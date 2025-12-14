Perú

Natalia Málaga revela que su hija estaba incómoda por rumores de romance con Eva Ayllón: “Medio se molestaba”

La exvoleibolista relató que tuvo una época complicada con su hija a raíz de las especulaciones públicas, sin embargo lograron aclarar la situación

La exvoleibolista relató que tuvo una época complicada con su hija a raíz de las especulaciones públicas, sin embargo lograron aclarar la situación | ATV

Natalia Málaga soltó detalles sobre cómo los rumores de un romance con Eva Ayllón afectaron a su hija, Naty Zevallos. Durante años, la amistad cercana entre la exvoleibolista y la cantante criolla generó toda clase de rumores, incluso fuera de la cancha. Ahora, Málaga decidió contar qué pasó puertas adentro.

La entrenadora contó en el podcast de Magaly Medina que estos comentarios sí movieron el ambiente familiar. Naty Zevallos, que hoy tiene 29 años y es hija de la exjugadora junto a Gustavo Zevallos, pasó por una etapa incómoda cuando tenía entre 15 y 17 años, justo cuando más fuerte sonaban esas especulaciones.

“Al principio empezó a tener muchas actitudes, un poquito medio que se molestaba. Entonces hablé con ella bien serio, y como amiga. Ella andaba como una especie de celos, inmadura. Tendría 17 años, 15. Pensaría tanta huev* que hablan”, soltó Natalia Málaga** en la charla, dejando claro que la incomodidad fue real.

Según la entrenadora, el lazo con Eva Ayllón es fuerte, pero solo en el plano de la amistad y el trabajo, ya que Eva también es su confidente y mánager. Nada más. “El tema yo creo que para nadie es agradable”, dijo sobre los rumores, asegurando que Naty llegó a escuchar muchas cosas que le molestaron.

Málaga tuvo que poner las cartas sobre la mesa y aclarar todo con su hija para evitar malos entendidos. “Le hablé muy claro y le dije: ‘Te lo estoy diciendo yo. Tú a él —el entonces enamorado de su hija— es tu amigo, tu enamorado. Tú lo quieres para casarte, tal vez en un futuro. Eva es mi amiga, no es mi enamorada, menos la quiero para casarme. Que te queden las cosas bien claras. Y nunca pierdas a tus amigas porque por una estupid** así tus amigas se van de tu lado y al final te quedas sola’”, relató.

La exvoleibolista también recalcó que no tiene problemas con la diversidad y que su círculo de amistades incluye personas de distintas orientaciones. “Yo también, no tengo ningún problema con que haya amigas, conocidas, que tengan estas opciones”, dijo.

Natalia Málaga, quien actualmente dirige al club Géminis de Comas, cerró recordando la importancia de cuidar las amistades y no dejarse llevar por los chismes, así sean fuertes o vengan de todos lados.

Natalia sobre rumores con Eva: “Les gusta el morbo”

Natalia Málaga negó rotundamente tener una relación sentimental con Eva Ayllón durante una entrevista en el programa “Magaly TV La Firme”. La exvoleibolista se mostró firme y directa al asegurar que “no es mi pareja. Les encanta el morbo y la cochinada”, dejando claro que los comentarios sobre un supuesto romance no tienen ningún fundamento.

Durante la conversación, Málaga explicó que su lazo con la cantante es solo de amistad. Dijo que su relación con Eva Ayllón se construyó sobre la confianza y el respeto, y que también existe una relación profesional, ya que la apoya como amiga en aspectos de gestión y contratos. Recalcó que, pese a la insistencia mediática, no hay nada más allá entre ellas.

Málaga negó tajantemente haber cometido algún daño y calificó la acusación como infundada. La exvoleibolista también relató el origen de los roces con el hijo de la cantante, señalando que todo comenzó cuando, junto a una asistenta, rechazaron un local que les pareció inadecuado para una presentación de Eva. Ese hecho, según Málaga, marcó el inicio del distanciamiento con Francisco, quien, según ella, tenía un rol secundario como ingeniero de sonido.

Málaga dejó claro que, pese a las diferencias, prefiere no caer en enfrentamientos personales y reiteró que Eva es solo una amiga cercana, no su pareja ni su interés amoroso.

