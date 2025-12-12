Perú

Jefferson Farfán celebró cumpleaños de su pequeña con Darinka Ramírez y ella le dedica canción

La ‘Foquita’ compartió tiernas fotos y mensajes por los tres años de su hija, mientras Darinka Ramírez lanza “Luana”, tema especial para la pequeña.

Jefferson Farfán celebró cumpleaños de su pequeña con Darinka Ramírez. IG

El exfutbolista peruano Jefferson Farfán vivió una jornada llena de emociones con motivo del tercer cumpleaños de su hija menor, la pequeña Luana. El recordado delantero nacional sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales diversos instantes de la fiesta, en la que el amor de familia fue el gran protagonista.

A través de su cuenta oficial, Farfán publicó tiernas fotografías junto a la cumpleañera, rodeados de globos y decoraciones infantiles.

En las imágenes también se aprecia la presencia de su madre, la querida doña Charo, así como la de su hija mayor y los dos hijos que tuvo con Melissa Klug, quienes se sumaron para celebrar el onomástico de la más pequeña del clan.

Jefferson Farfán celebró cumpleaños de su pequeña y todos sus hijos. IG

Un mensaje cargado de amor de Jefferson Farfán

Siempre reservado con su vida privada, Jefferson Farfán se tomó el tiempo de escribir un emotivo mensaje dedicado a Luana:

“Feliz cumpleaños mi princesa. Hoy cumples 3 añitos, eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar. Que Dios te cuide siempre, que crezcas rodeada de amor y que nunca pierdas tu inocencia, tu dulzura y esa luz tan hermosa que llevas dentro”.

Las palabras del exjugador no pasaron desapercibidas y suma una muestra más del profundo lazo que tiene con sus hijos, para quienes siempre ha destacado como motivo de sus esfuerzos y logros dentro y fuera de la cancha.

Un mensaje cargado de amor de Jefferson Farfán. IG

¿Reencuentro con Darinka Ramírez?

Uno de los aspectos que generó mayor intriga en los fanáticos fue la interrogante sobre un posible reencuentro entre Farfán y Darinka Ramírez, madre de la menor. Sin embargo, durante la celebración, la ‘Foquita’ no compartió ninguna imagen o referencia a Darinka, lo que deja en duda si ambos organizaron juntos la fiesta o si cada uno decidió rendir homenaje a su hija por separado.

Darinka, por su parte, tampoco publicó fotos de la celebración familiar en sus historias, manteniendo en reserva los detalles sobre eventuales momentos compartidos en privado.

Darinka Ramírez lanza “Luana”: la canción dedicada a su hija

Sin dejar pasar la fecha especial, Darinka Ramírez anunció a través de sus redes sociales que ha compuesto e interpretará una canción exclusiva para su hija Luana.

El sencillo, titulado precisamente ‘Luana’, será lanzado oficialmente el 13 de diciembre a las 19:00 horas por YouTube y en todas las plataformas digitales. Este gesto dejó ver el costado más sensible y artístico de Darinka, que sorprende así a sus seguidores con una dedicatoria llena de sentimiento y talento.

En un adelanto del tema, la intérprete entrega versos que reflejan la inspiración y la gratitud por el papel de su hija en su vida:

“Feliz cumpleaños a la niña que me devolvió a la vida, que hoy y siempre seas feliz. Luana, princesa de mi corazón, que Dios te cuide y guíe nuestro camino para seguir remando juntas. Mami siempre estará para ti y verá todo lo que sea necesario para que tú estés bien. Te amo, corazón mío”.
Darinka Ramírez le dedica emotivo mensaje y lanzará tema que lleva el nombre de su niña. IG

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez celebraron a su pequeña, un solo amor

Tanto Jefferson Farfán como Darinka Ramírez optaron por celebrar a su pequeña a su manera. Mientras él preparó una fiesta rodeada de familia e intimidad, ella decidió expresar su cariño por medio de la música, asegurando así que Luana reciba las manifestaciones más sinceras de ambos padres.

El lanzamiento del tema ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes esperan que el sencillo se convierta en un himno personal dedicado a la maternidad y a esos lazos que marcan la vida para siempre.

