Magaly Medina tilda de insensible a Johana Cubillas al revisar videos de sus hijos: “Ponerlo en la postura de elegir”

La periodista analizó la denuncia del modelo y cuestionó las supuestas contradicciones de Cubillas, advirtiendo que el ambiente hostil afecta directamente a los menores involucrados. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La tensión entre Magaly Medina y Johana Cubillas alcanzó uno de sus puntos más críticos durante la reciente transmisión, en la que la conductora decidió mostrar y analizar los videos que la joven madre había enviado para explicar su conflicto con su expareja, Juan Ichazo.

Todo comenzó cuando Magaly revisó en vivo los videos que Johana le había proporcionado. En las imágenes, se observaba al menor en un momento de intercambio entre sus padres. Tras analizarlos, la conductora lanzó una crítica que de inmediato marcó la conversación.

“Pero es que tú te agarras de tus hijos, ¿sabes qué? Eso es chantaje sentimental. Te agarras de tus hijos porque no puedes aún resolver tu situación personal con tu ex. Por eso, porque no puedes soltar. Sana, mujer, sana, ve a terapia, ve a terapia”, dijo con firmeza. El comentario provocó la intervención inmediata de Johana, quien ingresó a la videollamada y respondió: “Voy a terapia, Magaly”.

Magaly Medina le replica a Johana Cubillas que las terapias que asiste no le funcionan

A pesar de ello, Magaly mantuvo su postura y aseguró que la terapia no parecía estar dando resultados, considerando la forma en que la joven afronta el conflicto. “Pero no te está haciendo ningún bien. De verdad, ese día en el pódcast, ese día en el pódcast me hiciste casi perder la paciencia en un momento y sigo pensando igual. Y no estoy a favor de Juan, no estoy a favor ni de ti ni de él, pero veo las dos posturas, pero veo que si él está enfermo, esa es su cuestión. Si él quiere estar con otra, es su cuestión. Pero tú te aferras a echarle la culpa a los demás y a tus hijos. Ay, mis hijos, mis hijos. No, mentira. Estás siendo egoísta. Estás siendo muy egoísta”.

Johana se mantuvo firme y explicó que ella actúa únicamente en función de lo que sus hijos expresan. “Yo me fijo en lo que quieren mis hijos. Y si veo a mi hijo llorando porque no se quiere ir con su papá, le digo al papá que se vaya y listo, porque yo los iba a llevar a jiu-jitsu y el papá se queda ahí abajo esperando como loco, tocando el timbre, luego grabando. O sea, ¿qué le costaba simplemente irse y dejarme llevar a mí a mis hijos al jiu-jitsu?”.

Para ella, el escenario habría terminado en paz si el padre hubiese cedido. “Ahí se hubiera terminado todo. O sea, para que te des cuenta de las cosas. O sea, con eso hubiera terminado todo y no hubiera pasado absolutamente nada”.

Magaly Medina considera que Johana Cubillas quiere ‘fastidiar’ a Juan Ichazo

Magaly respondió explicando que, aunque escuchó la historia completa en el pódcast previo, no puede asumir el rol de terapeuta. “Discúlpame. Te he escuchado a ti todo un pódcast, todo el pódcast. Y si no te dije más es porque tenía mi productor al frente diciéndome que me calme con respecto a ti, porque yo no soy coach, yo no tengo que tomar la labor de terapeuta de nadie, ¿ya? Entonces… pero creo que sí, que estás agarrando a tus hijos de pretexto y los estás encaminando para lograr lo que tú quieres lograr: fastidiar a tu expareja”.

El comentario provocó la negativa inmediata de Johana. “Estás totalmente equivocada, porque a mí no me interesa fastidiar a nadie”, afirmó. Sin embargo, Magaly insistió en que su apreciación se basa en lo observado: “No, es lo que yo he notado. Es mi percepción”.

La discusión escaló cuando Johana explicó que su expareja no cumple con las obligaciones económicas establecidas. “Mi expareja me debe dos meses de pensión y me, me, me debe seiscientos dólares este mes. O sea, no es fa… Luchar por los derechos de los hijos no es fastidiar a nadie. Estás muy equivocada”. Magaly reconoció la validez de ese reclamo. “No, no, no. Lucho por los derechos de tus hijos. Eso es correcto. Eso es correcto”. Johana reafirmó: “Eso es lo que estoy haciendo”.

Magaly Medina lamenta que Johana cubillas ponga a decidir a su hijos

Sin embargo, el punto central regresó a los videos. Magaly afirmó que lo que ella ve en las imágenes no coincide con la narrativa de crisis extrema que Johana describe. “Pero no quieras hacer un drama de tu vida. Oye, veo al chiquito bien tranquilo, el mismo video que tú has marcado”. Para Magaly, el menor estaba calmado, sin señales de pánico ni rechazo extremo hacia su padre. En cambio, consideró más preocupante la confrontación directa de Johana hacia el niño.

Johana señaló que lo grabe para ella fue que la pareja del padre grabara la situación. “Va a venir la pareja de… la pareja, eh, su pareja a grabar a mis hijos en un momento como eso, para mí es gravísimo y yo no lo voy a permitir”.

Pero Magaly respondió que la grabación parecía dirigida a captar la reacción de la madre. “Pero te estaba grabando, creo que a ti, estaba grabando tu reacción. Estaba grabando, creo tu reacción, porque tú me acabas de mostrar también… me acaba de mandar también un video donde está tu pequeño hijo y tú lo estás confrontando, diciendo: ‘¿Quieres ir, quieres ir con tu papá?’ Si tú me dices a mí, una mujer mayor, me pones entre la espada y la pared, yo no sabría qué contestar, menos una criatura”.

Magaly concluyó su análisis con un mensaje duro sobre el impacto emocional en los menores. “Pobrecito, lo veo asustado ahí. De verdad, pobrecitos que tienen una madre como tú y un padre como tú, que no se pueden poner de acuerdo, desgraciadamente. Pero de verdad, yo que tú, por la felicidad de mis hijos, deberías de calmar, de soltar”.

