¿Dónde está la plata de Reactiva Perú? Estado solo recupera una mínima parte de los 6 mil millones para créditos impagos

El programa Reactiva Perú vuelve a estar en el centro del debate público. De los S/ 6031 millones que el Estado transfirió al sistema financiero para honrar créditos impagos otorgados durante la pandemia, solo el 6.7 % ha sido recuperado, según una reciente auditoría de la Contraloría General. El hallazgo alerta sobre deficiencias de supervisión en COFIDE, entidad encargada de administrar el proceso de garantías del programa.

Durante la emergencia por la COVID-19, el programa Reactiva Perú permitió que, entre 2020 y 2021, miles de empresas accedieran a créditos con garantía estatal por un total de S/ 57 066 millones. A cambio, el Estado asumía la mayor parte del riesgo: si los beneficiarios no pagaban, el Tesoro Público honraría la deuda ante el sistema financiero.

Ese escenario se materializó. Según la auditoría de cumplimiento elaborada por la Contraloría a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), 117 673 créditos quedaron impagos durante más de 90 días en el periodo evaluado (2020 al 30 de junio de 2025), lo que obligó al Estado a transferir S/ 6031 millones a diversas empresas del sistema financiero.

Falta de supervisión en COFIDE

El informe advierte que COFIDE no realizó la supervisión posterior a las operaciones de honramiento de garantías —cuando el Estado paga la deuda impaga— para confirmar que los créditos realmente cumplían con los requisitos de elegibilidad. Esta verificación es clave para detectar préstamos mal otorgados y exigir la restitución de los montos pagados por el Estado.

Sin embargo, la entidad solo revisó que las instituciones financieras enviaran los expedientes, omitiendo evaluar la consistencia del contenido o si los créditos honrados debieron recibir la garantía estatal.

Desde el inicio del Programa Reactiva Perú hasta el 30 de junio de 2025 se han otorgado créditos a 589 504 beneficiarios por un importe total de S/ 57 066 289 831,2, iendo que de dicho monto se ha honrado la garantía de créditos por el importe de S/ 6 031 983 752,34;. habiéndose recuperado S/404 007 913,70 . Fuente: Contraloría

Recuperación mínima y un riesgo de pérdidas irreversibles

El panorama es incierto. Del total honrado por el Estado (S/ 6031 millones):

S/ 404 millones han sido recuperados (6.7 %).

S/ 2115 millones están en proceso de recuperación (35.1 %).

Más de S/ 3512 millones no podrían recuperarse y se constituyen en pérdida para el Estado (58.2 %), según la información proporcionada por COFIDE.

A esto se suma que COFIDE tampoco supervisó si las entidades financieras aplicaron sus políticas internas de cobranza a los deudores, pese a que el programa exige que estos créditos se traten igual que cualquier otra cartera de la banca.

Situación de las garantías honradas al 30 de junio del 2025. Fuente: Contraloría

Medidas recientes del MEF, pero con limitaciones

Durante la auditoría, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ha aprobado nuevas disposiciones para fortalecer la recuperación de la cartera honrada. Entre ellas, medidas como descuentos, refinanciamientos, cesión de cartera y otras herramientas para maximizar la recuperación de los montos pagados por el Estado.

Sin embargo, el MEF recordó que la supervisión y administración del proceso es responsabilidad exclusiva de COFIDE.

Advertencia final

El Órgano de Control Institucional (OCI) de COFIDE concluyó que la falta de supervisión posterior a la honra de garantías, así como la ausencia de control sobre las políticas de cobranza de las entidades financieras, limita gravemente la capacidad del Estado para identificar créditos no elegibles y exigir la restitución de fondos.

Esto, advierte la Contraloría, impide proteger adecuadamente los recursos públicos y deja al Estado ante un riesgo real de perder miles de millones de soles destinados originalmente a evitar el colapso económico de empresas durante la pandemia.