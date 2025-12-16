Perú

Lima se suma a la red mundial de Giving Machines con el lanzamiento de ‘La máquina que Ilumina’

Las famosas máquinas de donación llegan por primera vez al Perú como parte de la iniciativa ‘Ilumina el Mundo’

Las Giving Machines, una innovadora modalidad de donación que ya opera en más de 126 ciudades alrededor del mundo, llegarán por primera vez al Perú

Las Giving Machines, una innovadora modalidad de donación que ya opera en más de 126 ciudades alrededor del mundo, arribarán por primera vez al Perú como parte de la campaña “La máquina que ilumina”. La presentación oficial tuvo lugar este 12 de diciembre en el Parque Kennedy, gracias a una alianza estratégica con la Municipalidad de Miraflores y ADRA Perú. Este evento representa un hito en las iniciativas de ayuda social del país y marca el inicio de una experiencia interactiva, pensado para acercar a la ciudadanía a nuevas formas de ayudar a quienes más lo necesitan.

Con esta acción, Lima se convierte en la ciudad más reciente en integrarse a la red global de Giving Machines, una propuesta que busca fomentar la solidaridad de manera activa, especialmente durante la temporada navideña. A diferencia de una máquina expendedora tradicional, estas máquinas están diseñadas no para ofrecer productos de consumo personal, sino para permitir la adquisición de artículos de primera necesidad destinados a personas en situación de vulnerabilidad. Los visitantes pueden donar alimentos, kits de higiene, ropa, materiales educativos y otros insumos prioritarios, que serán canalizados a sectores populares y comunidades que enfrentan mayores dificultades en Lima.

Una herramienta moderna y accesible para la solidaridad

El funcionamiento de las Giving Machines es intuitivo y busca hacer de la donación una experiencia accesible y significativa. Cada máquina cuenta con una pantalla interactiva donde los usuarios pueden elegir entre catorce opciones diferentes de artículos para donar, como frazadas, kits completos de alimentación o sistemas de aislamiento térmico, todos ellos seleccionados para responder a necesidades concretas de la población. El pago puede realizarse fácilmente mediante un código QR, lo que agiliza el proceso y permite la participación de un público diverso. Tras la selección, la máquina expende simbólicamente el artículo elegido, reforzando el acto de generosidad y visibilizando el impacto concreto de cada donación.

Todos los productos recaudados a través de esta plataforma serán entregados a niños, familias y personas en estado de necesidad, mediante un trabajo coordinado con ADRA

Todos los productos recaudados a través de esta plataforma serán entregados a niños, familias y personas en estado de necesidad, mediante un trabajo coordinado con ADRA, una organización internacional de reconocida trayectoria en la acción humanitaria. La iniciativa, además, busca incentivar la participación activa de los ciudadanos, promoviendo valores de empatía y compromiso con el entorno social.

Apoyo institucional y presencia de autoridades

El lanzamiento en el Perú reunió a diversas autoridades y representantes del sector público y organizaciones no gubernamentales. Entre ellos estuvieron presentes el alcalde de Miraflores, Carlos Canales; Élder Juan Pablo Villar, vocero de Ilumina El Mundo; y el Pastor Daniel Villar, representante de ADRA Perú. En el evento, los líderes destacaron la trascendencia de contar con una herramienta moderna que facilite la ayuda directa y explicaron las implicancias de su implementación para la comunidad limeña. Subrayaron, asimismo, la importancia de construir alianzas sólidas entre sociedad civil, Estado y organizaciones humanitarias para multiplicar el alcance de la asistencia prestada.

Un gesto que enciende el espíritu navideño

La campaña enfatiza que el verdadero sentido de la Navidad se refleja en actos de servicio y solidaridad, más allá de los regalos materiales tradicionales. El mensaje central sostiene que Jesucristo “nace” en cada corazón cuando se practican acciones bondadosas y que cada gesto de generosidad ayuda a iluminar el mundo mediante la empatía y la compasión hacia quienes enfrentan adversidades. En este contexto, la Giving Machine se convierte en un símbolo tangible del compromiso social y permanecerá activa hasta el 25 de diciembre de 2025, ofreciendo una oportunidad única para sumar esfuerzos y lograr un impacto directo y positivo en la vida de miles de personas.

Con su llegada a Lima, la campaña "La máquina que ilumina" invita a que más personas, familias y empresas se sumen a una red creciente de solidaridad

Con su llegada a Lima, la campaña “La máquina que ilumina” invita a que más personas, familias y empresas se sumen a una red creciente de solidaridad, demostrando que la innovación tecnológica puede ser una poderosa aliada para transformar la realidad y construir una sociedad más justa y equitativa. El objetivo es que cada usuario se convierta en un agente de cambio, aportando esperanza y alegría a quienes más lo necesitan durante las celebraciones navideñas.

