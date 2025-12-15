El pan blanco se elabora a partir de harina refinada, a la cual se le ha retirado el salvado y el germen del grano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan es uno de los alimentos más presentes en el desayuno de los peruanos. En muchos hogares se consume a diario acompañado de mantequilla, mermelada, queso o café, siendo el pan blanco el más popular por su sabor suave, su textura esponjosa y su bajo costo. De acuerdo con recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los cereales y derivados forman parte de una alimentación cotidiana, pero se insiste en la importancia de elegir opciones más saludables y moderar las porciones. En ese contexto, resulta necesario entender qué ocurre en el organismo cuando se consume pan blanco, especialmente en relación con los niveles de azúcar en sangre, un aspecto clave para la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes.

Qué pasa con tu nivel de azúcar en sangre cuando comes pan blanco

El pan blanco se elabora a partir de harina refinada, a la cual se le ha retirado el salvado y el germen del grano. Este proceso hace que el producto final tenga menos fibra, vitaminas y minerales. Al consumir pan blanco, los carbohidratos que contiene se digieren rápidamente y se transforman en glucosa, lo que provoca un aumento brusco del nivel de azúcar en sangre.

Este incremento rápido de la glucosa genera una respuesta inmediata del páncreas, que libera insulina para permitir que el azúcar ingrese a las células y sea utilizada como energía. Sin embargo, cuando este proceso ocurre de manera repetida, como en el consumo frecuente de pan blanco, pueden producirse picos constantes de glucosa e insulina. Con el tiempo, esto puede contribuir a la resistencia a la insulina, un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2.

El pan integral aporta mayor cantidad de fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y el magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el pan blanco tiene un índice glucémico alto, lo que significa que eleva la glucosa en sangre con mayor rapidez que otros alimentos. Este efecto puede provocar que, tras un aumento inicial de energía, aparezca una sensación de hambre en poco tiempo, favoreciendo el consumo excesivo de alimentos a lo largo del día. En personas con diabetes o prediabetes, estos picos pueden ser especialmente perjudiciales y difíciles de controlar.

Por qué el pan integral es mejor que el pan blanco

A diferencia del pan blanco, el pan integral se elabora con harina que conserva todas las partes del grano. Esto le permite aportar mayor cantidad de fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y el magnesio. La fibra cumple un rol fundamental en la regulación del azúcar en sangre, ya que retrasa la digestión y absorción de los carbohidratos.

Cuando se consume pan integral, el aumento de la glucosa en sangre es más lento y gradual. Esto ayuda a mantener niveles de energía más estables y reduce la necesidad de una respuesta excesiva de insulina. Por esta razón, el pan integral es una mejor opción para personas que buscan controlar su peso, prevenir la diabetes o mantener una alimentación más equilibrada.

El consumo frecuente de pan blanco puede producir picos constantes de glucosa e insulina (Freepik)

Además, la fibra del pan integral contribuye a la salud digestiva, mejora el tránsito intestinal y genera mayor sensación de saciedad. Esto puede ayudar a reducir el consumo de otros alimentos altos en azúcar o grasas. El Minsa y EsSalud recomiendan priorizar cereales integrales dentro de una dieta saludable, como parte de la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.

Recomendaciones a la hora de elegir el tipo de pan

Al momento de elegir el pan, es importante leer las etiquetas nutricionales. Muchos productos que se venden como integrales contienen en realidad una mezcla de harina refinada con pequeñas cantidades de harina integral. Lo ideal es optar por aquellos que indiquen 100 % integral como primer ingrediente.

También se recomienda moderar las porciones, incluso cuando se elige pan integral. Acompañar el pan con fuentes de proteína, como huevo o queso fresco, y con grasas saludables, como palta, ayuda a reducir el impacto sobre el azúcar en sangre. Evitar combinar el pan blanco con mermeladas o cremas azucaradas es otra medida importante. Finalmente, variar el tipo de alimentos en el desayuno es clave. Alternar el pan con frutas, avena, quinua u otros cereales integrales permite una alimentación más balanceada.