Colegio de Carabayllo logró 8 ingresos a la UNI 2026-I: ¿quién es la escolar que obtuvo la única plaza de Ingeniería Aeroespacial?

La reciente convocatoria para escolares de la Universidad Nacional de Ingeniería evidenció el potencial académico de Carabayllo, con jóvenes que alcanzaron cupos en diversas especialidades y una estudiante que brilló en un proceso altamente competitivo

Los admitidos del Juan Pablo
Los admitidos del Juan Pablo Peregrino abarcaron carreras estratégicas para el sector industrial y tecnológico, mientras una estudiante destacó al obtener la singular vacante disponible en Ingeniería Aeroespacial.

Ocho estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo, lograron superar el reciente proceso de admisión dirigido a escolares por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Este resultado coloca a la institución en el centro de la atención educativa, debido al alto número de aprobados y, en especial, por el ingreso de una adolescente a la única vacante ofrecida en Ingeniería Aeroespacial. La última edición del examen 2026-I de la UNI presentó una competencia sin precedentes, al destinar un total de 78 lugares entre Lima y Callao para jóvenes aún cursando el último año de secundaria.

El colegio Peregrino, reconocido por su compromiso con la excelencia, continúa formando promociones de alto rendimiento. La reciente prueba, compuesta por 60 preguntas y ejecutada en un periodo máximo de dos horas y 45 minutos, ratificó la constancia de esta comunidad educativa cuya tradición de buenos resultados ha marcado la dinámica de admisión en carreras de ingeniería y ciencias aplicadas en la ciudad.

¿Quién es la escolar de Carabayllo que logró la única vacante de Ingeniería Aeroespacial en la UNI?

En el grupo de ingresantes sobresale el nombre de Karol Jaque Huayta, quien, con tan solo dieciséis años, conquistó el único cupo habilitado este año para Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Jaque Huayta se impuso frente a varios centenares de competidores que aspiraban a la misma carrera, alcanzando un puntaje que le aseguró el acceso exclusivo a esta especialidad de alto prestigio.

El mérito de la joven se amplifica al considerar la particularidad del examen destinado a escolares, modalidad que representa la oportunidad de iniciar estudios universitarios apenas concluida la secundaria. Este desempeño no solo representa un logro personal, sino también un hito para el colegio Peregrino, que suma así otra historia de éxito en el ingreso temprano a la educación superior, con un enfoque en ramas científicas y tecnológicas.

Diversidad de carreras seleccionadas por los admitidos de Carabayllo

No solo Karol Jaque Huayta destacó en este proceso. Siete compañeros suyos también obtuvieron lugares en diferentes disciplinas dentro de la UNI, lo que ilustra la pluralidad de fortalezas del colegio Juan Pablo Peregrino. Sebastián Campos Cubas accedió a Ingeniería de Química, Aaron Vasquez Crespo se ubicó en Ingeniería Sanitaria, Benjamin Ore Rodrigo alcanzó Ingeniería Eléctrica y Primogénito Rupay Quispe obtuvo plaza en Ingeniería de Minas. Por su parte, Jean Franco Fabián Mautino eligió Ingeniería de Software, Kevin Pintado Gómez obtuvo cupo en Ingeniería Civil y Adrián Zavaleta Correa fue admitido en Ingeniería Industrial.

Cada uno de estos jóvenes representa un perfil de futuro profesional con potencial para contribuir al desarrollo científico, industrial y tecnológico. La presencia de escolares en tan distintas ramas evidencia la amplitud de la formación recibida y el esfuerzo educativo sostenido que se promueve desde el colegio carabayllano.

Trayectoria educativa del colegio Peregrino en Lima norte

El grupo de escolares representa
El grupo de escolares representa la consolidación del colegio como semillero de talentos, con un ingreso inédito en la especialidad aeroespacial tras una rigurosa evaluación | Andina

El equipo directivo del Juan Pablo Peregrino subraya que tales logros son el reflejo de un trabajo constante a lo largo de varios años. Su directora, Yamiry Julca Sánchez, asegura que el colegio ha figurado de manera recurrente en los registros de máximos puntajes y primeros puestos en los exámenes de admisión universitaria.

Durante los últimos tres años, el plantel sobresalió por la cantidad y la calidad de sus egresados admitidos en universidades estatales y privadas, superando la marca de doscientos ingresos. Incluso en el 2025, Rafael Ricaldi Tandaypan, alumno del Peregrino, obtuvo el mayor puntaje de todo el proceso de ingreso a la UNI, reafirmando la línea de excelencia que distingue al colegio.

