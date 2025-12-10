Perú

¿IA o calculadora científica? Una industria que en Perú puede definir su ecuación por la falta de conectividad, según Casio

Existen cuatro pilares en la educación superior peruana que han gatillado las colocaciones en el último quinquenio, con una alta competencia entre gráficas y científicas. Pero otros factores han aparecido en el camino

CASIO destaca la importancia de
CASIO destaca la importancia de adaptar sus modelos de calculadoras a las regulaciones de exámenes y certificaciones en el mercado peruano.

El mercado peruano de calculadoras experimenta una transformación significativa, con un crecimiento sostenido que responde tanto a la recuperación post pandemia como a la consolidación de modelos STEM en la educación.

Según Kátia Mayumi, gerente de Ventas, Marketing y Planificación Senior de Calculadoras CASIO, la firma ha registrado un aumento superior al 68% en volumen total en 2025 respecto al año anterior, reflejando el impacto de una mayor integración tecnológica en aulas y entornos técnicos. Pero, ¿qué factores están dinamizando la industria?

Las calculadoras científicas y gráficas ganan terreno en la educación peruana

De acuerdo con la portavoz, en Perú predomina el interés por herramientas que combinan funcionalidad y tecnología, especialmente en los entornos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las calculadoras científicas y gráficas han ganado protagonismo en colegios de alto rendimiento y universidades, refiere Mayumi, donde se valora la precisión y la robustez, además de la integración con plataformas digitales y funciones apoyadas por inteligencia artificial.

El segmento de mayor crecimiento incluye estudiantes de secundaria y preuniversitarios, alumnos de centros con programas internacionales, universitarios en carreras técnicas y docentes en constante actualización.

El ticket promedio de compra en el país varía según el tipo de calculadora: las científicas oscilan entre S/59 y S/129, mientras que las gráficas alcanzan valores de S/450 a S/950. Esta diversidad responde, en parte, a las necesidades específicas de cada segmento y al avance de programas educativos que requieren herramientas de cálculo complejas y exactas.

El segmento estudiantil lidera el crecimiento del mercado de calculadoras en Perú

A nivel regional, América Latina registra tendencias alineadas al mercado peruano. Países con reformas educativas, como Chile, Colombia y Argentina, impulsan la adopción de calculadoras científicas y gráficas en educación secundaria y superior.

Las instituciones técnicas y programas fortalecidos en STEM prefieren calculadoras físicas por varias razones: normativas estrictas en exámenes, dificultades de conectividad, preferencia por equipos duraderos y la necesidad de precisión en disciplinas técnicas y financieras. Brasil, México y Argentina mantienen estabilidad en volúmenes de ventas, incluso frente a una creciente digitalización educativa.

En mercados como Colombia, Panamá y Uruguay crece la apuesta por ecosistemas híbridos que conjugan calculadoras, emuladores, códigos QR, plataformas de contenido interactivo y tutoriales en línea.

De acuerdo con CASIO, esta convergencia entre herramientas físicas y entornos digitales refuerza la adopción tecnológica y enriquece la experiencia de alumnos y docentes.

CASIO: mercado peruano de calculadoras crece más de 68% en 2025

Las carreras universitarias en ingeniería, arquitectura, ciencias de la computación y economía, así como institutos técnicos, continúan siendo los principales impulsores del mercado latinoamericano de calculadoras.

Para estos usuarios, la precisión y la fiabilidad resultan elementos esenciales frente a alternativas móviles, por lo que la calculadora física sigue ocupando un lugar clave en el aprendizaje y desempeño profesional, dijo Myumi durante la presentación de la Calculadora gráfica CG-100 de la serie Classwiz.

Uno de los retos centrales para la industria proviene de las regulaciones y normativas asociadas a exámenes y certificaciones. Las reglas para el uso de calculadoras varían según país e institución, exigiendo una constante adaptación de los modelos aprobados para garantizar seguridad, transparencia y ausencia de conectividad durante las evaluaciones.

Según el análisis del gigante japonés, mantener a las calculadoras en las certificaciones y listas oficiales supone una actualización permanente y coordinación con ministerios de educación y organismos evaluadores.

La industria latinoamericano de calculadoras mantiene estabilidad pese a la digitalización

Con todo, el sector de calculadoras avanza, globalmente, hacia dispositivos con mayor capacidad visual y funciones avanzadas, integración con ecosistemas digitales educativos y diseños sostenibles.

Los productos, asevera CASIO -el mayor jugador del mercado peruano-, tienden a ser más intuitivos, eficientes en el consumo de energía y fabricados bajo criterios de responsabilidad ambiental.

En el caso del fabricante nipón, los resultados en Perú demuestran la capacidad de adaptación y el potencial de la región para la consolidación de un entorno educativo respaldado por tecnología, de acuerdo con el análisis entregado a Infobae Perú.

Alcanzar los picos históricos del mercado local, que superaron los US$4,6 millones, sigue siendo una meta crítica en un contexto donde la inteligencia artificial y la digitalización continúan redefiniendo el panorama de las soluciones de cálculo y aprendizaje.

