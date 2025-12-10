Magaly Medina estalla contra Johana Cubillas en tensa llamada en vivo: “Pobrecitos tus hijos, rompe ese patrón”

La periodista analizó la denuncia del modelo y cuestionó las supuestas contradicciones de Cubillas, advirtiendo que el ambiente hostil afecta directamente a los menores involucrados. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina, en plena transmisión en vivo, entrevistó a Juan Ichazo sobre la más reciente disputa con su expareja, Johana Cubillas, un conflicto que nuevamente expone el frágil vínculo entre ambos y la manera en que las discusiones terminan impactando la estabilidad emocional de sus hijos.

Lo que comenzó como un análisis de la denuncia interpuesta por la modelo al padre de sus hijos terminó derivando en una situación inesperada cuando la propia Johana pidió ingresar a la llamada, sin imaginar la firme respuesta que recibiría al aire de parte de la conductora.

Como se recuerda, un día antes, las cámaras captaron a la hija del exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas, en una acalorada discusión con el argentino, quien había acudido a recoger a sus hijos acompañados de su actual pareja, la exchica reality Macarena Vélez.

La presencia de la joven incomodó profundamente a Johana por cierto conflicto con los menores, quien no dudó en insultarla públicamente. “Qué cree la boba esta, hay que ser ‘burra’. Le complicas la vida a los chicos, date cuenta. Burra. Bestia. Entonces no me la traigas cuando te toca ir por primera vez a ver a tus hijos. La primera vez en tu vida… en tu vida”, se escucha decir a la ‘Nena’ Cubillas, mientras Ichazo registra con su celular la violenta escena. Ese video se volvió clave al momento de la discusión posterior en vivo.

Macarena Vélez, en medio del conflicto entre Johanna Cubillas y Juan Ichazo, que terminó en denuncias y orden de alejamiento.

Magaly Medina enfrenta a ‘Nena’ Cubillas

Ya en el programa, Magaly Medina introdujo el tema mientras analizaba la denuncia presentada por Ichazo y cuestionaba las contradicciones entre lo que Johana afirma y lo que muestran los registros visuales. Mientras explicaba la situación, ingresó la videollamada de Juan, quien buscaba precisar que el comportamiento de sus hijos frente a Macarena debía evaluarse judicialmente porque, según él, un niño de cinco años no puede comprender conceptos como “amante” o “polola”.

En ese momento, Magaly anunció a Johana Cubillas, quien apareció en pantalla. Inmediatamente, la conductora le advirtió que lo que se había discutido era grave, especialmente la afirmación que ella presuntamente dio a la policía sobre lo que su hijo había dicho.

“Eso de que tú le digas a los policías: ‘Mi hijo vino corriendo y me dijo que no quiere ver a la amante de su padre’. O sea, eso es inverosímil”, sostuvo Medina. Johana admitió sin defensas que sus hijos no llaman así a Macarena: “No, mis hijos le dicen Macarena”. Para Magaly, esto era prueba de que la etiqueta provenía de la madre.

Ichazo intervino diciendo que ahora ese punto debía verse judicialmente: “Un chico de cinco años no puede saber lo que es una polola amante, ¿no? Obviamente, ahora se está retractando porque no le conviene. Debe estar asustada, me imagino”. Johana replicó de inmediato: “No estoy asustada”.

El diálogo se empezó a tornar caótico. Magaly recordó un momento en que ambos discutían dentro del carro con uno de los menores presentes. Juan negó que hubiera gritado o provocado una pelea: “Jamás llegué a discutir, simplemente pedí calma…”.

La modelo intentó replicar, pero Juan interrumpió sugiriendo que ella debía mostrar los videos completos de su edificio. Magaly intervino firme: “Johana, es a ti a la que se te escucha insultar, a la que se te escucha gritar”. Johana no lo negó y justificó su comportamiento: “Por supuesto, porque imagínate lo macabro que puede ser armar todo este show solamente para tener cinco minutos en tu programa”.

“Eres impulsiva”

El ambiente se tensó aún más cuando la hija del exmundialista pareció insinuar que Magaly también formaba parte de ese show. “¿Me estás acusando a mí también de armar un show?”, reclamó la conductora. Johana retrocedió: “Nooo… Lo estoy acusándolo a él”.

A partir de ese momento, la confrontación se convirtió en un choque emocional entre la conductora y la invitada. La presentadora le pidió serenidad recordándole que las imágenes la mostraban a ella completamente descontrolada. Johana insistió en que la historia no estaba siendo contada de manera completa, pero Magaly le recordó que incluso ella misma había enviado un video donde se ve a su pequeño en el auto mientras la madre lo presionaba con preguntas del tipo: “¿Quieres ir con tu papá? Tu papá está ahí con Macarena. ¿Quieres ir con tu papá?”.

La periodista cuestionó duramente esa conducta:“¿Cómo puede ser una mamá tan insensible de poner a su hijo en la postura de tener que elegir?”. Johana defendió que su hijo debía decidir lo que quisiera hacer y que ella solo priorizaba sus emociones. Sin embargo, Magaly señaló que ese comportamiento era parte de un patrón: “Eso es chantaje sentimental… te agarras de tus hijos porque no puedes resolver tu situación personal con tu ex”.

Johana Cubillas comparte con Magaly Medina videos de sus hijos

Johana alegó: “Por supuesto que soy impulsiva. ¿Cómo no voy a ser impulsiva cuando se meten con mis hijos?”. Magaly le respondió: “Pero ¿quién se mete con tus hijos? Déjalos que vayan con la enamorada de su papá, ¿qué te importa?”.

La conversación fue escalando hasta llegar a temas más personales, como la relación de Johana con su padre. Magaly consideró que estaba repitiendo patrones heredados: “Rompe ese patrón… no hagas que tus hijos algún día se porten como tú a tu edad”. Johana respondió indignada: “Vivo por y para mis hijos”. Para Magaly, esa frase era un escape: “Eso de madre abnegada no le creo a nadie… se parapetan en el sacrificio”.

La discusión terminó con la conductora visiblemente exasperada: “Pobrecitos tus hijos… Sana para que no tengas que manipularlos de una u otra manera”. Finalmente, Magaly cortó la llamada agradeciendo a ambos, pero dejando clara su postura: “No quería darle la razón a Juan, pero debido a la actitud de ella tengo que hacerlo”.

