Astigmatismo: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El astigmatismo es una imperfección común y, por lo general, tratable en la curvatura del ojo, que causa visión borrosa de lejos y de cerca.

El astigmatismo ocurre cuando la superficie frontal del ojo (córnea) o el cristalino en el interior del ojo tienen curvas dispares. En vez de tener una curva como una pelota redonda, la superficie tiene forma de huevo. Esto causa visión borrosa de todas las distancias.

El astigmatismo suele estar presente al nacer y puede ocurrir en combinación con miopía o hipermetropía. A menudo no es tan pronunciado como para requerir una medida correctiva. Cuando lo es, las opciones de tratamiento son lentes de corrección o cirugía.

Síntomas

Cuándo debes consultar con un médico

Consulta con un oculista si tus síntomas oculares impiden que disfrutes de tus actividades o interfieren en tu capacidad para realizar las tareas cotidianas. Un oculista puede determinar si tienes astigmatismo y, de ser así, hasta qué punto. Este profesional podrá aconsejarte las opciones para corregir tu visión.

Es posible que los niños no se den cuenta de que su visión es borrosa, por lo que necesitan que un pediatra, un oftalmólogo, un optometrista u otro profesional capacitado les examine la vista para detectar enfermedades oculares en las siguientes edades e intervalos.

En el período neonatal En las visitas del niño sano hasta la edad escolar Durante los años escolares, cada 1 o 2 años en visitas de niño sano, cuando visites al oculista o a través de exámenes de detección escolares o públicos

Diagnóstico

El astigmatismo se diagnostica mediante un examen ocular. Un examen ocular completo incluye una serie de pruebas para comprobar la salud de tus ojos y una refracción, que determina cómo los ojos desvían la luz. Es posible que el oculista use varios instrumentos, dirija luces intensas directamente a tus ojos y te pida que mires a través de varios lentes. El médico utiliza estas pruebas para examinar diferentes aspectos de los ojos y la vista y para determinar la receta óptica necesaria para una visión clara con anteojos o lentes de contacto.

Tratamiento

La finalidad de tratar el astigmatismo es mejorar la claridad de la visión y brindar alivio a la vista. Los tratamientos son el uso de lentes correctivas o la cirugía refractiva.

Lentes correctivas

El uso de lentes correctivos trata el astigmatismo al contrarrestar las curvaturas desiguales de la córnea o el cristalino.

Los tipos de lentes correctivos comprenden los siguientes:

Anteojos.

Los anteojos están hechos con lentes que ayudan a compensar la forma desigual del ojo. Los lentes hacen que la luz se desvíe hacia el ojo correctamente. Los anteojos también pueden corregir otros errores de refracción, como la miopía o la hipermetropía.

Lentes de contacto. Al igual que los anteojos, los lentes de contacto pueden corregir la mayoría de los casos de astigmatismo. Están disponibles en una variedad de tipos y estilos.

Las lentes de contacto también se usan en un procedimiento llamado ortoqueratología. En la ortoqueratología, se usan lentes de contacto rígidos durante la noche mientras duermes hasta que la curvatura del ojo se nivela. Luego, los lentes se usan con menor frecuencia para mantener la nueva forma. Si se suspende el tratamiento, el ojo vuelve a su forma anterior, con el mismo error de refracción.

El uso de lentes de contacto durante períodos prolongados aumenta el riesgo de sufrir una infección en el ojo.

Pregúntale a tu oculista acerca de las ventajas, las desventajas y los riesgos de los lentes de contacto y qué podría ser mejor para ti.

Cirugía refractiva

La cirugía refractiva mejora la visión y reduce la necesidad de usar anteojos o lentes de contacto. El cirujano ocular utiliza un rayo láser para remodelar las curvas de la córnea, lo que corrige el error de refracción. Antes de la cirugía, los médicos te evaluarán y determinarán si eres candidato para la cirugía refractiva.

Los tipos de cirugía refractiva para el astigmatismo incluyen los siguientes:

Queratomileusis in situ asistida por láser (cirugía ocular LASIK).

Con este procedimiento, el cirujano ocular crea un colgajo articulado delgado en la córnea. Utiliza un láser de excímeros para moldear la forma de la córnea y luego reposiciona el colgajo.

Queratectomía subepitelial asistida por láser (cirugía ocular LASEK).

En lugar de crear un colgajo en la córnea, el cirujano afloja la delgada cubierta protectora de la córnea (epitelio) con un alcohol especial. Luego, utiliza un láser de excímeros para cambiar la curvatura de la córnea y después reposiciona el epitelio aflojado.

Queratectomía fotorrefractiva.

Este procedimiento es similar a la cirugía ocular

LASEK

, excepto que el cirujano extrae el epitelio. Este volverá a crecer naturalmente, adaptándose a la nueva forma de la córnea. Es posible que necesites usar un lente de contacto con vendaje durante unos días después de la cirugía.

Epi- LASIK .

Esta es una variación de la cirugía ocular

LASEK

. El cirujano utiliza una hoja roma mecanizada especial, en lugar del alcohol, para separar una capa muy delgada de epitelio. Luego, utiliza un láser de excímeros para remodelar la córnea y reposiciona el epitelio.

Extracción lenticular por incisión pequeña.

Este nuevo tipo de cirugía refractiva remodela la córnea usando un láser para crear un fragmento de tejido en forma de lente (lentículo) debajo de la superficie de la córnea. Luego, se retira el lentículo mediante una incisión muy pequeña. Por ahora, el procedimiento

de extracción lenticular por incisión pequeña

solo está aprobado para el tratamiento de la miopía leve.

Otros tipos de cirugías refractivas incluyen la extracción del cristalino y la colocación de lentes de contacto implantables. No existe un método mejor para la cirugía refractiva y solo debes tomar la decisión después de una evaluación completa y una consulta minuciosa con el cirujano.

Algunas de las posibles complicaciones que pueden aparecer después de la cirugía refractiva son las siguientes:

Subcorrección o sobrecorrección del problema inicial Efectos secundarios en la visión, como ver halos o destellos alrededor de las luces Ojo seco Infección Cicatrices en la córnea En raras ocasiones, pérdida de la visión

Analiza con tu oculista los posibles riesgos y beneficios de estos procedimientos.