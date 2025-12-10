¿IA o calculadora científica? Una industria que en Perú puede definir su ecuación por la falta de conectividad, según Casio

CASIO destaca la importancia de adaptar sus modelos de calculadoras a las regulaciones de exámenes y certificaciones en el mercado peruano.

El mercado peruano de calculadoras experimenta una transformación significativa, con un crecimiento sostenido que responde tanto a la recuperación post pandemia como a la consolidación de modelos STEM en la educación.

Según Kátia Mayumi, gerente de Ventas, Marketing y Planificación Senior de Calculadoras CASIO, la firma ha registrado un aumento superior al 68% en volumen total en 2025 respecto al año anterior, reflejando el impacto de una mayor integración tecnológica en aulas y entornos técnicos. Pero, ¿qué factores están dinamizando la industria?

Las calculadoras científicas y gráficas ganan terreno en la educación peruana

De acuerdo con la portavoz, en Perú predomina el interés por herramientas que combinan funcionalidad y tecnología, especialmente en los entornos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las calculadoras científicas y gráficas han ganado protagonismo en colegios de alto rendimiento y universidades, refiere Mayumi, donde se valora la precisión y la robustez, además de la integración con plataformas digitales y funciones apoyadas por inteligencia artificial.

El segmento de mayor crecimiento incluye estudiantes de secundaria y preuniversitarios, alumnos de centros con programas internacionales, universitarios en carreras técnicas y docentes en constante actualización.

El ticket promedio de compra en el país varía según el tipo de calculadora: las científicas oscilan entre S/59 y S/129, mientras que las gráficas alcanzan valores de S/450 a S/950. Esta diversidad responde, en parte, a las necesidades específicas de cada segmento y al avance de programas educativos que requieren herramientas de cálculo complejas y exactas.

El segmento estudiantil lidera el crecimiento del mercado de calculadoras en Perú

A nivel regional, América Latina registra tendencias alineadas al mercado peruano. Países con reformas educativas, como Chile, Colombia y Argentina, impulsan la adopción de calculadoras científicas y gráficas en educación secundaria y superior.

Las instituciones técnicas y programas fortalecidos en STEM prefieren calculadoras físicas por varias razones: normativas estrictas en exámenes, dificultades de conectividad, preferencia por equipos duraderos y la necesidad de precisión en disciplinas técnicas y financieras. Brasil, México y Argentina mantienen estabilidad en volúmenes de ventas, incluso frente a una creciente digitalización educativa.

En mercados como Colombia, Panamá y Uruguay crece la apuesta por ecosistemas híbridos que conjugan calculadoras, emuladores, códigos QR, plataformas de contenido interactivo y tutoriales en línea.

De acuerdo con CASIO, esta convergencia entre herramientas físicas y entornos digitales refuerza la adopción tecnológica y enriquece la experiencia de alumnos y docentes.

CASIO: mercado peruano de calculadoras crece más de 68% en 2025

Las carreras universitarias en ingeniería, arquitectura, ciencias de la computación y economía, así como institutos técnicos, continúan siendo los principales impulsores del mercado latinoamericano de calculadoras.

Para estos usuarios, la precisión y la fiabilidad resultan elementos esenciales frente a alternativas móviles, por lo que la calculadora física sigue ocupando un lugar clave en el aprendizaje y desempeño profesional, dijo Myumi durante la presentación de la Calculadora gráfica CG-100 de la serie Classwiz.

Uno de los retos centrales para la industria proviene de las regulaciones y normativas asociadas a exámenes y certificaciones. Las reglas para el uso de calculadoras varían según país e institución, exigiendo una constante adaptación de los modelos aprobados para garantizar seguridad, transparencia y ausencia de conectividad durante las evaluaciones.

Según el análisis del gigante japonés, mantener a las calculadoras en las certificaciones y listas oficiales supone una actualización permanente y coordinación con ministerios de educación y organismos evaluadores.

La industria latinoamericano de calculadoras mantiene estabilidad pese a la digitalización

Con todo, el sector de calculadoras avanza, globalmente, hacia dispositivos con mayor capacidad visual y funciones avanzadas, integración con ecosistemas digitales educativos y diseños sostenibles.

Los productos, asevera CASIO -el mayor jugador del mercado peruano-, tienden a ser más intuitivos, eficientes en el consumo de energía y fabricados bajo criterios de responsabilidad ambiental.

En el caso del fabricante nipón, los resultados en Perú demuestran la capacidad de adaptación y el potencial de la región para la consolidación de un entorno educativo respaldado por tecnología, de acuerdo con el análisis entregado a Infobae Perú.

Alcanzar los picos históricos del mercado local, que superaron los US$4,6 millones, sigue siendo una meta crítica en un contexto donde la inteligencia artificial y la digitalización continúan redefiniendo el panorama de las soluciones de cálculo y aprendizaje.