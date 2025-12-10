Perú

Luiggi Carbajal quiere amistarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

El exintegrante de Skándalo se refirió a la posibilidad de retomar su amistad con el cantante

Guardar
Luiggi Carbajal quiere reconciliarse con
Luiggi Carbajal quiere reconciliarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

La llegada de la Navidad motiva a Luiggi Carbajal a pensar en las relaciones personales y en reencontrarse con viejos amigos. El exintegrante de Skándalo expresó su deseo de acercarse nuevamente a Ricky Trevitazzo, con quien compartió más de dos décadas de amistad. “Es un tiempo de perdonar, de reconciliación”, afirmó Carbajal.

Carbajal destacó el significado especial que adquieren estas fechas para él, quien celebrará por primera vez la Navidad junto a su hijo de siete meses. Para el cantante, estos días impulsan a fortalecer lazos y a superar las distancias.

“La Navidad es una fecha que me gusta mucho porque las familias se unen, todos buscamos tener mucha paz y felicidad con los seres queridos”, sostuvo. Remarcó además que estas celebraciones invitan a dejar atrás viejas diferencias.

Consultado sobre su disposición a reconciliarse con Trevitazzo, el cantante aclaró que no guarda resentimientos y reconoce el valor de la relación que estuvieron construyendo durante tantos años de trabajo y compañerismo.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo
Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo
“Claro que sí, creo que ambos podemos superar cualquier tipo de rencilla y recuperar la amistad que teníamos por tantos años. Yo lo quiero y respeto mucho“, aseguró.

Sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, Carbajal descartó retomar el proyecto que los unió en el pasado. Su atención está centrada ahora en su agrupación familiar. “Yo ya he volteado esa página, ya es parte del pasado. Mi presente y futuro está con ‘Los Carbajal’, nosotros apuntamos a seguir creciendo y se nos van abriendo más puertas”, explicó.

Las palabras de Luiggi Carbajal reflejan el espíritu de reencuentro y reconciliación propio de estas fiestas, mientras mira hacia adelante gracias a los nuevos proyectos y el nacimiento de su hijo, que marcan una etapa renovada en su vida artística y personal.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal
Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal frente a frente en ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV.

Ricky Trevitazzo devuelve la marca Skándalo a Roly Ortiz

Ricky Trevitazzo decidió entregar oficialmente el nombre “Skándalo” a Roly Ortiz, creador y productor original del grupo. El gesto cierra un largo periodo de tensiones y rumores sobre la propiedad de la marca, generados tras el registro del nombre por parte de Trevitazzo.

El cantante explicó que su intención nunca fue apropiarse del legado, sino resguardar la trayectoria del grupo ante posibles usos indebidos. “En su momento se malentendieron las cosas, en ningún momento hubo intención de apropiarme del nombre, solo de protegerlo”, afirmó.

El acuerdo se formalizó como parte del cumplimiento de una promesa hecha a Ortiz, tras el aniversario número 35 de la agrupación. La entrega de la marca emocionó a Ortiz, quien agradeció a Trevitazzo y reconoció que sus declaraciones pasadas, motivadas por problemas de salud, no reflejaron su verdadero sentir.

Ricky Trevitazzo devuelve la marca
Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz.

Ortiz aprovechó el momento para pedir disculpas públicas a Luiggi Carbajal, exintegrante del grupo, con el fin de lograr una reconciliación y llegar unidos a la próxima celebración de los 36 años de Skándalo.

Trevitazzo subrayó que su objetivo siempre fue el respeto por la historia de la agrupación y la unión de sus integrantes, no la disputa por el nombre. “Esto no se trata de quién tiene el nombre o el poder, sino de respetar nuestra historia y de hacer música con el corazón”, señaló, enfatizando el valor del grupo como familia frente a sus seguidores.

La entrega de la marca y los gestos de reconciliación marcan una nueva etapa para Skándalo, con la mirada puesta en el reencuentro musical del próximo 29 de noviembre y la intención de mantener vivo el legado de la tecnocumbia peruana.

Temas Relacionados

Luiggi CarbajalRicky Trevitazzoperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se juega el tercer set. El equipo de Facundo Morando iguala el marcador 1-1. Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su clasificación ante la escuadra de Kazajistán. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

La actriz envió una carta notarial a la conductora de televisión luego de que se difundieran afirmaciones sobre una supuesta denuncia contra Rodrigo Cuba, advirtiendo acciones legales si no se retracta en 48 horas

Melissa Paredes advierte con demanda

El precio del pollo empieza a subir a poco para la Navidad en mercados de Lima: ¿a cuánto está el kilo?

El valor del ave registra un aumento sostenido en las últimas dos semanas, lo que obliga a consumidores y comerciantes a modificar sus hábitos de compra ante la proximidad de las celebraciones de fin de año

El precio del pollo empieza

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto ‘cervecero’ eliminó a Alianza Lima y disputará ante el cuadro ‘dorado’ el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting

⁠¿Cuánto cuesta preparar una cena navideña este 2025? Este es el presupuesto que debes tener en cuenta

El aumento de precios en ingredientes clave y las nuevas opciones de menús preparados redefinen los gastos familiares para la Nochebuena en Perú. Conoce las alternativas para celebrar sin exceder el bolsillo

⁠¿Cuánto cuesta preparar una cena
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce quiénes son

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Fiscales supremos postergan hasta el 2026 la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya responde con elegancia

Laura Spoya responde con elegancia a Brian Rullan y prioriza la paz familiar tras su separación: “estoy ocupada y feliz”

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Así fue el recorrido de Ibai y Gaspi por las calles de Lima: bromas, sorpresas y caos

Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

DEPORTES

El nuevo cargo que Hernán

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Reimond Manco confesó que Agustín Lozano quiso ficharlo para Juan Pablo II antes que Christian Cueva: “Sácate el ancho para que llegues a la selección”

Los 4 delanteros que quiere Universitario para el 2026: la preferencia de Jorge Fossati, sus promedios goleadores y cuál podría llegar

Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”