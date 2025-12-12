Mototaxista fallece tras choque con patrullero en Comas: adulto mayor apenas había comprado su vehículo para trabajar

La colisión ocurrió cuando el mototaxista intentó girar en un cruce prohibido y fue embestido por un patrullero en la vía exclusiva del Metropolitano. Fuente: Ocurre Ahora de ATV

Un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Comas, cobró la vida de Miguel Ángel Bautista Salgado, un adulto mayor de 61 años. El siniestro se registró en el cruce de la Avenida Metropolitana y El Maestro, donde una patrulla policial de la comisaría de Tupac Amaru colisionó violentamente con la mototaxi que conducía la víctima. El trágico hecho ocurrió en la vía exclusiva del Metropolitano, zona en la que solo deben circular vehículos autorizados y de emergencia.

De acuerdo el reporte de Ocurre Ahora de ATV, el incidente se produjo cuando la mototaxi intentó realizar un giro a la izquierda, prohibido en el lugar y, presuntamente, ignoró la luz roja del semáforo. El patrullero, conducido por el suboficial Juan Grandez Flores, impactó a gran velocidad el vehículo menor, provocando su volcadura. el adulto mayor fue trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde lamentablemente falleció horas más tarde tras recibir un golpe directo en la cabeza.

La familia del mototaxista exige que se realice una investigación profunda para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Señalan que no es el primer accidente grave registrado en este cruce y reclaman soluciones para evitar más tragedias. El caso quedó a cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, mientras el conductor policial permanece detenido.

Una maniobra prohibida en el cruce de la Av. Metropolitana con El Maestro terminó con el violento choque entre un patrullero y la mototaxi. Foto:Composición Infobae Perú

Mototaxista falleció en accidente en Comas

El hombre de 61 años, había adquirido su mototaxi hace solo unos meses con la intención de obtener ingresos adicionales en sus tiempos libres. La tragedia ocurrió cuando intentó girar hacia la Avenida El Maestro pese a la señalización que prohíbe esa maniobra. La imprudencia de ignorar el semáforo en rojo y las restricciones de circulación en la vía exclusiva del Metropolitano desencadenaron un choque con consecuencias fatales.

El impacto fue tan fuerte que la mototaxi terminó volcada, y los restos del patrullero y el vehículo menor quedaron esparcidos en la vía como muestra de la violencia del choque. Testigos relataron el estremecedor sonido de la colisión, que paralizó a los transeúntes y obligó a las autoridades a acordonar la zona.

El intento de giro prohibido en plena vía exclusiva resultó decisivo: la imprudente maniobra desencadenó el choque fatal entre el patrullero y la mototaxi recién comprada por el adulto mayor. Foto:Composición Infobae Perú

Pese a que en ambos vehículos viajaban más personas, solo Miguel Ángel Bautista Salgado resultó gravemente herido. “Yo quiero que se haga justicia, que se llegue hasta la más profunda investigación, porque mi esposo no merecía este tipo de muerte”, expresó su viuda. La familia permanece consternada y reclama respuestas sobre las circunstancias exactas del accidente.

Piden indagar antecedentes del policía involucrado

La familia de la víctima exige una indagación exhaustiva sobre el proceder del suboficial Juan Grandez Flores, responsable del patrullero involucrado. Según indicaron a Ocurre Ahora, el policía ya había estado implicado en un accidente de tránsito en el año 2021 mientras conducía una unidad policial, lo que despierta dudas sobre su idoneidad.

“Haber hecho los altos mandos de la policía es bajarlo de la unidad, no seguirlo poniendo como conductor”, reclamó un familiar ante las cámaras, subrayando que este tipo de antecedentes no deberían pasar desapercibidos. Para los deudos, la permanencia del agente en funciones refuerza la necesidad de investigar hasta las últimas consecuencias.

La familia exige una investigación profunda, cuestionando los antecedentes del conductor del patrullero y pidiendo que no quede impune la muerte de su ser querido. Foto:Composición Infobae Perú

El conductor de la patrulla permanece detenido mientras la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional recaba información y determina la responsabilidad de ambas partes. La familia teme que el caso quede impune y demanda transparencia en el proceso, así como la revisión de protocolos dentro de la policía respecto a conductores con antecedentes previos.

Controversia por uso indebido de la vía del Metropolitano

El accidente ocurrió en la vía exclusiva del Metropolitano, habilitada por norma solo para el tránsito de vehículos como unidades de bomberos, ambulancias y patrulleros de la Policía Nacional del Perú, únicamente en situaciones de emergencia comprobada y siempre con luces y sirenas encendidas, de acuerdo con la Ley 27200 y el protocolo operativo correspondiente. Sin embargo, vecinos y testigos han señalado que, en la práctica, muchos patrulleros circulan por esta ruta sin que exista una emergencia evidente y sin los dispositivos de alerta activados.

Esta irregularidad no solo involucra a patrulleros; según relataron residentes, también se observa el paso eventual de vehículos particulares por la vía exclusiva, una infracción que incrementa los riesgos en el corredor segregado. En los cruces, es habitual que algunos conductores se detengan impropiamente en medio de la vía, obstaculizando el tránsito y generando peligros tanto para el transporte municipal como para otros vehículos autorizados.