Perú

¿Dónde está la plata de Reactiva Perú? Estado solo recupera una mínima parte de los 6 mil millones para créditos impagos

Contraloría advierte que la ausencia de controles pone en riesgo más de la mitad de los recursos públicos transferidos

Guardar

El programa Reactiva Perú vuelve a estar en el centro del debate público. De los S/ 6031 millones que el Estado transfirió al sistema financiero para honrar créditos impagos otorgados durante la pandemia, solo el 6.7 % ha sido recuperado, según una reciente auditoría de la Contraloría General. El hallazgo alerta sobre deficiencias de supervisión en COFIDE, entidad encargada de administrar el proceso de garantías del programa.

Durante la emergencia por la COVID-19, el programa Reactiva Perú permitió que, entre 2020 y 2021, miles de empresas accedieran a créditos con garantía estatal por un total de S/ 57 066 millones. A cambio, el Estado asumía la mayor parte del riesgo: si los beneficiarios no pagaban, el Tesoro Público honraría la deuda ante el sistema financiero.

Ese escenario se materializó. Según la auditoría de cumplimiento elaborada por la Contraloría a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), 117 673 créditos quedaron impagos durante más de 90 días en el periodo evaluado (2020 al 30 de junio de 2025), lo que obligó al Estado a transferir S/ 6031 millones a diversas empresas del sistema financiero.

1. Reactiva Perú en crisis:
1. Reactiva Perú en crisis: Estado solo recupera el 6 % de S/ 6000 millones pagados a bancos

Falta de supervisión en COFIDE

El informe advierte que COFIDE no realizó la supervisión posterior a las operaciones de honramiento de garantías —cuando el Estado paga la deuda impaga— para confirmar que los créditos realmente cumplían con los requisitos de elegibilidad. Esta verificación es clave para detectar préstamos mal otorgados y exigir la restitución de los montos pagados por el Estado.

Sin embargo, la entidad solo revisó que las instituciones financieras enviaran los expedientes, omitiendo evaluar la consistencia del contenido o si los créditos honrados debieron recibir la garantía estatal.

Desde el inicio del Programa
Desde el inicio del Programa Reactiva Perú hasta el 30 de junio de 2025 se han otorgado créditos a 589 504 beneficiarios por un importe total de S/ 57 066 289 831,2, iendo que de dicho monto se ha honrado la garantía de créditos por el importe de S/ 6 031 983 752,34;. habiéndose recuperado S/404 007 913,70 . Fuente: Contraloría

Recuperación mínima y un riesgo de pérdidas irreversibles

El panorama es incierto. Del total honrado por el Estado (S/ 6031 millones):

  • S/ 404 millones han sido recuperados (6.7 %).
  • S/ 2115 millones están en proceso de recuperación (35.1 %).
  • Más de S/ 3512 millones no podrían recuperarse y se constituyen en pérdida para el Estado (58.2 %), según la información proporcionada por COFIDE.

A esto se suma que COFIDE tampoco supervisó si las entidades financieras aplicaron sus políticas internas de cobranza a los deudores, pese a que el programa exige que estos créditos se traten igual que cualquier otra cartera de la banca.

Situación de las garantías honradas
Situación de las garantías honradas al 30 de junio del 2025. Fuente: Contraloría

Medidas recientes del MEF, pero con limitaciones

Durante la auditoría, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ha aprobado nuevas disposiciones para fortalecer la recuperación de la cartera honrada. Entre ellas, medidas como descuentos, refinanciamientos, cesión de cartera y otras herramientas para maximizar la recuperación de los montos pagados por el Estado.

Sin embargo, el MEF recordó que la supervisión y administración del proceso es responsabilidad exclusiva de COFIDE.

Reformas tributarias del MEF buscan
Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)

Advertencia final

El Órgano de Control Institucional (OCI) de COFIDE concluyó que la falta de supervisión posterior a la honra de garantías, así como la ausencia de control sobre las políticas de cobranza de las entidades financieras, limita gravemente la capacidad del Estado para identificar créditos no elegibles y exigir la restitución de fondos.

Esto, advierte la Contraloría, impide proteger adecuadamente los recursos públicos y deja al Estado ante un riesgo real de perder miles de millones de soles destinados originalmente a evitar el colapso económico de empresas durante la pandemia.

Temas Relacionados

Reactiva PerúContraloría General de la RepúblicaCOFIDEMEFperu-economia

Más Noticias

Abono Blanquiazul 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Alianza Lima para Liga 1

Arrancó la venta de boletos para los partidos del torneo local de la próxima temporada: 17 partidos en su condición de local

Abono Blanquiazul 2026: precios y

José Luna critica ley fujimorista que impulsa corredor vial en zona con narcopistas y cultivos ilegales, pero su bancada votó a favor

El candidato de Podemos Perú acusó a algunos de sus colegas de actuar como “testaferros de los grandes”, aunque pasó por alto que su propia bancada no se opuso al proyecto que ahora cuestiona

José Luna critica ley fujimorista

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

El modelo peruano respondió con tranquilidad luego de que la influencer revelara que terminó la relación por enamorarse de su mánager, Héctor Klünder, e instó a los usuarios a no atacarla en redes

Diego Rodríguez pide que paren

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

La presentación de los ‘íntimos’ se realizará el próximo 24 de enero en el estadio Nacional de Lima. Entérate de los detalles del evento histórico más esperado por los hinchas

Canal TV exclusivo que transmitirá

Lista 22 del Fonavi no limitará a beneficarios por rango de edad e incluirá a 31 mil 794

Infobae Perú pudo conocer que la última devolución de aportes al Fonavi del 2025 no definirá su padrón por edad, como se contemplaba anteriormente. Es decir, irá inclusive para menores de 60 años

Lista 22 del Fonavi no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna critica ley fujimorista

José Luna critica ley fujimorista que impulsa corredor vial en zona con narcopistas y cultivos ilegales, pero su bancada votó a favor

Delia Espinoza pide al juez Torres Tasso inaplicar decisión del TC y continuar con su demanda contra la JNJ

José Jerí fue recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para dar inicio a Gabinete Binacional

Aceleran segunda inhabilitación de Delia Espinoza: Comisión Permanente la cita para este miércoles 17

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

ENTRETENIMIENTO

Diego Rodríguez pide que paren

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

Preventa de Latina 2026: novedades, nuevos programas y regresos esperados a la TV para el próximo año

Seguidores peruanos despiden a ‘Papo’ Rosario, voz histórica de El Gran Combo de Puerto Rico

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

Lasso disfruta de las playas de Lambayeque y elogia los atardeceres de Chiclayo en su visita a Perú

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Luis Ramos es nuevo refuerzo de Alianza Lima: el poderoso tridente ‘blanquiazul’ para el 2026

Ricardo Gareca, Fabián Bustos y los otros candidatos para ser DT de Universitario tras salida de Jorge Fossati

El factor determinante que marcó la salida de Jorge Fossati de Universitario tras el tricampeonato

Futbolistas de Alianza Lima se reafirman como “familia” en medio de la emotiva despedida de Hernán Barcos