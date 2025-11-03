Perú

Mariana Vértiz confirma romance con Francisco de Piérola: “Mi amor también”

La hermana de Natalie Vértiz celebró su cumpleaños el último fin de semana y sorprendió con una tierna fotografía junto al columnista

Mariana Vértiz confirma romance con Francisco de Piérola: "Mi amor también"

Mariana Vértiz confirmó su relación con Francisco de Piérola al divulgar imágenes inéditas de su fiesta de cumpleaños, celebrada el 2 de noviembre en Lima y rodeada de familiares y amigos cercanos. Los primeros rumores surgieron cuando compartió videos de la celebración y, entre ellos, apareció el momento en que Francisco de Piérola se acercó para darle un beso en la mejilla, gesto que fue registrado por los asistentes y compartido en sus redes sociales.

Horas después del evento, Mariana Vértiz publicó nuevas fotografías en sus historias. Una de ellas la muestra abrazada junto a Francisco de Piérola. Sobre esa imagen incluyó el mensaje que confirmó la relación: “Y mi amor también”. El hecho fue interpretado por su comunidad virtual como la oficialización del vínculo entre ambos.

Durante la jornada festiva, la influencer compartió también un mensaje agradeciendo las muestras de cariño recibidas: “Mas agasajada, imposible. Gracias infinitas a todas las personas que se tomaron un minuto en saludarme! por tanto amor, por cada mensaje, llamada y detalle! me he sentido tan especial. Realmente agradecida por la gente tan bonita que tengo cerca —los que están, los que vuelven y los que siempre suman luz. Este nuevo año lo empiezo con el corazón lleno”. En esa misma publicación, incluyó nuevamente la fotografía junto a Francisco de Piérola.

La reacción no se hizo esperar entre usuarios y seguidores, quienes dejaron mensajes de felicitación en la publicación y en las historias replicadas por otros perfiles. Por el momento, Francisco de Piérola no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema y Mariana Vértiz no ha aportado más detalles luego de su publicación.

¿Quién es Mariana Vértiz?

Mariana Vértiz es una figura mediática peruana reconocida principalmente por su presencia en redes sociales y su vínculo con el mundo del entretenimiento local. Nació en Lima y pertenece a una familia conocida en la esfera pública, siendo hermana de Natalie Vértiz, exMiss Perú Universo. Mariana ha tenido apariciones en televisión, colaboraciones en programas de espectáculo y, especialmente, ha desarrollado una notable actividad como influencer.

Su vida ha estado expuesta al interés de medios y seguidores, tanto por su entorno familiar como por su participación en el ámbito digital. Mariana estuvo en una relación con Gino Pesaressi, modelo y presentador de televisión peruano.

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz
Gino Pesaressi y Mariana Vértiz se lucen juntos en la sesión de fotos por la Primera Comunión de su hija.

De esa unión nació su hija Gia, quien se ha convertido en el centro de su vida y en un tema frecuente en sus publicaciones. Tras su separación, Mariana ha mantenido una relación cordial con Gino, centrada en la crianza conjunta de Gia.

En sus redes sociales, Mariana comparte contenido sobre maternidad, bienestar personal y rutinas familiares, lo que le ha permitido construir una comunidad de seguidores atentos a su día a día. Su figura se asocia con la vida familiar y la exposición transparente de experiencias cotidianas en el entorno digital peruano.

