Mujer lucha por su vida en UCI tras recibir disparos durante ataque a discoteca en Independencia

Mujer en estado crítico tras balacera en discoteca de Independencia; familia exige justicia y apoyo para cubrir tratamiento. Fuente: 24 horas de Panamericana Televisión

El estruendo de disparos interrumpió la madrugada del domingo frente a la discoteca 11:11 Club, en Independencia, desatando el pánico entre asistentes y vecinos. En medio del caos, una mujer cayó herida de gravedad a pocos metros de la entrada, mientras quienes se encontraban en la zona buscaban refugio y los atacantes huían en motocicleta. La tranquilidad habitual de la avenida Gerardo Unger se quebró en segundos, en una zona bajo constante vigilancia que esta vez no logró detener la agresión.

La víctima, identificada como Yaritza Abigail Carmen Rojas, fue traslada de urgencia al Hospital Cayetano Heredia y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. El ataque marcó con violencia una noche en la que la discoteca recibía decenas de personas, dejando además daños materiales, como la perforación de la ventana de una camioneta por el paso de una bala.

Las primeras investigaciones señalan que los agresores dispararon varias veces mientras avanzaban en moto, dejando al menos nueve casquillos de bala a lo largo de casi 100 metros. Testigos aseguraron que el local se encontraba en pleno funcionamiento, lo que generó escenas de confusión hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú, que tomó el control del lugar y recabó pruebas para determinar el móvil del atentado.

Madre de familia en estado crítico tras ataque a discoteca

El estado de Yaritza Abigail Carmen Rojas es crítico. Permanece bajo estricta observación en UCI, con lesiones severas en órganos vitales: su hígado, estómago y páncreas están gravemente afectados, comprometiendo su sistema digestivo completo. Los médicos, ante este diagnóstico, no han podido efectuar la intervención quirúrgica definitiva debido a episodios de taquicardia que ponen en riesgo su vida si es operada de inmediato.

Familia pide justicia y ayuda tras ataque en discoteca que dejó a madre hospitalizada en estado crítico. Foto: Composición Infobae Perú

“La situación de mi hermana es delicada; los doctores nos han dicho que no pueden seguir con la operación mientras no esté estabilizada”, comentó Estefany Carmen Rojas, su hermana, quien acompaña el proceso minuto a minuto. El equipo médico ha decidido esperar 48 horas para intentar estabilizarla y, recién entonces, reprogramar la cirugía que podría salvarle la vida.

Durante este tiempo de incertidumbre, la familia sigue a la expectativa y destaca la comunicación permanente con el personal de salud. “Estamos esperando que mi hermana pueda resistir; confiamos en los doctores y en que pronto podrá ser intervenida”, añadió Estefany Carmen Rojas. La familia no se separa de la paciente y se aferra a cada parte médico con la esperanza de una pronta mejoría.

Familia afronta gastos médicos insostenibles

La tragedia ha puesto a la familia ante un reto económico muy difícil de afrontar. Si bien Yaritza recibe atención bajo el sistema SIS, gran parte de los medicamentos y materiales requeridos para sus procedimientos médicos no están disponibles en el hospital y deben ser comprados externamente. La lista de insumos supera los 2.800 soles, una suma imposible de cubrir para su entorno más cercano.

“Mi hermana vende chocotejas en la calle. Tiene dos hijos pequeños, de tres y siete años, y ahora no sabemos cómo salir adelante ni cómo asumir estos gastos”, lamentó Estefany Carmen Rojas, visiblemente conmocionada, en diálogo con 24 horas de Panamericana Televisión. El apoyo estatal es insuficiente y la familia ha recurrido a préstamos y colectas para intentar cubrir el tratamiento.

“No tenemos el dinero ni apoyo suficiente. Los doctores han sido muy considerados, pero nos faltan recursos para comprar lo que se necesita. Estamos buscando ayuda en donde se pueda”, agregó la hermana de la víctima. La situación económica de la familia, que vivía al día, se ha visto desbordada ante la magnitud de la emergencia médica.

Exigen esclarecer ataque en Independencia

Las investigaciones tras el atentado están en curso y la Policía Nacional del Perú evalúa variantes como represalias, ajuste de cuentas, extorsión u otros móviles delictivos. El reclamo de la familia, además de justicia, es por la falta de información y agilidad en los trámites: solicitaron copia de la denuncia y no recibieron respuesta por ser feriado. “Fui a la comisaría, pero no estaba el personal autorizado; en la comisaría de la mujer tampoco pudieron ayudarme”, relató Estefany Carmen Rojas, mostrando frustración por la burocracia en momentos críticos.

(Video: Latina)

El hecho ha impactado a la comunidad. El propietario del local aseguró a la prensa que en más de cuarenta años nunca habían sufrido un atentado similar, aunque vecinos afirman que sí se habrían registrado amenazas previas y temen que se trate de un caso de extorsión. Las autoridades tampoco descartan que el ataque estuviera dirigido a un objetivo específico o fuera un acto de intimidación general.

Mientras la familia exige celeridad en la investigación para evitar la impunidad, también solicita apoyo institucional y de la ciudadanía, pues la vida de Yaritza sigue pendiente de una operación crucial. “Lo único que queremos es que mi hermana reciba la atención que necesita y que se descubra la verdad sobre lo que ocurrió esa noche”, concluyó Estefany Carmen Rojas.