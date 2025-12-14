Darinka Ramírez celebró cumpleaños de su hija, lejos de Jefferson Farfán, y le compuso una canción propia

Esta ocasión representó la primera vez que Ramírez se encargó de todos los detalles del festejo luego de la separación de la pareja, y estuvo acompañada del lanzamiento de una canción dedicada a la niña, compuesta e interpretada por ella misma.

Tan solo un día antes, el 12 de diciembre, Jefferson Farfán había celebrado el cumpleaños de su hija en su casa, también con una fiesta temática y rodeado de su familia, aunque sin la presencia de Darinka Ramírez.

La empresaria, al día siguiente, realizó su propio festejo en compañía de amigos, familiares y figuras del entorno digital, apostando por un ambiente independiente y singular.

La reunión organizada por Ramírez desplegó una ambientación inspirada en Moana, película elegida por la niña. El local fue decorado en tonos rosa pastel, con esculturas de personajes animados y una torta de grandes dimensiones como centro de atención. Animadores y recreadores planificaron juegos y actividades para los niños mientras se servía una mesa abundante de dulces.

La jornada contó también con la participación del grupo musical Los Conquistadores de la Salsa, quienes animaron la reunión y sumaron espectáculos en vivo. La niña permaneció acompañada durante todo el evento por su madre, quien atendió los detalles de la fiesta y evitó referencias a la situación familiar. Los invitados disfrutaron del ambiente pensado para el entretenimiento de los más pequeños y la comodidad de los asistentes.

Darinka Ramírez presentó la canción que le compuso a su hija

Uno de los momentos más destacados se produjo con el estreno de una canción personalizada que Darinka Ramírez escribió e interpretó para su hija. El tema, titulado con el nombre de la menor, se acompañó de un videoclip que reúne imágenes desde su nacimiento hasta la actualidad, incluyendo secuencias de ambas en diferentes etapas de la vida familiar. La letra expresa: “Eres mi fuerza, mi Luana bella (…) eres mi niña consentida, mi bendición”, y fue recibida entre aplausos por la audiencia.

Desde su publicación en YouTube, la canción superó las dos mil visualizaciones y recibió mensajes como “Qué hermosa canción para una princesa” y “Bonita canción dedicada a tu hijita”. El videoclip, además, muestra el vínculo entre madre e hija en distintos momentos, resaltando el crecimiento de la niña y la cercanía maternal. La iniciativa fue valorada como un gesto singular y sensible por parte de la empresaria en un contexto de cambio para la familia.

La cumpleañera se mostró sonriente rodeada de amigos y allegados, disfrutando de cada espacio preparado para la ocasión. La organización permitió que los invitados se sumaran de manera cómoda a las actividades, mientras Ramírez agradeció la presencia y el apoyo a quienes colaboraron en la realización del evento.

El cierre de la celebración dejó como resultado una jornada de alegría orientada al bienestar de la menor, en la que la empresaria apostó por crear un recuerdo significativo tanto a través de la música como de la organización de la fiesta.