Puré de papas: cuáles son los beneficios nutricionales de este plato

El puré de papas es una fuente importante de carbohidratos complejos, los cuales proporcionan energía al organismo y contribuyen a la sensación de saciedad

Si se prepara conservando parte
Si se prepara conservando parte de la cáscara del tubérculo, el puré de papas puede aportar fibra dietética, la cual favorece la digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puré de papas es una de las preparaciones más consumidas en los hogares peruanos y también en muchos países del mundo. Su sabor suave, su textura cremosa y su fácil preparación lo convierten en un plato habitual tanto en la alimentación diaria como en menús especiales para niños, adultos mayores y personas convalecientes.

En el Perú, el puré suele elaborarse con papa amarilla, una de las variedades más representativas y valoradas por su consistencia y aporte nutricional. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) reconocen a la papa como un alimento base dentro de la dieta peruana, por su aporte energético y su accesibilidad para la población. Sin embargo, a pesar de ser un plato muy popular, pocas personas conocen en detalle los beneficios nutricionales que ofrece el puré de papas cuando se prepara de manera adecuada.

Puré de papas: beneficios nutricionales de este plato

El puré de papas es una fuente importante de carbohidratos complejos, los cuales proporcionan energía al organismo y contribuyen a la sensación de saciedad. Esto lo convierte en un alimento ideal para personas que realizan actividad física, niños en etapa de crecimiento y adultos que requieren energía sostenida a lo largo del día. A diferencia de los carbohidratos simples, los de la papa se digieren de forma más gradual cuando se combinan con otros alimentos saludables.

Otro beneficio nutricional relevante es su aporte de potasio, un mineral esencial para el buen funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, así como para el control de la presión arterial. La papa amarilla también contiene vitamina C, que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y a la absorción del hierro proveniente de otros alimentos. Además, aporta vitamina B6, necesaria para el metabolismo de las proteínas y la salud del sistema nervioso.

En el Perú, el puré
En el Perú, el puré suele elaborarse con papa amarilla, una de las variedades más representativas y valoradas por su consistencia y aporte nutricional (Agraria.pe)

Si se prepara conservando parte de la cáscara del tubérculo o sin un procesamiento excesivo, el puré de papas puede aportar fibra dietética, la cual favorece la digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento. Este aspecto es especialmente importante en la alimentación de adultos mayores. Asimismo, la papa amarilla contiene antioxidantes naturales que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Cuántas veces a la semana se recomienda comer puré de papas

El puré de papas puede consumirse varias veces a la semana dentro de una alimentación equilibrada. No existe una frecuencia única recomendada para todas las personas, ya que esta dependerá de la edad, el nivel de actividad física y el estado de salud. En general, puede incluirse entre dos y tres veces por semana como acompañamiento o plato principal, siempre que se combine con fuentes de proteína y verduras.

Es importante considerar el tamaño de las porciones y los ingredientes utilizados. El puré de papas preparado en casa, con cantidades moderadas de grasas y sal, es una opción más saludable que las versiones industriales o instantáneas. Las guías alimentarias promueven la variedad en la dieta, por lo que se recomienda alternar el puré con otros tubérculos, cereales integrales y menestras.

Consejos para preparar puré de papas

La papa amarilla también contiene
La papa amarilla también contiene vitamina C, que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar mejor los beneficios del puré de papas, es fundamental cuidar su preparación. Una primera recomendación es elegir papas frescas, de preferencia papa amarilla, y lavarlas bien antes de cocinarlas. Cocerlas al vapor o hervirlas con poca agua ayuda a conservar mejor sus nutrientes.

Al momento de hacer el puré, se recomienda usar leche descremada o semidescremada en lugar de leches con alto contenido de grasa. La mantequilla puede utilizarse en pequeñas cantidades o sustituirse parcialmente por aceite vegetal. También es aconsejable evitar el exceso de sal y optar por hierbas naturales o especias suaves para dar sabor.

Finalmente, acompañar el puré de papas con verduras, carnes magras, pescado o menestras permite obtener un plato más completo y equilibrado. De esta manera, el puré de papas no solo mantiene su valor cultural y culinario, sino que también se convierte en una preparación nutritiva y beneficiosa para la salud.

puré de papasalimentación saludablenutriciónperu-salud

Lima: conoce el precio de

Sporting Cristal vs Cusco FC

Andy V se lanza a

Ricardo Burga anuncia denuncia penal

DJ herido en ataque que
Andy V se lanza a

"Hernán Barcos no merecía que

