Karina Rivera rompe en llanto al recordar su reemplazo por María Pía: “Me cambiaron sin avisar, caí al piso y lloré a mares”

La presentadora explicó que nunca sintió rencor hacia María Pía, pero sí denunció el manejo del canal. Infobae Perú / Captura: YouTube

La reaparición de Karina Rivera en el pódcast de Milagros Leiva marcó uno de los testimonios más emotivos de su trayectoria, no solo porque volvió a tocar un tema que le dolió profundamente, sino porque esta vez lo relató desde la vulnerabilidad más absoluta: la forma en que salió de la televisión tras ser reemplazada en el programa infantil que condujo durante años, el entrañable ‘Karina y Timoteo’.

Karina, con la voz entrecortada, reconoció que compartir esa herida le costó. Sin embargo, decidió hacerlo. El recuerdo de aquel día aún la acompaña como un episodio que definió su vida. “Caí al piso y me puse a llorar a mares”, confesó, dejando claro que no se trataba de una simple frustración profesional, sino de un impacto emocional que marcó un antes y un después en su carrera.

La animadora, convertida en un ícono para toda una generación que creció con sus canciones y su carisma frente a cámaras, habló primero sobre lo que significó conducir el programa que la llevó a lo más alto de la televisión infantil. Recordó sus inicios al lado de Timoteo, el querido dragón interpretado por Ricardo Bonilla, con quien formó una dupla inolvidable en la pantalla de América Televisión. Durante años, su programa fue un fenómeno, un espacio que no solo entretenía, sino que se convirtió en parte de la vida cotidiana de miles de niños y familias peruanas.

Sin embargo, todo cambió cuando quedó embarazada de su segunda hija. En ese momento, los directivos del canal le pidieron que descansara temporalmente para enfocarse en la gestación. Según narra, ella misma sugirió reemplazos para cubrirla en esa etapa. “Yo sugerí a Ana Karina (Copello) y después a María Pía Copello”, recordó. Finalmente, fue María Pía quien aceptó suplirla durante ese periodo. “Ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz”, añadió.

Lo que no imaginaba Karina era que, tras el nacimiento de su hija, la situación cambiaría radicalmente y sin explicación previa. Ese fue el punto de quiebre. “Cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock”, aseguró. Lo que debía ser una pausa corta se convirtió repentinamente en una salida definitiva. La producción tomó la decisión de que María Pía continuara con el programa, que además pasó a llamarse ‘María Pía y Timoteo’, cambiando por completo el panorama que Karina esperaba encontrar a su regreso.

La presentadora relató que, durante los meses previos al parto, veía el programa todos los sábados no por celos ni competencia, sino por responsabilidad. Quería mantenerse al día y estar lista para retomar su trabajo apenas le dieran el visto bueno. Por eso, el golpe fue tan fuerte cuando recibió la noticia de que no volvería al espacio que consideró suyo durante años.

La escena que describió fue una de las más duras del pódcast. “Yo di a luz a Doris, mi segunda hija, y me enteré, con mi hija en brazos recién nacida, que el programa cambió”, relató con evidente congoja. La respuesta emocional fue inmediata: “Lo único que hice fue caer al piso, me levanté, puse a mi hija en la cuna y me puse a llorar a mares porque no podía entender lo que estaba pasando”. Aquel momento marcó el inicio de una etapa de duelo profesional, en la que tuvo que despedirse de una plataforma que había construido con compromiso y cariño.

Una de las preguntas que Milagros Leiva no evitó hacer fue si Karina desarrolló resentimiento hacia María Pía Copello, considerando que, al final, fue ella quien quedó al frente del programa durante ocho años. Karina fue categórica y quiso dejar ese punto completamente claro. “Este dolor piensan que es un rencor hacia una persona (María Pía). No ha sido nunca así”, aseguró. Incluso aprovechó para destacar la admiración profesional que siente por ella. “Yo al contrario la admiro por todo lo que hace. Es trabajadora”, enfatizó.

Para Karina, la situación nunca fue un conflicto personal con la conductora de ‘Mande quien mande’. Por el contrario, responsabilizó directamente a la televisora por la manera en que manejaron su salida. “Si fue una estaca muy dura porque me mantuvieron en ese tiempo con engaños a mí”, denunció. El problema —asegura— fue la falta de transparencia, el silencio que se mantuvo mientras ella esperaba retomar su lugar.

Con el paso de los años, dijo, logró sanar, pero el recuerdo no se borró. Revivirlo en el pódcast fue una manera de cerrar un capítulo que, aunque doloroso, forma parte importante de su historia como artista y como mujer. Su testimonio abrió un diálogo sobre cómo la industria televisiva puede ser implacable incluso con sus rostros más queridos, y sobre lo difícil que es aceptar un cambio abrupto cuando viene acompañado de decisiones tomadas sin comunicación ni respeto.

Hoy, muchos seguidores que crecieron viéndola han respondido con apoyo y cariño, reconociendo lo valioso de su contribución a la televisión peruana. Su aparición en el pódcast no solo removió recuerdos, sino que reivindicó su lugar en la memoria colectiva.