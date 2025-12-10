Magaly Medina le recuerda a Johana Cubillas su mala relación con Teófilo Cubillas: “No hagas que tus hijos repitan tu patrón”

La conductora recordó a Johana su tensa relación con su padre y la urgió a trabajar sus asuntos emocionales, alertando que el conflicto con su expareja podría terminar afectando a los menores. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina, mientras entrevistaba a Juan Ichazo, recibió la videollamada de Johana Cubillas, quien intervino para “contar su verdad”. Sin embargo, lejos de encontrar comprensión, Magaly la enfrentó con firmeza y dejó en evidencia la tensa relación entre ambos padres y la imposibilidad de llegar a acuerdos en beneficio de sus hijos.

Fue en ese contexto que la presentadora le recordó el conflicto que mantiene con su propio padre, el exfutbolista ‘Nene’ Cubillas, señalando que esos patrones no resueltos podrían estar repitiéndose en su vida actual para con sus hijos.

La conductora decidió profundizar no solo en la disputa entre Johana y su expareja, sino también en aspectos personales que, según señaló, son parte del origen que hoy rodea a la modelo. Durante la conversación, Medina hizo referencia a la relación que Johana mantiene con su padre, el histórico futbolista, situación que, a su juicio, influye en la manera en que la joven enfrenta sus problemas actuales.

Se repite el mismo ciclo

“Trata tus cosas pasadas y no repitas patrones en tu vida. Los mismos patrones que de pronto tu mamá trató contigo”, le dijo Medina con firmeza. Para la conductora, la distancia que Johana mantiene con su padre no es un hecho aislado, sino que sería parte de un ciclo que podría estar repitiéndose hoy en la dinámica que la modelo mantiene con la figura paterna de sus hijos.

“Entonces, tú estás peleada con tu padre. Pero entonces estás peleada con tu padre. Entonces, trata esos patrones que te hacen responder ante la vida”, insistió.

Ante la mención, Johana no evadió el tema y respondió con visible incomodidad. “Yo estoy peleada con mi padre”, afirmó inicialmente, generando aún más preguntas. La modelo precisó: “Yo estoy peleada con mi padre porque no me da la gana de hablarme, porque yo he intentado más de una vez amistarme con mi papá sin que me importe la plata, sin que me importe nadie”.

Magaly Medina le pide a Johana Cubillas a curarse emocionalmente

Sin embargo, para la conductora, este tipo de reacciones forman parte de un patrón emocional que podría trasladarse involuntariamente hacia su relación con el padre de sus hijos. “Pero tendrías que romper ese patrón, pues, Johana. Rompe ese patrón, rompe ese patrón. Y que tus hijos no repitan el mismo patrón”, advirtió.

El llamado de Medina fue directo: que la modelo reflexione sobre cómo su historia personal podría interferir en la crianza de los menores. “No hagas que tus hijos algún día se porten como tú a tu edad. No hagas eso”, señaló, subrayando la importancia de trabajar su historia emocional.

Pero la tensión creció cuando Johana, en medio del intercambio, aseguró: “Porque mala madre no soy”. A lo que Magaly replicó sin filtros: “Es que eso de ‘Vivo por y para mis hijos’, eso de madre abnegada, no le creo a nadie. Mentira. Se parapetan muchas madres en eso de: ‘Ay, el sacrificio. Yo soy una madre sacrificada’. Mentira, pero les haces un daño increíble a tus hijos”.

Magaly Medina pierde la paciencia con Johana Cubillas: “Soluciona tus problemas”

La conductora no retiró su postura en ningún momento. Para ella, la frase repetida por Johana no es sinónimo de una crianza sana. “Sana, sana para que a tus hijos no tengas que estar tú manipulándolos de una u otra manera. Y nunca los pongas en medio de una relación, menos de una relación de separación”, enfatizó.

A pesar de las advertencias, Johana insistió en que su objetivo es que los niños mantengan contacto con su padre. “Solamente es para tratar de que salgan con el papá porque nunca quieren ver a su papá”, sostuvo. Sin embargo, la explicación no convenció a Medina, quien expresó abiertamente su frustración:

“Me desesperas, de verdad. Te tuve cuarenta y cinco minutos en ese pódcast y no perdí la paciencia porque tenía una productora a mi lado diciéndome que no lo haga, pero llego a la misma conclusión en este momento”, agregó.

Magaly incluso se dirigió a Juan Ichazo, expareja de Johana, para cerrar el tema. “Gracias, Juan, por esta conexión. Gracias, Johana. No quería darle la razón a Juan, pero de verdad, debido a la actitud de ella y a la que yo vi en mi pódcast, tengo que darle la razón. O sea, la que no soluciona sus problemas para mí es ella”, declaró con absoluta claridad.

La conductora amplió su reflexión hacia las madres que, según dijo, utilizan discursos de sacrificio como escudo emocional. “Y las madres, ya dejemos de victimizarnos: ‘Yo soy madre y padre para mis hijos. Yo doy todo por ellos, yo mato por ellos’. ¿Sí? ¿Matas por ellos y los expones a los gritoneos, los expones a las comisarías? ¿Eso es matar por tus hijos? ¿Eso es ser buena madre? No”.

“Como madres cometemos muchos errores, démonos cuenta. Vayamos a un psicólogo, tratemos nuestros problemas de atrás para que ellos no pasen lo mismo que pasamos nosotros y luego cuando crezcan no tengan los mismos problemas que ahora ellos tienen, por ejemplo”, aseveró.

