La Tinka del miércoles 10 de diciembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka dio a conocer los ganadores de su último sorteo. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 10 de diciembre de 2025.

Número del sorteo: 1254.

Resultados: 36 21 7 38 47 48 y 03.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles.

Los números ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Se cuentan 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, siempre y cuando éste sea mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el premio es mayor al millón de soles, tendrás hasta 90 días para ir por el dinero. En el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la combinación, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

