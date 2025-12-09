Minedu ofrece 400 mil becas virtuales para egresados de colegios 2025: ¿cómo participar?

La Academia de Oficios del Minedu y Fundación Romero ofrece programas en administración, ventas, finanzas, gastronomía y más, facilitando la inserción laboral de jóvenes peruanos - Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu), en alianza con Fundación Romero, lanza una ambiciosa iniciativa que busca transformar las oportunidades de formación para los jóvenes de secundaria en el país. A través de la Academia de Oficios, se ponen a disposición 400.000 becas virtuales y gratuitas dirigidas a estudiantes de los últimos años y egresados de educación secundaria, con el objetivo de facilitar su ingreso al mercado laboral y fortalecer sus competencias técnicas.

Una apuesta por la formación técnica y el empleo juvenil

Durante la ceremonia de presentación, la secretaria general del Minedu, Lorena Gavilano, expuso que la Academia de Oficios representa una inversión decisiva en el desarrollo de capacidades técnicas para los jóvenes que culminaron la educación secundaria. Esta propuesta está diseñada para que los beneficiarios puedan adquirir habilidades relevantes, certificarse y acceder a empleos formales en sectores con alta demanda.

Gavilano recalcó el compromiso del Minedu con promover trayectorias educativas completas, que no se limiten a la educación básica, sino que ofrezcan opciones de especialización y capacitación para la inserción laboral. “La educación es, en esencia, un esfuerzo compartido. Experiencias como Academia de Oficios demuestran que cuando el Estado, la empresa privada y la academia trabajan de manera articulada, es posible transformar vidas”, sostuvo.

Los beneficiarios podrán capacitarse y certificarse gratuitamente a través de 12 programas virtuales orientados a sectores con alta demanda en el mercado laboral - Minedu

La funcionaria remarcó que alianzas interinstitucionales como la que une al Minedu con Fundación Romero permiten ampliar la cobertura formativa y acercar a la juventud alternativas reales de desarrollo profesional, asegurando que cada joven cuente con herramientas concretas para construir su proyecto de vida.

¿Qué programas formativos ofrecen las becas?

La Academia de Oficios dispone de doce programas orientados a necesidades actuales del mercado laboral. Las áreas de formación incluyen:

Administración digital

Ventas relacionales

Logística y almacén

Contabilidad y finanzas

Atención al cliente

Negocios gastronómicos

Gestión de caja

Comercial y ventas

Cursos transversales y módulos de empleabilidad

La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados de secundaria de todo el país, quienes pueden inscribirse ingresando a la plataforma oficial becasgruporomero.pe. - Minedu

Cada programa está estructurado para responder a sectores con alta demanda, permitiendo que los becarios adquieran conocimientos específicos y actualizados, potenciando así su empleabilidad.

¿Cómo acceder a las becas virtuales?

Para postular a una de las 400.000 becas virtuales y gratuitas, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial: www.becasgruporomero.pe, donde encontrarán un acceso directo a la sección de la Academia de Oficios. Allí, podrán inscribirse de manera sencilla y rápida, eligiendo el programa formativo que mejor se ajuste a sus intereses y proyectando su desarrollo en el ámbito laboral.

Esta propuesta está abierta a estudiantes de los últimos años de secundaria y a egresados recientes, quienes podrán formarse desde cualquier lugar del país, gracias a la modalidad virtual y flexible.

Una alianza para fortalecer la educación pública y reducir brechas

La colaboración entre el Minedu y la Fundación Romero muestra la relevancia de los esfuerzos conjuntos entre sector público y privado para fortalecer la educación pública. Esta iniciativa impacta directamente en la generación de nuevos perfiles laborales, reduce las brechas de acceso a la capacitación técnica y consolida un modelo inclusivo de desarrollo.

La ceremonia de presentación contó con la presencia de destacadas autoridades, como el presidente de Fundación Romero, Dionisio Romero Paoletti, la rectora de la UPC, Milagros Morgan, y el director ejecutivo de Fundación Romero, Martín Pérez. Todos reafirmaron su compromiso para seguir impulsando oportunidades educativas innovadoras y accesibles para la juventud peruana.