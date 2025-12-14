Joran van der Sloot: Minjusdh detalla estado de salud del neerlandés tras intento de quitarse la vida

Nombre vinculado durante años a casos de alto impacto: la desaparición de Natalee Holloway (Aruba) y el asesinato de Stephany Flores (Perú).

Las alarmas se encendieron por Joran van der Sloot en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, ubicado en Tacna, luego de un incidente ocurrido la mañana de este sábado 13 de diciembre.

El ciudadano neerlandés, que cumple una condena de 28 años de prisión por el homicidio de la joven peruana Stephany Flores, motivó la activación de los protocolos de emergencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), una vez que el personal detectó una situación crítica en su celda.

Intervención oportuna

Durante la rutina habitual de reparto de desayuno en el pabellón N.° 1 del penal situado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), agentes penitenciarios hallaron al interno en una condición que representaba un riesgo directo para su integridad física.

Según comunicó el Minjusdh, la asistencia se desplegó de inmediato para garantizar la estabilización de su estado de salud.

“Se activaron los protocolos de seguridad y emergencia, brindándose la atención y el auxilio correspondiente, lo que permitió estabilizar oportunamente su estado de salud”, detalla el comunicado oficial.

De acuerdo a Panorama, dominical de Panamericana Televisión, Van der Sloot habría empleado una tira improvisada a partir de una colcha, con la que intentó asfixiarse en su celda.

Comunicado del Minjusdh.

Monitoreo permanente

Actualmente, Joran van der Sloot permanece bajo observación y evaluación médica constante, acompañado de un monitoreo integral a cargo del personal de salud de la prisión.

Tras lo sucedido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos subrayó su compromiso por preservar la seguridad y la integridad de la población penitenciaria; así como la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las medidas orientadas a mantener el orden dentro de los penales.

El hecho no solo mantuvo en alerta a los trabajadores del establecimiento, sino también a la opinión pública y a organismos atentos al seguimiento del caso.

El INPE y las entidades correspondientes reforzaron la vigilancia, reafirmando que las acciones preventivas y de auxilio seguirán como prioridad dentro del régimen penitenciario de Challapalca.

Dutch citizen Joran van der Sloot is driven in a police vehicle from the Ancon I maximum-security prison, outskirts of Lima, Peru, Thursday, June 8, 2023. The main suspect in the unsolved 2005 disappearance of American student Natalee Holloway on the Caribbean island of Aruba is expected to be extradited Thursday from Peru to the United States. (AP Photo/Martin Mejia)

Disculpas

Hace una semana, Joran van der Sloot hizo públicas sus disculpas a la familia de Stephany Flores en declaraciones recientes.

Por primera vez ante cámaras, afirmó no haber tenido la oportunidad de pedir perdón en diecisiete años y expresó su deseo de explicar sus acciones, si la familia de la víctima se lo permitiera. Reconoció que, si no desean escucharlo, entendería la decisión.

Desde la prisión ubicada a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, Van der Sloot relató cómo la rutina carcelaria limita su vida diaria.

El penal se caracteriza por condiciones extremas de frío y aislamiento, reservado a internos de alta peligrosidad. Señaló que su día transcurre enfocado en la actividad física, la lectura y la religión, mencionando su acercamiento a la fe cristiana y la lectura regular de la Biblia.

“Yo me dedico a ejercicio, lectura, leo la Biblia. ‘Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan’. Amén”, dijo para el referido dominical.

“En diecisiete años nunca tuve la oportunidad de pedir perdón por lo que hice. Si algún día puedo conversar y explicar, tal vez, por qué sucedió lo que sucedió, me gustaría bastante poder hacer eso. Y si ustedes no quieren eso, yo entiendo eso también”, agregó.