Tula Rodríguez lanza indirecta a Gisela Valcárcel tras polémica con CEO de América TV: “Hay que ubicarse”

Tula Rodríguez lanza indirecta a Gisela Valcárcel tras polémica con CEO de América TV.

Tula Rodríguez anunció con entusiasmo el regreso a las pantallas como Estela Vargas en la segunda temporada de ‘Los Otros Concha’, una de las producciones más queridas por el público peruano.

Durante la conferencia de prensa, la actriz confesó a los medios de comunicación su alegría por reincorporarse: “Estoy muy contenta porque creo que ‘Los Concha 1′ caló bien bonito en el corazón y ahora viene renovado. Claro, yo no voy a tener un verano como todo el mundo, pero me voy a dedicar a trabajar. A mí me encanta trabajar y estoy contenta con el equipo”.

Sin perder el toque de humor, Tula bromeó sobre su apretada agenda y aseguró que, pese a quedarse sin vacaciones, disfruta de la rutina y el ambiente de trabajo en América Televisión.

Tula Rodríguez en 'Los Otros Concha 2'. IG: América TV

Tula Rodríguez habla sobre la polémica de Gisela Valcárcel y CEO de América

Cuando fue consultada directamente sobre la reciente controversia que involucró a Gisela Valcárcel y a Fernando Muñiz, CEO de América Televisión, Tula Rodríguez no dudó en marcar claramente su postura.

“¿Cómo va a ser?. No, claro, hay que ubicarse. Me refiero a ubicarse porque él es el CEO, como se dice ahora. Estoy muy contenta de estar aquí en América, de estar en el horario más importante del canal”, expresó.

A diferencia de la “Señito”, la actriz y presentadora de TV enfatizó que nunca se enfrentaría abiertamente con las más altas autoridades del canal.

“Yo no quiero polémicas. Solo quiero trabajar y ser respetuosa de los cargos que hay en una empresa. Yo soy una empleada, así que respeto a mis autoridades laborales. No podría hacerlo con nadie”, sentenció.

Lejos de polemizar o entrar en conflictos, Tula dejó claro que su filosofía laboral se basa en el esfuerzo silencioso. “Con humildad, siempre trabajo calladita, sin mucho show, igual siempre doy show (risas), pero tranquila, agradecida de que me den la oportunidad y ahora de poder estar aquí”.

En varias ocasiones apuntó que su relación con la producción es profesional y directa, y le reconoció a Michelle Alexander, productora de “Los Otros Concha 2”, un trato cercano: “Yo más con Michelle. No lo conozco (al CEO). Ella es la productora y yo soy una actriz que llaman para hacer papeles”.

Tula subrayó que para ella, la clave en el mundo del espectáculo y la televisión es el respeto mutuo y saber cuál es el rol que cada uno cumple en un entorno laboral.

“No quisiera hablar de otra persona. No quiero polémicas. Yo respeto a mis autoridades. Solamente quiero trabajar”, comentó cuando le preguntaron por su opinión sobre el comportamiento de Gisela Valcárcel.

Además, la actriz enfatizó el valor del trabajo constante: “Cuando no hay trabajo, yo toco puertas. A mí no me da vergüenza decirlo porque todo trabajo es digno. Cuando no hay, es: Hola, ¿hay algo? No, sí, ya, ya está. Sin drama, sin problemas”.

Gisela Valcárcel asegura que no la dejaron entrar a América TV y sacó del aire a América Hoy:

Sus buenos deseos para Gisela en Panamericana TV

Al ser preguntada por el futuro de Gisela Valcárcel tras su traslado a Panamericana Televisión, Tula solo tuvo palabras conciliadoras:

“Mis mejores deseos para todos, porque cuanto más producción haya, hay más trabajo para todos. Así que, que les vaya bien a todos y eso sí lo digo con todo el corazón de la verdad”.

La actriz descartó su regreso a TV Perú y confirmó que, por ahora, su compromiso total es con América TV en la telenovela: “Estoy acá solamente al 100% (…) Un papel protagónico, yo estoy seis de la mañana acá hasta las seis”.

‘Los Otros Concha 2′: fecha de estreno

La teleserie ‘Los Otros Concha 2′ se estrena el próximo miércoles 17 de diciembre mediante la señal de América TV y después de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

América Multimedia y Del Barrio Producciones estrenan esta nueva ficción que tiene como protagonistas a Tula Rodríguez, Andrés Vílchez, Raysa Ortiz, Miguel Dávalos, Sirena Ortiz, Sebastián Barreto, Fernando Niño y Milene Vásquez.

Además, incorpora nuevos personajes interpretados por José Luis Ruiz, Melissa Paredes, Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Sergio Armasgo, Nicolás Osorio, Mariano Ramírez, Julieta Alarcón, Marisa Minettiy Denise Dibós.

La nueva temporada trae de vuelta las risas, las sorpresas y ese caos tan propio de la familia más querida del país.

Todo el elenco de 'Los Otros Concha 2'. IG: América TV