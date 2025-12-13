Proyectan que la campaña navideña 2025 genere S/ 16 mil millones en ventas

La campaña navideña constituye un periodo determinante para la actividad de los establecimientos comerciales. Foto: Agencia de Marketing Digital

La campaña navideña de 2025 cerraría con ventas cercanas a S/ 16 mil millones en el Perú, de acuerdo con proyecciones del Ministerio de la Producción (Produce). Esta cifra representaría un incremento de 10% frente a los resultados obtenidos en la temporada anterior.

El desempeño esperado se daría en un contexto de mayor dinamismo del consumo privado durante los últimos meses del año, periodo que concentra una parte relevante de la actividad comercial a nivel nacional.

Factores que impulsan el consumo

Produce atribuye el crecimiento proyectado a un aumento de la liquidez disponible en los hogares. El titular del sector, César Quispe Luján, explicó que este escenario estaría influido por diversas medidas económicas vigentes en el cierre del año.

“Este crecimiento será impulsado por la recuperación del consumo privado y marcado por la inyección de liquidez por el retiro de la AFP, la liberación de la CTS y el pago de gratificaciones de diciembre”, destacó el ministro.

Relevancia de la campaña para el comercio

La temporada navideña representa una etapa clave para los establecimientos comerciales. Según estimaciones oficiales, este periodo concentra entre el 30% y 40% de las ventas totales anuales del sector.

Asimismo, Produce señaló que la campaña aporta el 2,6% al PBI nacional y el 24,7% al PBI del sector comercio, reflejando su peso dentro de la economía.

Nivel de gasto de los consumidores y rol de las redes sociales

Durante la campaña navideña, el gasto promedio por persona se ubicaría entre S/ 300 y S/ 400. Esta cifra supone un aumento de 15% en comparación con el año previo.

Las plataformas digitales tendrán una participación relevante en el comportamiento de compra de los consumidores. De acuerdo con Produce, más del 61% de los peruanos decide sus adquisiciones luego de visualizar contenido en línea.

Productos con mayor demanda y empleo temporal

Entre los bienes con mayor rotación en la temporada destacan los aparatos para el hogar, muebles, vestidos y calzados, así como productos de tecnología, videojuegos y juguetes.

En paralelo, se estima que la campaña navideña generará más de 60 mil nuevos puestos de trabajo. Los sectores con mayor demanda de personal temporal serán logística, retail y consumo masivo, con requerimientos para empaquetadores, repartidores, auxiliares de despacho, mercaderistas, impulsadores y promotores.

Gamarra también espera ventas récord en temporada navideña

El titular del Ministerio de la Producción (Produce) resaltó el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el emporio y exhortó a la ciudadanía a realizar sus compras navideñas en las Mypes peruanas del sector textil-confecciones, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria nacional.

“Tenemos la gran expectativa de que este año Gamarra rompa el récord de récords en ventas y alcance los S/ 5.200 millones en ingresos. Llamamos a que el público consuma lo que se produce en el Perú“, aseveró.

César Quispe Luján también señaló que Produce viene avanzando en los procesos de formalización de las Mypes. En ese marco, precisó que durante el presente año se logró formalizar 1.100 unidades empresariales en Gamarra mediante el programa Tu Empresa.

El dinamismo comercial del emporio se vio reforzado con la presentación de la colección Verano 2026, actividad que marcó el inicio oficial de la etapa de mayor movimiento para el conglomerado textil. La jornada congregó a empresarios y representantes del sector, quienes coincidieron en que este periodo resulta determinante para evaluar el desempeño anual del emporio ubicado en el distrito de La Victoria.