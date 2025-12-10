‘Medias Hermanas’ hace historia al ser el primer remake internacional de una película peruana que llegará al Caribe y Estados Unidos.

La película explora los lazos familiares, la distancia emocional y las segundas oportunidades desde una perspectiva femenina contemporánea.

El cine peruano ha alcanzado un nuevo hito con el estreno internacional de ‘Medias Hermanas’, que se ha convertido en el primer remake de una película peruana y ha llegado a las salas de República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Esta adaptación, protagonizada por la actriz dominicana Nashla Bogaert y la humorista Ramcelis de Jesús, ha recibido una respuesta entusiasta tanto del público como de la crítica, que destacan su capacidad para abordar los lazos familiares desde el humor y la emoción, consolidando así el auge de las historias nacidas en Perú.

El impacto de este estreno se refleja en la recepción positiva de la prensa especializada, que ha señalado la calidad artística y técnica de la producción.

Una de las reseñas más destacadas afirma: “Medias Hermanas es una comedia de peso artístico y buena realización técnica. Es una producción vigorosa que hace reír a carcajadas y, al mismo tiempo, invita a pensar sobre los vínculos familiares. Garantiza una experiencia agradable y emotiva desde la pantalla grande”.

Esta valoración refuerza la trascendencia del filme en el mercado internacional y su capacidad para conectar con audiencias diversas. La nueva versión de 'Medias Hermanas’ fue filmada en mayo de este año y se estrenó el 4 de diciembre, logrando captar la atención tanto del público caribeño como de la comunidad latina en Estados Unidos.

El elenco, encabezado por Nashla Bogaert —conocida por su participación en ‘Todos los hombres son iguales’ junto al actor peruano Christian Meier— y Ramcelis de Jesús, aporta una identidad local y un humor cercano que han sido clave para el éxito de la adaptación.

El origen de este fenómeno se remonta a noviembre de 2021, cuando la comedia, dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra, Magdyel Ugaz y Tondero se estrenó en Perú. La versión original se destacó por ser la primera película peruana producida, protagonizada y dirigida por mujeres, y por ofrecer una narrativa femenina contemporánea que explora las complejidades de las relaciones familiares, la distancia emocional y las segundas oportunidades.

Sobre el alcance internacional de la historia, Gianella Neyra expresó: “Cuando hicimos ‘Medias Hermanas’ soñábamos con que esta historia conectara con el público peruano, pero nunca imaginamos que cruzaría fronteras de esta manera. Que sea el primer remake de una película peruana significa que nuestras historias tienen valor universal; que lo que sentimos, reímos y nos emociona desde el Perú, también le habla a otras culturas”.

Por su parte, Ani Alva Helfer destacó la importancia de la mirada femenina en la creación y reinterpretación de la obra: “Medias Hermanas nació de una mirada femenina sobre los vínculos y las segundas oportunidades, y ver cómo esa sensibilidad se reinterpreta en otro país es profundamente emocionante. Estamos abriendo camino para más historias peruanas, para más miradas de mujeres y para más voces que merecen viajar.”

El éxito de este primer remake confirma que el cine peruano puede dialogar con el mundo a través de relatos que trascienden fronteras y culturas, abriendo nuevas posibilidades para futuras adaptaciones, colaboraciones regionales y la proyección de la ficción nacional en mercados internacionales.