Perú

‘El tren de la codicia’: la novela que redescubre la Guerra del Pacífico desde los ferrocarriles salitreros

En entrevista con Infobae Perú, Elizabeth Ingunza Montero reconstruye un periodo de bonanza y colapso que ayuda a comprender las consecuencias económicas de la guerra

Guardar
Restos de locomotoras salitreras.
Restos de locomotoras salitreras.

La historia del Perú no solo se escribe en los libros oficiales ni en los grandes discursos políticos. También se construye desde las decisiones privadas, los negocios familiares y las ambiciones que marcaron una época. Desde esta perspectiva, ‘El tren de la codicia’, la novela histórica de Elizabeth Ingunza Montero, invita a reconsiderar la Guerra del Pacífico a través de un ángulo poco explorado: los ferrocarriles salitreros y las fortunas que surgieron y se extinguieron antes, durante y después del conflicto.

La novela, compuesta por dos tomos, narra la trayectoria de la familia Montero y su apuesta por proyectos empresariales diseñados para asegurar ganancias y una vida acomodada durante uno de los periodos de mayor prosperidad en el Perú. En este contexto, desfilan figuras históricas relevantes, incluidos los expresidentes Ramón Castilla, Mario Ignacio Prado Ochoa, José Balta y Montero y Augusto B. Leguía, junto a personajes emblemáticos de la época, como Fermín Tanguis, quien desarrolló la semilla de algodón que rescató a la industria algodonera nacional.

Lejos de idealizar a sus protagonistas, la autora presenta personajes complejos, con virtudes y contradicciones, cuyas decisiones se conectan directamente con los acontecimientos previos a la guerra entre Chile y los aliados Perú y Bolivia, un conflicto que dejó al país profundamente afectado en lo económico y social.

“Es mi primera novela y está ambientada en el antes, el durante y el después de la Guerra del Pacífico, pero toca un tema que no se aborda normalmente cuando se habla de este episodio histórico: la historia de los ferrocarriles salitreros”, explica Ingunza Montero en entrevista con Infobae Perú. Para ella, conocer la historia es fundamental: “Si el libro informa y entretiene, ha cumplido su cometido”.

Aunque se trata de una novela histórica, la autora asegura que el rigor documental es uno de sus pilares. “Una novela histórica tiene que tener una pequeña cuota de ficción para unir los hechos, pero creo que tengo un 90% de acierto. Todo está documentado: archivos, diarios, cartas y documentos internos de las empresas”, señala.

Durante su investigación, uno de los aspectos que más sorprendió a Elizabeth Ingunza Montero fue la magnitud del dinero movilizado en la era del guano y el salitre, denominada como la “prosperidad falaz”. “Una línea ferroviaria en el Perú fue la más rentable del mundo, generando anualmente una ganancia de 3 millones de libras esterlinas. En aquel tiempo, esa suma era considerable. Para dimensionarlo, el Independencia y el Huáscar, los primeros buques blindados de la Marina de Guerra del Perú, costaron juntos poco más de 100 mil libras”, relató.

Sobre los personajes

Elizabeth Ingunza Montero, autora de
Elizabeth Ingunza Montero, autora de El tren de la codicia, durante una presentación de su libro.

La investigación llevó a Elizabeth Ingunza Montero a reconsiderar la imagen de Juan Manuel Montero, personaje central de la novela. El análisis de cartas y documentos reveló una evolución profunda en su carácter: de estar orientado principalmente a los negocios y la acumulación de riqueza, comenzó a valorar cada vez más los aspectos humanos y espirituales.

“Dicen que los muertos no hablan, pero de alguna manera, con sus obras y con lo que dejan escrito, se comunican con nosotros y nos cuentan mucho”, menciona.

La novela también profundiza en figuras polémicas como Enrique Meiggs, empresario clave en el desarrollo ferroviario, a quien la autora retrata como un hombre brillante, pero guiado principalmente por sus propios intereses. “Era muy inteligente y sagaz, pero pensaba más en sus negocios que en el país”, afirma.

‘El tren de la codicia’ tiene además un componente íntimo: los protagonistas forman parte de la propia historia familiar de la autora. Ingunza Montero, bisnieta de Juan Manuel Montero, cuenta que contactó a distintos descendientes, quienes respaldaron la publicación y aportaron documentación adicional. “He querido ser lo más real posible, sin endiosar a nadie, solo contando la historia como sucedió”.

Lo que comenzó como un proyecto familiar terminó convirtiéndose en un éxito editorial para la autora. Tras una primera edición autofinanciada que se agotó rápidamente, el libro tuvo nuevos tirajes con Crisol, Planeta y una edición especial en España, ampliada y corregida con más documentos históricos.

Más allá del relato empresarial y político, la obra deja una reflexión vigente: aprender de los errores del pasado y valorar el rol de la familia por encima de la ambición desmedida. “Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria”, advierte la autora. Y en esa memoria, 'El tren de la codicia’ encuentra su mayor valor: recordarnos que el progreso, cuando se mueve solo por codicia, también puede conducir a la ruina.

Temas Relacionados

librosEl tren de la codiciaGuerra del PacíficoChileBoliviaperu-noticias

Más Noticias

Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó

Gabriela Bórquez quedó tirada en el gramada tras pisotón y el árbitro señaló que siga la acción. La delantera ‘blanquiazul’ marcó el 1-0 en la vuelta y amplió la ventaja en el global

Polémico gol de Alianza Lima

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’ empatan 1-1 en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Licencias sin control en el Congreso: parlamentarios solicitaron más de dos mil permisos para ausentarse durante el 2025

Un informe reveló que los parlamentarios gozan de licencias incluso antes de su aprobación formal, en un Congreso donde la fiscalización de permisos es mínima y el reglamento permite ausencias con justificaciones superficiales

Licencias sin control en el

Gol de penal de Catalina Usme pone el empate en el Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025

La experimentada delantera colombiana venció la valla de Maryory Sánchez para que las ‘leonas’ acorten distancias luego que las ‘blanquiazules’ amplíen la diferencia en VIDU

Gol de penal de Catalina

Polémica en clásico: el VAR anula un gol de Allyson en Alianza Lima vs Universitario en final vuelta por la Liga Femenina 2025

A los 20′ minutos de la primera etapa, Allyson Reyes decretó la apertura del tanteador. Sin embargo, tanto el árbitro como la sala del Sistema de Videoarbitraje anularon con controversia la diana

Polémica en clásico: el VAR
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Licencias sin control en el

Licencias sin control en el Congreso: parlamentarios solicitaron más de dos mil permisos para ausentarse durante el 2025

Estados Unidos designará a Perú como aliado principal ante la OTAN, anunció el canciller Hugo de Zela

Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “dé por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Tren Lima–Chosica: teniente alcaldesa afirma que pudo inaugurarse en gestión de López Aliaga y culpa a Dina Boluarte por la demora

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella se asocia a

Nicola Porcella se asocia a Mariana Ramírez de Villar para lanzar canal digital de Pro TV, según Pati Lorena

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina: “Soy respetuoso, pero yo no me involucro”

DEPORTES

Polémico gol de Alianza Lima

Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Gol de penal de Catalina Usme pone el empate en el Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025

Polémica en clásico: el VAR anula un gol de Allyson en Alianza Lima vs Universitario en final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025