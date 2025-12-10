Noches frías afectarán a Lima y toda la costa peruana hasta el 16 de diciembre, advierte el Senamhi

Noches de Lima serán frías por lo siguientes días. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las noches frías continuarán registrándose en la Costa peruana hasta el 16 de diciembre, con temperaturas inferiores a lo habitual desde Piura hasta Ica. Este fenómeno responde principalmente al enfriamiento del mar y a la presencia de vientos del sur, lo que afectará especialmente a los distritos costeros en las próximas jornadas.

En Lima, el cambio de clima se ha hecho especialmente notorio durante los últimos días, a escasa distancia del inicio oficial del verano. Los ciudadanos han experimentado una marcada diferencia entre las horas soleadas del mediodía y el descenso térmico significativo al caer la noche, alterando la percepción habitual de la inminente temporada estival. Este contraste térmico ha generado noches frías y mañanas grises, en tanto el frío marino y la nubosidad limitan el ascenso de la temperatura nocturna.

La variabilidad climática se ha sentido tanto en los sectores costeros como en algunos distritos limeños de mayor altitud, reafirmando la tendencia reciente de temperaturas atípicas. La población, a pocos días del verano, sigue conviviendo con la sorpresa de noches templadas que no suelen presentarse durante diciembre en la capital.

Noches frías en Lima y regiones de la costas

De acuerdo con el Senamhi, entre el 11 y el 16 de diciembre se prevé que las temperaturas nocturnas en la Costa oscilarán entre trece y diecisiete grados Celsius en Piura, catorce y dieciséis para Lambayeque, trece y dieciséis en La Libertad, catorce y diecisiete en Áncash, catorce y diecisiete en Lima, y doce a quince en Ica. Para Lima Metropolitana, específicamente, se esperan mínimas entre quince y dieciocho grados.

Senamhi pronostica noches frías en Lima y otras regiones de la costa peruana hasta el 16 de diciembre. Foto: X/ Senamhi

La sensación térmica será aún más baja en zonas cercanas al mar, donde la combinación de viento sureño y cielo cubierto reforzará la impresión de frío nocturno. Durante el día, en cambio, se prevé la aparición de sol, provocando así fuertes diferencias térmicas entre la tarde y la noche.

El enfriamiento del mar y la intensificación de vientos provenientes del sur son los responsables principales de este comportamiento climático. Estos factores no solo incrementarán la nubosidad en las primeras horas, sino que mantendrán condiciones frescas a lo largo de varias madrugadas.

El Senamhi detalló que continua monitoreando el desarrollo de estos descensos térmicos y recomienda a la ciudadanía informarse a través de sus plataformas digitales, ya que los episodios de frío podrían extenderse algunos días adicionales, según la persistencia de los patrones oceánicos y atmosféricos.

Lluvias poco comunes afectan diversos distritos limeños

Los habitantes de Lima Norte y Lima Este fueron testigos, en jornadas recientes, de lluvias ligeras y breves, un fenómeno inusual para la costa central durante diciembre. Según explicó el meteorólogo Erick Rojas López, vocero del Senamhi, estas precipitaciones obedecen a la llegada de nubosidad originada en la sierra, que al desplazarse hacia el litoral propició la caída de finas gotas de agua en distritos como Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

El especialista puntualizó que la capital se encuentra en plena dinámica de la temporada de lluvias en zonas altas, por lo que la humedad de la sierra logra cruzar la cordillera y alcanzar áreas urbanas. Precipitaciones fugaces pero perceptibles han refrescado el ambiente nocturno, sin generar acumulaciones significativas de agua.

El Senamhi indicó que, si bien la intensidad ha sido baja y dentro de lo esperado para la época, no se descartan nuevos episodios de lluvia en Lima durante los próximos días. Los distritos de Lima Norte y Lima Este permanecen bajo vigilancia, pues las condiciones atmosféricas favorecen la permanencia de nubosidad y el potencial de lluvias breves.

La distribución térmica durante estas noches lluviosas se mantuvo dentro de los valores habituales: en el Callao y Carabayllo se registraron veinte grados Celsius, y en Jesús María, San Borja y La Molina, los termómetros marcaron diecinueve grados. El Senamhi ratificó que se trata de parámetros usuales para la temporada, descartando anomalías considerables en la ciudad. Ante la posibilidad de lluvias sorpresivas en áreas urbanas, la entidad exhortó a la población a estar atentos a sus reportes y tomar precauciones en sus desplazamientos.

Recomendaciones del Senamhi para las noches frías

Ante el actual escenario climático, el Senamhi recomienda tomar medidas preventivas durante las noches frías en la costa. Es aconsejable abrigar a niños y adultos mayores, especialmente en zonas cercanas al mar donde la sensación térmica disminuye considerablemente.

Frío en Lima. (Foto: Andina)

La institución enfatiza la importancia de protegerse adecuadamente durante la madrugada y al amanecer, cuando los valores térmicos son más bajos. Así, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informado a través de canales oficiales son acciones clave para prevenir afectaciones en la salud.

Para la población en general, el Senamhi sugiere revisar de forma periódica los comunicados oficiales y prepararse para eventuales descensos de temperatura o episodios de lluvias aisladas. Mantener la precaución y la información actualizada resulta fundamental en un mes de diciembre marcado por la inestabilidad climática en la Costa peruana.