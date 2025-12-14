Perú

Víctor García Belaúnde señala a responsables luego que el JNE sacó a Acción Popular de las Elecciones 2026: “Esto no es un error, es una desgracia”

El dirigente cuestiona la falta de sanciones dentro de la agrupación, atribuye la exclusión a manejos fraudulentos de la dirigencia y pide una renovación total para preservar el legado partidario

El excongresista señala que la manipulación en las internas y la permisividad con sectores sancionados hundieron al partido, e insta a una depuración inmediata de sus líderes. | TV Perú

La exclusión de Acción Popular del proceso electoral de 2026 marcó uno de los capítulos más disruptivos para la política en Perú. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó la nulidad de las elecciones internas de la agrupación, decisión que provocó reacciones inmediatas dentro de la organización y desató un nuevo debate en la dirigencia. La medida no solo impidió la inscripción de listas presidenciales y parlamentarias, también expuso las fracturas internas acumuladas en los últimos años.

Entre las voces autorizadas que se pronunciaron tras el fallo figuró Víctor Andrés García Belaúnde, referente histórico del partido, quien expresó su indignación por lo ocurrido y señaló a los involucrados en la crisis en una entrevista para TV Perú. El exlegislador sostuvo que la responsabilidad recae en quienes participaron en prácticas fraudulentas durante la elección de delegados, además de cuestionar la falta de sanción oportuna a los responsables de anteriores rupturas internas.

“Esto no es un error, es una desgracia para Acción Popular”

Víctor Andrés García Belaúnde, expresidente de Acción Popular, manifestó que el reciente episodio representa un golpe severo para la organización y sus fundadores. Resaltó que el partido acumula décadas de trabajo, dedicación y reformas, por lo que el actual descrédito significa una situación dolorosa para quienes colaboraron en su construcción. Destacó, además, que la agrupación logró contar con mandatarios de probada trayectoria y una presencia relevante a lo largo de la historia democrática del país.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

A pesar de la gravedad del panorama, el dirigente remarcó la necesidad de identificar y separar a los autores de los hechos que han dañado la imagen institucional. García Belaúnde enfatizó que quienes actuaron fuera del marco legal y ético deben asumir las consecuencias y abandonar la agrupación en aras de salvaguardar el legado de Acción Popular.

El conflicto por las elecciones internas

La anulación de las primarias internas se produjo tras detectarse sustituciones irregulares de delegados elegidos legítimamente. De acuerdo con lo señalado por actores clave, estas modificaciones alteraron los resultados y viciaron el proceso de selección de candidatos para los comicios de 2026. García Belaúnde se refirió a este episodio como una “desgracia”, subrayando que las acciones de unos pocos perjudicaron el prestigio alcanzado por el partido durante más de setenta años.

En sus declaraciones, el exlegislador evitó mencionar nombres de implicados, aunque dejó claro que los responsables son conocidos al interior de la agrupación. Añadió que la manipulación de votos se realizó mediante incentivos y acuerdos de conveniencia, con el objetivo de beneficiar a determinados sectores y controlar los listados para las elecciones generales.

Las secuelas del caso “los niños”

La mayoría de parlamentarios de
La mayoría de parlamentarios de AP son sindicados como cercanos al expresidente. | Infobae Perú - Camila Calderón

Durante el diálogo, García Belaúnde recordó que las divisiones al interior del partido no son recientes. Hizo mención al conocido caso de “los niños”, sector que, según indicó, nunca fue plenamente sancionado a pesar de contar con elementos vinculados a prácticas cuestionadas. Señaló que la aplicación selectiva de sanciones permitió que miembros de ese grupo continuaran influyendo en decisiones clave, lo que agravó el deterioro institucional.

El exlegislador afirmó que la fractura generada por este episodio facilitó la proliferación de intereses particulares y debilitó la unidad del partido. Apuntó que los integrantes relacionados con el caso “los niños” respaldaron diferentes candidaturas en la última interna, profundizando el conflicto y dificultando cualquier intento de reconciliación interna.

Llamado a la refundación y reorganización

García Belaúnde propuso que Acción Popular debe atravesar una reestructuración integral y un relevo total de autoridades. Sostuvo que solo una comisión reorganizadora al mando de figuras con trayectoria comprobada puede garantizar el restablecimiento de la transparencia y la construcción de una nueva etapa de convivencia interna.

El dirigente sugirió conformar un equipo encabezado por uno de los líderes más experimentados del partido para convocar a nuevas elecciones y renovar la dirección de la agrupación antes de los próximos comicios regionales y municipales. Recalcó que la permanencia de la actual directiva representaría un serio riesgo de repetición de prácticas irregulares en los procesos siguientes.

Para finalizar, García Belaúnde insistió en la necesidad de dejar de lado los intereses personales y recolocar los valores democráticos en el centro del accionar partidario. Considera fundamental que se restablezca la confianza en la organización mediante un proceso de renovación total y apertura a nuevas generaciones comprometidas con la ética y la legalidad.

Acción PopularJNEElecciones 2026Victor Garcia Belaundeperu-politica

