene gracias a una coordinación constante con diversas entidades nacionales. En ese contexto, mencionó la labor conjunta con los ministerios de Cultura y del Interior, además del Ministerio Público y la Interpol, como parte de una estrategia orientada a la recuperación de bienes culturales.

De Zela afirmó que la restitución reafirma “nuestro compromiso con la protección del patrimonio y con la memoria histórica” del país. También resaltó la relevancia del acuerdo con los Estados Unidos que impone restricciones a la importación de materiales arqueológicos y etnológicos del Perú. Según explicó, ese instrumento permitió la restitución de más de 400 bienes en 2025.

El canciller calificó la ceremonia como una “muestra adicional de la amistad” entre ambos países y recordó que Perú y Estados Unidos cumplirán 200 años de relaciones diplomáticas el 2 de mayo de 2026.

Valor cultural y lucha contra el tráfico ilícito

La estrategia involucró a los ministerios de Cultura, Interior, el Ministerio Público e Interpol, como parte de una política integral contra el tráfico ilícito de patrimonio. (Gob)

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, puso el énfasis en el significado simbólico de los bienes recuperados. Señaló que los 347 objetos entregados “tienen un valor que va más allá de la cifra” y destacó el impacto de cada restitución en la lucha contra el comercio ilegal de patrimonio.

En su mensaje, Luna sostuvo que cada pieza representa “una derrota al tráfico ilícito” y destacó el carácter voluntario de muchas devoluciones. “Que esta devolución haya sido voluntaria refleja el crecimiento de una conciencia ética internacional sobre el patrimonio cultural”, expresó ante los asistentes.

Antes de la entrega oficial, especialistas de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura realizaron cuatro verificaciones conjuntas. Este proceso permitió confirmar la autenticidad y el origen de los bienes.

El conjunto entregado corresponde a piezas arqueológicas que, en su mayoría, retornaron al país por iniciativa de particulares a través de las misiones diplomáticas peruanas. Entre los objetos destacan tres cerámicas ceremoniales de estilo Cupisnique, Moche y Nazca, además de una máscara de cobre Moche con incrustaciones de concha en los ojos.

La lista incluye dos conopas incas que representan camélidos en acto de apareamiento, fragmentos textiles Chancay y un colgante elaborado en valva de spondylus, material apreciado en el mundo andino por su procedencia marina. Estas piezas forman parte del compendio de bienes culturales repatriados y de bienes de terceros países recuperados en el Perú.

Trabajo especializado en defensa del patrimonio

La Dirección de Recuperaciones, unidad perteneciente a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llevó a cabo las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad y el origen de los bienes. Esta entidad colabora constantemente con organismos internacionales y realiza labores de vigilancia para identificar posibles casos de tráfico ilícito en mercados físicos y virtuales.

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.