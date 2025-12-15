Tacna refuerza la vigilancia en la frontera con Chile tras el triunfo electoral de José Antonio Kast

La Policía Nacional del Perú desplegó alrededor de 50 agentes en la vía internacional Santa Rosa–Chacalluta ante el nuevo escenario político en Chile. (Andina)

Tacna volvió a situarse en el foco de atención informativa regional tras un movimiento inusual en su zona limítrofe con Chile. El paso internacional, conocido por su tránsito constante y por episodios recientes vinculados a la crisis migratoria, mostró desde primeras horas del día una imagen distinta, marcada por la presencia sostenida de personal de seguridad y una vigilancia más visible en la vía que conecta ambos países.

El contexto inmediato resultó determinante. La elección presidencial en Chile, con el triunfo de José Antonio Kast, activó protocolos preventivos en el extremo sur del Perú. Las autoridades peruanas optaron por anticiparse a posibles variaciones en el flujo de personas, con especial atención en los ingresos irregulares que, en semanas anteriores, generaron tensión en esta franja fronteriza.

Pese al despliegue, la escena distó de reflejar caos o desorden. El tránsito vehicular continuó su curso habitual y no se observaron concentraciones de personas en espera de cruzar la frontera. La calma predominó en el ambiente, bajo una vigilancia que buscó prevenir antes que reaccionar.

La coyuntura también atrajo miradas externas. Equipos de prensa chilenos llegaron hasta el límite internacional para observar el desarrollo de la jornada posterior a los comicios, en un escenario donde la expectativa mediática contrastó con la tranquilidad del lugar.

Refuerzo policial en el complejo fronterizo

No se reportaron incidentes, ingresos irregulares ni congestión vehicular; el tránsito se desarrolló con normalidad. (Andina)

El incremento del resguardo se concentró en el eje que une los complejos de Santa Rosa, en Perú, y Chacalluta, en Chile. En ese tramo, alrededor de 50 efectivos de la Policía Nacional del Perú ocuparon ambos carriles de la vía internacional. Su presencia respondió a la necesidad de garantizar el orden público y fortalecer los controles migratorios en un punto considerado sensible.

Desde la zona se informó que “el panorama se mantiene tranquilo”, una frase que resume la evaluación oficial durante la jornada. No se registró el ingreso de personas sin documentación ni incidentes que alteraran el normal desarrollo de las actividades en el cruce oficial.

El operativo se enmarcó en el día 17 del estado de emergencia decretado por la crisis migratoria. En ese contexto, los agentes permanecieron atentos ante cualquier intento de cruce irregular, aunque la carretera lució despejada y el tránsito avanzó sin restricciones. La ausencia de migrantes varados resultó uno de los datos más relevantes del día.

Uno de los contrastes más notorios apareció en territorio chileno. En la pampa cercana a la frontera, donde antes se instalaban grupos de extranjeros en campamentos improvisados, el espacio quedó completamente vacío. Las carpas y pertenencias que ocupaban el lugar fueron retiradas tras labores de limpieza, dejando una extensión despejada que modificó la imagen habitual del sector.

Este cambio alimentó el interés de los medios de comunicación del país vecino, que se desplazaron hasta la frontera para documentar la situación posterior al proceso electoral. Sin embargo, en el cruce oficial no surgieron reportes de alteraciones del orden ni enfrentamientos, un hecho que reforzó la percepción de control en la zona.

Las autoridades peruanas destacaron que la vigilancia respondió a criterios preventivos y no a un escenario de emergencia inmediata. La observación constante permitió verificar que el flujo regular de personas se desarrolló con normalidad, bajo supervisión policial.

Vigilancia extendida en zonas alejadas

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) vienen custodiando la frontera de Tacna para evitar el ingreso irregular de un sujeto acusado de acabar con la vida de una carabinero chileno.

El dispositivo de seguridad no se limitó a la carretera principal. En sectores más distantes, como los hitos 15 y 18, se aplicaron medidas adicionales debido a las características del terreno. Estas áreas, de difícil acceso y con amplias extensiones desérticas, suelen utilizarse como rutas alternativas por quienes buscan evitar los controles formales.

En esos puntos, efectivos militares realizaron patrullajes permanentes con el objetivo de impedir ingresos por pasos no habilitados. La estrategia apuntó a cubrir los flancos más vulnerables de la frontera, complementando la labor policial en el cruce oficial.

Las autoridades recordaron un antecedente cercano. A comienzos de diciembre, un grupo de alrededor de 50 migrantes intentó ingresar al Perú sin documentación. El colectivo partió desde la Línea de la Concordia y llegó hasta el complejo de Santa Rosa, donde “fueron convencidos a retornar al lugar donde se encontraban debido a la falta de documentación oficial”. Ese episodio influyó en la decisión de mantener un control más estricto durante el proceso electoral chileno.