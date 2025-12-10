Luiggi Carbajal quiere amistarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

Luiggi Carbajal quiere reconciliarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

La llegada de la Navidad motiva a Luiggi Carbajal a pensar en las relaciones personales y en reencontrarse con viejos amigos. El exintegrante de Skándalo expresó su deseo de acercarse nuevamente a Ricky Trevitazzo, con quien compartió más de dos décadas de amistad. “Es un tiempo de perdonar, de reconciliación”, afirmó Carbajal.

Carbajal destacó el significado especial que adquieren estas fechas para él, quien celebrará por primera vez la Navidad junto a su hijo de siete meses. Para el cantante, estos días impulsan a fortalecer lazos y a superar las distancias.

“La Navidad es una fecha que me gusta mucho porque las familias se unen, todos buscamos tener mucha paz y felicidad con los seres queridos”, sostuvo. Remarcó además que estas celebraciones invitan a dejar atrás viejas diferencias.

Consultado sobre su disposición a reconciliarse con Trevitazzo, el cantante aclaró que no guarda resentimientos y reconoce el valor de la relación que estuvieron construyendo durante tantos años de trabajo y compañerismo.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo

“Claro que sí, creo que ambos podemos superar cualquier tipo de rencilla y recuperar la amistad que teníamos por tantos años. Yo lo quiero y respeto mucho“, aseguró.

Sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, Carbajal descartó retomar el proyecto que los unió en el pasado. Su atención está centrada ahora en su agrupación familiar. “Yo ya he volteado esa página, ya es parte del pasado. Mi presente y futuro está con ‘Los Carbajal’, nosotros apuntamos a seguir creciendo y se nos van abriendo más puertas”, explicó.

Las palabras de Luiggi Carbajal reflejan el espíritu de reencuentro y reconciliación propio de estas fiestas, mientras mira hacia adelante gracias a los nuevos proyectos y el nacimiento de su hijo, que marcan una etapa renovada en su vida artística y personal.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal frente a frente en ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV.

Ricky Trevitazzo devuelve la marca Skándalo a Roly Ortiz

Ricky Trevitazzo decidió entregar oficialmente el nombre “Skándalo” a Roly Ortiz, creador y productor original del grupo. El gesto cierra un largo periodo de tensiones y rumores sobre la propiedad de la marca, generados tras el registro del nombre por parte de Trevitazzo.

El cantante explicó que su intención nunca fue apropiarse del legado, sino resguardar la trayectoria del grupo ante posibles usos indebidos. “En su momento se malentendieron las cosas, en ningún momento hubo intención de apropiarme del nombre, solo de protegerlo”, afirmó.

El acuerdo se formalizó como parte del cumplimiento de una promesa hecha a Ortiz, tras el aniversario número 35 de la agrupación. La entrega de la marca emocionó a Ortiz, quien agradeció a Trevitazzo y reconoció que sus declaraciones pasadas, motivadas por problemas de salud, no reflejaron su verdadero sentir.

Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz.

Ortiz aprovechó el momento para pedir disculpas públicas a Luiggi Carbajal, exintegrante del grupo, con el fin de lograr una reconciliación y llegar unidos a la próxima celebración de los 36 años de Skándalo.

Trevitazzo subrayó que su objetivo siempre fue el respeto por la historia de la agrupación y la unión de sus integrantes, no la disputa por el nombre. “Esto no se trata de quién tiene el nombre o el poder, sino de respetar nuestra historia y de hacer música con el corazón”, señaló, enfatizando el valor del grupo como familia frente a sus seguidores.

La entrega de la marca y los gestos de reconciliación marcan una nueva etapa para Skándalo, con la mirada puesta en el reencuentro musical del próximo 29 de noviembre y la intención de mantener vivo el legado de la tecnocumbia peruana.