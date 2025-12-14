Perú

Perú consolida su liderazgo turístico mundial al obtener cinco premios en los World Travel Awards 2025 por cultura, gastronomía y patrimonio

El premio resalta el contacto directo con comunidades, festividades, oficios artesanales y tradiciones vivas

Perú consolida su liderazgo turístico
Perú consolida su liderazgo turístico mundial al obtener cinco premios en los World Travel Awards 2025 por cultura, gastronomía y patrimonio (Marca Perú)

Imaginar un viaje por el Perú implica recorrer sabores, prácticas culturales y paisajes que conviven en un mismo territorio. Desde una mesa en Lima hasta una festividad en Cusco, la experiencia turística se construye con encuentros cotidianos que combinan tradición y presente. Esa diversidad aparece como un hilo conductor que explica el reconocimiento internacional recibido por el país en 2025.

La escena no se limita a un solo ámbito. La cocina dialoga con la historia, la cultura con el territorio y el turismo con la identidad local. Cada recorrido propone una forma de acercamiento distinta, con propuestas que invitan a conocer sin intermediarios las expresiones que definen a las regiones.

En ese contexto, los World Travel Awards 2025 colocaron al Perú en un lugar destacado dentro del mapa turístico mundial. Cinco premios consolidaron una narrativa que une gastronomía, cultura, patrimonio y gestión institucional, con menciones que abarcan tanto al país como a su capital y a uno de sus espacios más visitados.

Perú como Mejor Destino Culinario del mundo 2025

Expertos en gastronomía peruana debaten
Expertos en gastronomía peruana debaten la necesidad de adaptarse a nuevas corrientes internacionales para mantener su competitividad en el escenario culinario mundial. (Andina)

Una de las categorías más visibles corresponde al reconocimiento como “Mejor Destino Culinario del mundo 2025 (World’s Leading Culinary Destination 2025)”. La distinción se vincula con una oferta que integra ingredientes andinos, amazónicos y costeños, presentes en platos que circulan tanto en espacios tradicionales como en propuestas contemporáneas.

La información oficial resalta que “cada comida es una experiencia cultural y sensorial imperdible”. Ciudades como Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo figuran como puntos de encuentro para esa diversidad gastronómica, con recetas que reflejan el intercambio entre regiones y la continuidad de saberes locales. El premio reconoce una cocina que se expresa como parte del patrimonio cotidiano y no solo como atractivo turístico.

Reconocimiento como Mejor Destino Cultural del mundo 2025

Los destinos que florecen en
Los destinos que florecen en primavera: historia, cultura y paisajes inolvidables| Promperu

El segundo galardón otorgado al país corresponde a la categoría “Mejor Destino Cultural del mundo 2025 (World’s Leading Cultural Destination 2025)”. El reconocimiento subraya la posibilidad de establecer contacto directo con comunidades que preservan tradiciones, festividades y oficios artesanales.

Según la información difundida, en el Perú “puedes conectar con comunidades que mantienen tradiciones, festividades y artesanías vivas”. La experiencia cultural incluye la participación en fiestas locales, la visita a talleres artesanales y el acercamiento a expresiones vinculadas con la herencia inca, la cultura amazónica y la influencia colonial. El premio valora esa convivencia de tiempos históricos dentro de un mismo espacio social.

Machu Picchu como Mejor Atracción Turística Mundial 2025

Perú fija tarifas precios promocionales
Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com

El patrimonio natural y cultural también obtuvo una mención central con la distinción del santuario histórico de Machu Picchu como “Mejor Atracción Turística Mundial 2025 (World’s Leading Tourist Attraction 2025)”. El sitio aparece como un símbolo del país y como uno de los espacios más reconocidos a nivel internacional.

La información destaca actividades como recorrer el Camino Inka, ascender al Huayna Picchu o contemplar la vista general del santuario, descrita como “esa panorámica que aparece en casi cualquier lista de sueños viajeros”. El premio refuerza la relevancia de Machupicchu dentro de la oferta turística global y su vínculo con la historia prehispánica.

Lima como destino urbano patrimonial líder del mundo

El Museo Pedro de Osma,
El Museo Pedro de Osma, ubicado en Barranco, será honrado con el Escudo Azul de la UNESCO. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

Otro de los premios recayó en la capital peruana, que recibió el título de “Destino urbano patrimonial líder del mundo 2025”. Lima superó a ciudades como Barcelona, Beiging, Londes, París, Viena y Bangkok, según la información difundida.

El reconocimiento posiciona a la ciudad dentro de una categoría urbana que combina patrimonio, vida cultural y oferta turística. La mención destaca el valor de su legado histórico en diálogo con la dinámica contemporánea de una capital latinoamericana.

Promperú y el reconocimiento a la gestión turística

El listado de premios incluye también a Promperú, entidad que obtuvo la categoría “Mejor Oficina de Turismo Mundial 2025 (World’s Leading Tourist Board 2025)”. La distinción se dirige a la labor institucional en la promoción del país como destino turístico.

De acuerdo con la información proporcionada, el conjunto de galardones “ratifican que el Perú es un destino que combina historia milenaria, naturaleza imponente, gastronomía de élite y cultura increíble”. Los premios de 2025 reflejan una estrategia que integra promoción, patrimonio y experiencias diversas dentro de una misma narrativa turística.

