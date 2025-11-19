Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’. ATV

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ encendieron las alertas este martes 18 de noviembre tras difundir un avance que apunta directamente a Luigui Carbajal, exintegrante de Skandalo y quien fue captado ingresando —al volante de su propio vehículo— a un conocido hotel ubicado en el distrito de Lince.

Lo que desató la sorpresa y especulación inmediata fue un detalle crucial: el cantante no estaba acompañado de su esposa, Diana García, con quien se casó en mayo del 2023 y con quien comparte un hijo nacido este año.

En el adelanto del programa de espectáculos, la voz del reportero guía la intriga: “¿Qué hace el cantante de cumbia, Luigui Carbajal, saliendo de este hotel en Lince?”La pregunta, acompañada de las imágenes, bastó para poner al músico nuevamente en el ojo de la tormenta mediática.

Luigui Carbajal es captado entrando a hotel sin su esposa y Magaly Medina destapa un nuevo ampay. ATV

Una relación consolidada… hasta hoy

Luigui Carbajal, recordado por su paso por Skándalo, se casó con su ahora esposa, Diana García, en mayo del 2023. Pese a la diferencia de 14 años entre ambos, la pareja había logrado consolidar su relación tras una larga etapa de noviazgo.

Este 2025 habían celebrado además la llegada de su hijo, Jassiel Elijah, un bebé que llega a la vida del locutor de radio después de 20 años y que él describió como “una bendición que lo tiene sonriendo de oreja a oreja”.

Sin embargo, el ampay presentado por el programa de Magaly Medina ha generado dudas, tensión y miles de comentarios en redes sociales, pues el músico había sido blanco de rumores de infidelidad en el pasado, aunque él siempre negó tales versiones.

Luigui Carbajal se convierte en padre por tercera vez y se emociona al compartir su felicidad: “Mi hijito ya nació, estoy feliz”.

¿Sacó los pies del plato? Las imágenes que encendieron las alarmas

En el avance emitido por 'Magaly TV La Firme’ para este martes 18 de noviembre, se revelan imágenes donde se ve a Carbajal ingresando su vehículo al estacionamiento del hotel. No aparece acompañado y, según las cámaras, tampoco se evidencia que haya ingresado con algún familiar o miembro de su equipo.

La situación tomó un giro más fuerte cuando uno de los ‘urracos’ lo interceptó directamente para pedirle una declaración:“Tenemos imágenes tuyas entrando a un hotel. ¿Tu mujer tiene conocimiento de esto?”

Ante la pregunta directa, el rostro de Luigui cambia notablemente, pasando de la serenidad a la evidente incomodidad, un gesto que ha alimentado la sospecha del público.

Al cierre del avance, no se escucha un descargo sólido por parte del cantante. Su silencio, sumado a su expresión de sorpresa, ha encendido aún más el debate sobre un posible acto de infidelidad.

Hasta el momento, Luigui Carbajal no se ha pronunciado públicamente, lo que solo ha aumentado la expectativa por el informe completo que se emitirá esta noche en ATV.

Luigui Carbajal, nuevamente en el ojo de la tormenta tras imágenes en hotel de Lince.

El silencio de Luigui Carbajal

La falta de respuesta inmediata por parte del artista ha generado todo tipo de especulaciones. Esto ocurre en un contexto familiar sensible: su matrimonio con Diana García había sido retratado como uno de estabilidad y renovación personal, al punto de que el nacimiento de su hijo fue presentado como un momento de unión y madurez.

Carbajal incluso expresó hace meses lo feliz que se encontraba con su vida familiar: "No sabes lo feliz que me hace ser papá después de 23 años.Siendo una persona madura siento que voy a poder aprovecharlo más”, afirmó al aire”, expresó con la voz entrecortada durante la transmisión de ‘Levantados‘.

Ahora, la duda pública pone inevitablemente presión sobre su relación de pareja, especialmente porque el programa de Magaly suele presentar imágenes y detalles contundentes.

De Skándalo a nuevo escándalo

Además de su vida amorosa, Luigui Carbajal siempre ha sido una figura mediática por su larga trayectoria en la música y los programas de entretenimiento. Durante años formó un dúo inseparable con Ricky Trevitazzo, a quien consideraba un hermano en la vida personal y artística.

En 2022 sorprendió a todos al revelar que la vida los había unido más de lo imaginado: su esposa, Diana García, era en realidad sobrina de Ricky, lo que significó que al casarse, Luigui se convertía en sobrino político de su compañero musical. Esta revelación le dio a la pareja un toque anecdótico y familiar que el público celebró.

Por eso, el nuevo ampay sorprende aún más: llega en uno de los momentos que parecían más sólidos en la vida personal del artista.

¿Cuál es el vínculo que une a Ricky Trevitazzo y la esposa de Luigui Carbajal?