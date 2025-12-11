Perú

Planta de oxígeno de S/ 3.5 millones en el Hospital Carrión solo funcionó una vez en cuatro años, según la Contraloría

La auditoría halló que la planta adquirida por la DIRESA Junín nunca funcionó adecuadamente, no recibió mantenimiento técnico y perdió su garantía sin acciones correctivas, pese a la alta demanda de oxígeno durante la COVID-19

Guardar
La Contraloría publica un informe
La Contraloría publica un informe que reabre el debate sobre la gestión hospitalaria en Junín.

La alerta sobre una inversión fallida en plena emergencia sanitaria volvió a colocar al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión en el centro del debate público. La revelación de la Contraloría General expuso una cadena de decisiones que dejó sin uso un equipo clave para la atención de pacientes con problemas respiratorios. El caso surgió durante la revisión de bienes adquiridos por la Dirección Regional de Salud Junín (DIRESA) en el periodo más crítico de la COVID-19 y abrió nuevas interrogantes sobre la capacidad de gestión de las autoridades responsables.

La planta generadora de oxígeno medicinal llegó al hospital con la promesa de aliviar la alta demanda del insumo. Su incorporación debía asegurar un flujo continuo y estable, vital para sostener la atención en un establecimiento que recibía casos complejos. Sin embargo, la unidad terminó fuera de servicio antes de cumplir su propósito y solo registró un funcionamiento esporádico. La Contraloría difundió que “solo funcionó una vez en cuatro años”, un dato que marcó la dimensión del problema.

El manejo posterior del equipo tampoco corrigió la situación. Los reportes internos señalaron fallas desde su transferencia en diciembre de 2021, pero no se activó la garantía ni se gestionaron medidas técnicas que permitieran restablecer su operación. El resultado fue un perjuicio económico y un recurso indispensable que nunca cumplió su misión en un contexto de alta necesidad.

La verificación del caso también alcanzó al personal responsable. El órgano de control describió omisiones que, según su investigación, impidieron que la planta recibiera mantenimientos adecuados o la eventual sustitución prevista en el contrato original. Esa conducta dejó sin una herramienta esencial a un hospital que enfrentaba una presión constante por atender pacientes con complicaciones respiratorias.

Falla sostenida desde su instalación

El hallazgo: una planta de
El hallazgo: una planta de oxígeno adquirida en emergencia quedó inoperativa casi desde su instalación.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 045-2025-2-2814-AC evaluó el periodo comprendido entre junio de 2021 y marzo de 2025. En sus conclusiones, la Contraloría señaló que la planta presentaba fallas desde su llegada al nosocomio. El documento indicó que la unidad registró “recalentamiento del motor y del compresor”, inconveniente detectado de forma temprana y que comprometió su desempeño desde el inicio.

Ante estas fallas, se programaron mantenimientos correctivos y el desmontaje de la planta. Esa intervención incluyó el retiro de componentes sin respetar los lineamientos internos del hospital, acción que intensificó su falta de operatividad. La auditoría precisó que el procedimiento no siguió los criterios técnicos establecidos y que no se realizó una supervisión adecuada sobre el manejo de las piezas retiradas.

Garantía vencida sin acciones de respaldo

Pese a conocer la situación, los funcionarios no comunicaron a la DIRESA Junín la necesidad de activar la garantía del proveedor. El informe destacó que “la garantía venció sin que se realizaran mantenimientos, reemplazos de componentes o la eventual sustitución del equipo”. De acuerdo con el órgano de control, esta omisión fue determinante para el perjuicio económico de S/ 3 524 000 reportado.

La planta solo produjo 18 cilindros de oxígeno en julio de 2022, según registró la auditoría. La cifra resultó insuficiente frente a la finalidad pública para la cual fue adquirida. A ello se sumó el pago de S/ 90 000 por servicios de mantenimiento preventivo, pese a que la planta ya se encontraba fuera de funcionamiento, lo que contravino los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud.

Responsabilidades y recomendaciones

La planta fue comprada para
La planta fue comprada para cubrir la alta demanda de oxígeno durante la COVID-19.

La Contraloría informó que cinco exfuncionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal por permitir el retiro irregular de componentes, autorizar mantenimientos sin resultados y omitir la activación de mecanismos administrativos que habrían evitado la pérdida económica.

El órgano de control recomendó a la DIRESA Junín y al hospital implementar lineamientos claros sobre el manejo de bienes estratégicos. También solicitó reforzar el cumplimiento de normas internas para asegurar que los equipos adquiridos para servicios críticos cumplan la función para la cual fueron destinados.

Temas Relacionados

ContraloríaHospital CarriónJunínHuancayoperu-noticias

Más Noticias

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

El ‘Santi’ se ha sacado de la galera un golazo de catálogo para romper el cero, en el estadio Nacional. Asistencia espléndida de Gustavo Cazonatti

Golazo de Santiago González para

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Gustavo Cazonatti es la principal novedad en el once de los ‘celestes’. Además, Irven Ávila va en lugar del lesionado Felipe Vizeu. Mientras que por el lado de los ‘dorados’, Facundo Callejo es la principal carta de gol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Cusco FC

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

El equipo de Facundo Morando celebró su primer triunfo en el Grupo A, tras imponerse 3-1 ante el campeón asiático. Mira la clasificación actualizada del torneo

Tabla de posiciones del Mundial

Canciller Hugo de Zela incómodo con preguntas de la prensa extranjera sobre Betssy Chávez: “Pensé que ya había sido claro”

Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que el gobierno no ingresará a la fuerza a la embajada de México a fin de arrestar a la expremier condenada a 11 años de cárcel

Canciller Hugo de Zela incómodo

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Continúa la competencia con el desarrollo de la segunda fecha en el que Alianza Lima logró su primera victoria. Conoce los marcadores de cada encuentro

Resultados del Mundial de Clubes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Hugo de Zela incómodo

Canciller Hugo de Zela incómodo con preguntas de la prensa extranjera sobre Betssy Chávez: “Pensé que ya había sido claro”

José Luna a Rafael López Aliaga: “Ironía que rechace la homosexualidad y su partido tenga personajes gay”

TC declaró fundada la medida cautelar de la JNJ contra el PJ: estos son los argumentos que frenan reposición de Delia Espinoza

Esta es la lista de vicepresidentes que postularán en las Elecciones 2026 y podrían asumir la Presidencia en caso de vacancia

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

ENTRETENIMIENTO

‘Los otros Concha 2′ con

‘Los otros Concha 2′ con Tula Rodríguez: ¿Cuándo y a qué hora se estrena por América TV?

Magaly Medina celebra nueve años de matrimonio cantando “Un día de suerte” junto a Alfredo Zambrano en redes sociales

Tula Rodríguez lanza indirecta a Gisela Valcárcel tras polémica con CEO de América TV: “Hay que ubicarse”

Luisito Sánchez será padre por quinta vez junto a la sobrina de Ricky Trevitazo

Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez, pero justifica sus insultos: “Me desconozco y sacan lo peor de mí”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Iván Colman cuestiona el formato de ‘play-offs’ de la Liga 1 2025: “Lo justo sería que Cusco FC vaya Fase de Grupos de Copa Libertadores”