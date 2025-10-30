Luigui Carbajal rechaza ser parte del reencuentro de Skándalo y pide que no usen su imagen: “No voy a participar”.

La negativa de Luigui Carbajal a participar en el esperado reencuentro de Skándalo mantiene en alerta a sus fans. El exintegrante, figura emblemática del grupo, rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de sumarse al evento programado para el 29 de noviembre de 2025 en el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho, y exigió que su imagen no se utilice para promocionar el espectáculo.

En declaraciones recogidas por Trome, Carbajal sostuvo: “No me estoy victimizando, simplemente no voy a participar en ese show porque no me interesa. Skándalo ya es parte de mi pasado y ahora yo me encuentro enfocado en nuevos proyectos para mi vida”. El artista también subrayó que las recientes menciones a su nombre solo buscan generar titulares a raíz del reencuentro, y reiteró su deseo de mantenerse al margen de cualquier contacto con sus excompañeros.

Carbajal ha mantenido una postura firme incluso ante las disculpas públicas ofrecidas por Roly Ortiz, fundador y productor de Skándalo. El cantante rechazó la posibilidad de reconciliación, argumentando que las declaraciones pasadas de Ortiz afectaron profundamente a su familia, especialmente a su esposa durante el embarazo.

“No voy a volver a Skándalo, eso lo tengo muy claro. No me interesan las disculpas públicas que me hayan ofrecido, porque en su momento todas las falsedades que me dijeron afectaron a mi esposa, quien estaba embarazada, y desestabilizaron a toda mi familia”, afirmó el cantante. Además, expresó su desconfianza hacia Ortiz y los demás miembros, asegurando que no cree en la sinceridad de sus excompañeros y que prefiere continuar su vida en paz, lejos de la agrupación.

Skándalo se reencontrará 25 años después. Composición Infobae Perú

Por su parte, Roly Ortiz, manifestó que respeta la decisión de Carbajal y que no insistirá en su participación. “Si no quiere estar en el reencuentro, pues no podemos hacer nada. No lo vamos a obligar ni le vamos a rogar. Le hicimos la invitación con cariño, pero respetamos su decisión”, señaló el productor, quien también enfatizó que Skándalo no depende de un solo integrante.

Ortiz, quien atraviesa una delicada situación de salud, ha reiterado en varias ocasiones su deseo de reconciliarse con Carbajal antes de partir, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Giovanni Kral: críticas y llamados a la unidad

En medio de la controversia, Giovanni Kral, uno de los miembros históricos que regresa para el reencuentro, ha expresado su satisfacción por volver a Skándalo, aunque no ha ocultado su desacuerdo con la actitud de Carbajal. Kral relató que le pidió disculpas por comentarios pasados, pero lamentó que este mantenga una postura de distanciamiento.

“Estoy muy contento y agradecido de estar nuevamente en Skándalo... pero veo que está más víctima”, declaró Kral, quien también recordó que en el pasado, comentarios de Carbajal afectaron a su propia familia.

Kral subrayó que la invitación a Carbajal se hizo con buena voluntad y que, aunque les gustaría contar con él en el escenario, respetan su decisión de no participar.

Además, Kral destacó la importancia de la seguridad en el evento, adelantando que se han tomado medidas especiales tras incidentes ocurridos en otros conciertos, como el de Agua Marina, y no descartó la posibilidad de que los artistas utilicen chalecos antibalas durante la presentación.

Luigui Carbajal marca distancia de Ricky Trevitazzo pese a reconciliación: “Nada va a ser como antes” | Panamericana

Devolución de la marca Skándalo por parte de Ricky Trevitazo

El conflicto entre Luigui Carbajal y el resto de la agrupación tiene raíces profundas, marcadas por desencuentros económicos, declaraciones públicas y disputas en torno al uso de la marca Skándalo. En las últimas semanas, Ricky Trevitazo, otro de los miembros emblemáticos, devolvió oficialmente el nombre del grupo a Roly Ortiz, aclarando que nunca tuvo la intención de apropiarse de la marca, sino únicamente de protegerla frente a terceros.

“En ningún momento quise apropiarme del nombre, solo protegerlo”, explicó Trevitazo, quien también anunció que el reencuentro celebrará los 36 años de la agrupación con la participación de Luisito Sánchez, Giovanni Kral y Ronald Trevitazo, hermano de Ricky.

La devolución de la marca fue recibida con emoción por Ortiz, quien aprovechó la ocasión para pedir disculpas públicas a Carbajal y expresar su deseo de reconciliación. “Por eso le pido disculpas a Luigi Carbajal, espero que me pueda perdonar y pueda estar con nosotros en la celebración que haremos por los 36 años de Skándalo”, declaró Ortiz.

El productor, visiblemente afectado por su estado de salud, ha insistido en que su único interés es cerrar el ciclo de diferencias con Carbajal y partir en paz. “A mí ya no me queda mucho tiempo en este mundo y quiero irme tranquilo, sin peleas con nadie. Lo que pasó ya pasó”, expresó Ortiz, revelando que sufre de una enfermedad que le provoca dolores constantes y que su esposa atraviesa un embarazo complicado.

Roly Ortiz revela detalles del distanciamientro entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo |TikTok Ric La Torre - Imagénes de Todo se Filtra

El distanciamiento entre Carbajal y Ortiz se remonta a desacuerdos surgidos durante la promoción de un concierto de aniversario, según relató el cantante, quien responsabilizó a Ortiz de sembrar desconfianza entre los miembros y de realizar acusaciones infundadas sobre irregularidades económicas. “Siempre he tenido las cuentas claras en mi teléfono”, aseguró Carbajal, quien también señaló que las recientes menciones a su nombre solo buscan generar atención mediática.

Mientras tanto, el resto de los integrantes, incluido Luisito Sánchez, han manifestado su esperanza de que Carbajal reconsidere su postura y se una al reencuentro, aunque reconocen que la decisión final le corresponde únicamente a él.