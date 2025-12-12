Perú

Caja Metropolitana de Lima inicia venta de joyas oro, metal al alza: ¿En cuánto están?

Una feria en Miraflores reúne más de 700 piezas valorizadas solo por su peso, en un contexto en el que el oro sigue encareciéndose y atrae tanto a compradores como a pequeños inversionistas

El oro de 18 quilates
El oro de 18 quilates se cotiza actualmente en alrededor de S/ 400 por gramo. Foto: Garnika

La Caja Metropolitana de Lima abrió una nueva edición de su feria de joyería, un evento que reúne más de 700 piezas de oro y que se realiza en el hotel Estelar, en Miraflores. La propuesta atrae a compradores que buscan precios más accesibles, ya que las joyas se comercializan exclusivamente por el peso del metal precioso, sin incluir costos adicionales por marca o elaboración.

Este enfoque vuelve la feria especialmente atractiva en un contexto en el que el oro mantiene una tendencia al alza. Los organizadores resaltan que, frente al incremento del valor por gramo registrado en el último año, la adquisición de joyas también puede convertirse en una alternativa de inversión para el público.

Oferta de piezas y precios del oro

El coordinador del evento, Jesús Cortés, detalló a Canal N que en esta edición se ofrecen dijes, collares, aretes, monedas de colección y otras piezas que van desde “0,5, un gramo hasta 25 o 50 gramos”. Explicó que todas las joyas se valorizan según el peso y la pureza del oro, lo que distingue la feria de otros espacios donde la mano de obra o el diseño elevan el costo final.

Cortés precisó que el precio del oro de 18 quilates se ubica en “S/ 400 el gramo”, mientras que el de 21 quilates alcanza S/ 502. También destacó que este esquema permite que las joyas mantengan un valor competitivo y transparente para el comprador.

La Caja Metropolitana de Lima inició su feria de venta de joyas de oro. | | Canal N

Oro al alza y oportunidad de inversión

El representante de la Caja Metropolitana subrayó el atractivo financiero que hoy tiene el metal. Recordó que en diciembre del 2023 el gramo se encontraba alrededor de los S/ 300, mientras que ahora se vende a S/ 430, lo que representa un incremento cercano al 30%. Señaló que “tenemos una tendencia al alza”, lo que refuerza el interés de quienes buscan resguardar valor a futuro.

Esta dinámica ha impulsado que más visitantes acudan a la feria no solo para adquirir joyas personales, sino también para diversificar sus ahorros mediante piezas cuyo precio se ajusta directamente al comportamiento internacional del oro.

Joyas para compromisos y regalos especiales

Además de las piezas de colección, la feria exhibe joyas pensadas para pedidas de mano y matrimonios. Una trabajadora del evento explicó que estos anillos son de los más solicitados y que mantienen la misma lógica de venta: se pagan únicamente por el peso. Por ejemplo, señaló que una de las piezas “está pesando 3,10” gramos, con el valor calculado según la tarifa vigente por gramo.

La variedad también incluye opciones más económicas, con piezas desde 1,90 gramos, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos sin perder calidad. Esta amplitud de precios facilita que más visitantes encuentren una pieza adecuada para ocasiones especiales.

Junto a las piezas de
Junto a las piezas de colección, el evento incluye anillos y accesorios diseñados para compromisos y ceremonias matrimoniales. Foto: Baliq

Piezas trabajadas y diseños vistosos

Asimismo, se exhiben collares y accesorios más elaborados, ideales para obsequios. Una de las trabajadoras destacó un collar de oro amarillo “bastante labrado”, adecuado para eventos sociales. Este tipo de piezas combina diseño y peso, pero mantiene la estructura de precios que caracteriza a la feria.

La presencia de accesorios de distintos estilos y gramajes permite que no solo los inversionistas, sino también quienes buscan un regalo significativo, encuentren alternativas ajustadas a su gusto y necesidades.

