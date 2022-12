Miopía: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Muchos padecimientos no presentan síntomas o estos aparecen cuando ya es demasiado tarde, lo mejor es acudir al médico constantemente (Infobae/Jovani Pérez)

La miopía es un trastorno común de la visión en el que puedes ver con claridad los objetos que están cerca tuyo, pero ver borrosos los objetos alejados. Se produce cuando la forma del ojo hace que los rayos de luz se inclinen (refracten) incorrectamente, lo que enfoca las imágenes delante de la retina en lugar de sobre la retina. La miopía puede manifestarse gradualmente o de forma rápida y con frecuencia empeora durante la niñez y la adolescencia. La miopía suele heredarse. Un examen ocular básico puede confirmar un diagnóstico de miopía. Puedes compensar la visión borrosa con anteojos, lentes de contacto o cirugía refractiva.

Cuándo debes consultar a un médico

Si la dificultad para ver los objetos lejanos (desdibujamiento lejano) es tan pronunciada que no puedes hacer una tarea de la forma en que lo deseas, o si la calidad de la visión te impide disfrutar de tus actividades, consulta a un oculista. Este profesional podrá determinar el grado de miopía y asesorarte sobre las opciones que tienes para corregir la visión. Busca atención médica de emergencia en los siguientes casos: Aparecen repentinamente muchos cuerpos flotantes (motas diminutas que parecen ir a la deriva por el campo de visión) Destellos de luz en uno o ambos ojos Sombra similar a una cortina que se ubica sobre el campo visual Estos son signos de advertencia del desprendimiento de retina, una complicación poco frecuente de la miopía. El desprendimiento de retina es una emergencia médica y el tiempo es de suma importancia.

Factores de riesgo

Algunos factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de desarrollar miopía, tales como: Genética. La miopía suele heredarse. Si alguno de tus padres tiene miopía, esto aumenta tu riesgo de desarrollar el trastorno. El riesgo es aún mayor si ambos padres tienen miopía. Condiciones ambientales. Algunos estudios apoyan la idea de que pasar poco tiempo al aire libre puede aumentar las probabilidades de desarrollar miopía.

Diagnóstico

La miopía se diagnostica a través de un examen ocular básico, que incluye una evaluación de la refracción y un examen de salud ocular. Una evaluación de la refracción permite determinar si tienes problemas de visión, como miopía o hipermetropía, astigmatismo o presbicia. El médico puede usar varios instrumentos y pedirte que mires a través de varios lentes para evaluar tu visión de cerca y de lejos. El oftalmólogo probablemente te pondrá gotas en los ojos para dilatar tus pupilas para el examen de salud ocular. Esto puede hacer que tus ojos sean más sensibles a la luz durante algunas horas después del examen. La dilatación le permite al médico obtener visiones más amplias del interior de los ojos.

Lentes graduadas

Al usar lentes correctoras para tratar la miopía, se contrarresta el aumento de la curvatura de la córnea o la mayor longitud del ojo. Algunos de los tipos de lentes graduadas son las siguientes: Anteojos. Esta es una manera simple y segura de corregir los problemas de la vista causados por la miopía La variedad de lentes para anteojos es amplia Hay lentes monofocales, bifocales, trifocales y multifocales progresivas Lentes de contacto. Estas lentes se colocan en los ojos Están disponibles en una variedad de materiales y diseños Pueden ser blandas y rígidas permeables al gas con diseños esféricos, tóricos y multifocales Pregúntale al oculista cuáles son las ventajas y las desventajas de las lentes de contacto y cuál es la mejor opción para ti

Cirugía refractaria

La cirugía refractaria reduce la necesidad de usar anteojos y lentes de contacto. El cirujano ocular usa un haz de láser para dar nueva forma a la córnea y esto genera una disminución de la prescripción para la miopía. Incluso después de la cirugía, puede que necesite usar gafas en algún momento. Cirugía ocular LASIK. Mediante este procedimiento, el cirujano ocular crea un colgajo delgado en la córnea Luego emplea un láser para quitar capas internas de la córnea para aplanar su forma redondeada La recuperación posterior a una cirugía ocular LASIK suele ser más rápida y ocasiona menos malestar que las otras cirugías de córnea Queratectomía subepitelial asistida por láser (LASEK). El cirujano crea un colgajo ultradelgado en la cubierta protectora externa de la córnea (epitelio) Luego, usa un láser para dar nueva forma a las capas externas de la córnea, aplanar su curvatura y luego recoloca el epitelio Queratectomía fotorrefractiva (PRK). Este procedimiento es similar al LASEK, pero el cirujano elimina por completo el epitelio y luego usa el láser para dar nueva forma a la córnea No se vuelve a colocar el epitelio sino que crece de nuevo de forma natural, de acuerdo con la nueva forma de la córnea Consulta con el médico sobre los posibles efectos secundarios ya que este procedimiento no es reversible. No se recomienda someterse a cirugía refractaria hasta que se estabilice la prescripción de miopía.

Tratamientos para ralentizar o detener la evolución de la miopía

Los investigadores los profesionales de la salud continúan buscando enfoques más eficaces para detener el empeoramiento de la miopía que ocurre con el tiempo. Las terapias más prometedoras halladas hasta la fecha incluyen las siguientes: El medicamento tópico, atropina. Las gotas tópicas de atropina se usan con frecuencia para dilatar la pupila del ojo, a menudo como parte de los exámenes de la vista o antes y después de la cirugía ocular Las gotas de atropina en varias dosis también pueden ayudar a retardar la progresión de la miopía No se conoce el mecanismo exacto de este efecto Pasar más tiempo en exteriores. Pasar tiempo en el exterior durante la adolescencia y los primeros años de la adultez puede disminuir el riesgo de tener miopía más adelante Los investigadores creen que la exposición a los rayos ultravioleta (UV) del sol puede cambiar la estructura molecular de la esclerótica y la córnea y ayudarla a mantener su forma Lentes de contacto de doble enfoque. Se ha demostrado que un nuevo tipo de lente de contacto de doble enfoque frena la progresión de la miopía en niños de 8 a 12 años Ortoqueratología. Con este procedimiento, usas lentes de contacto rígidos y permeables al gas durante varias horas al día hasta que la curvatura del ojo se iguala Luego, usarás los lentes con menor frecuencia para mantener la nueva forma Si suspendes este tratamiento, los ojos regresan a su forma anterior Hay pruebas de que este lente frena el alargamiento del globo ocular miope, lo que disminuye la miopía

