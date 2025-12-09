Los pólipos en el colon pueden convertirse en cancerígenos si no son detectados y removidos a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal es una de las enfermedades más frecuentes que afectan tanto al colon como al recto, dos órganos fundamentales para la digestión y la eliminación de desechos. En el Perú, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), este tipo de cáncer se encuentra entre las primeras causas de mortalidad por enfermedades oncológicas y su incidencia ha aumentado en los últimos años.

Por ello, cuidar la salud digestiva es esencial para detectar a tiempo cualquier alteración y reducir riesgos. Identificar los síntomas tempranos del cáncer colorrectal puede marcar una gran diferencia en el pronóstico y la efectividad del tratamiento, ya que en fases iniciales suele ser altamente tratable.

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal puede desarrollarse silenciosamente durante meses o años. Sin embargo, existen señales de alerta que no deben ignorarse.

Presencia de sangre en las heces: es uno de los signos más frecuentes. La sangre puede ser roja brillante o de color oscuro según la zona afectada. Aunque muchas personas lo relacionan con hemorroides, siempre se debe acudir a un médico para descartar causas más graves. Cambios persistentes en los hábitos intestinales: esto puede incluir diarrea continua, estreñimiento prolongado o la sensación de evacuación incompleta. Lo importante es que estos cambios se mantengan por varias semanas y no tengan una causa aparente. Dolor abdominal recurrente: los pacientes suelen experimentar cólicos, hinchazón o molestias constantes, que incluso pueden intensificarse después de las comidas. Este síntoma se presenta cuando el tumor interfiere con el tránsito intestinal. Pérdida de peso sin explicación: cuando el cuerpo enfrenta un cáncer, se producen alteraciones metabólicas que pueden causar una disminución significativa de peso sin intención de bajar. Fatiga o cansancio extremo: esto ocurre especialmente cuando existe una pérdida de sangre lenta y constante en las heces, generando anemia. La fatiga persistente puede ser una señal temprana de alarma.

Los pacientes con cáncer colorrectal suelen experimentar cólicos, hinchazón o molestias constantes, que incluso pueden intensificarse después de las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo del cáncer colorrectal

Existen varios factores que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal. La edad es uno de los más importantes, ya que el riesgo se incrementa a partir de los 50 años. Sin embargo, en los últimos años también se han registrado casos en personas más jóvenes.

Los antecedentes familiares también juegan un rol relevante. Tener un familiar de primer grado con esta enfermedad eleva la probabilidad de padecerla. Asimismo, enfermedades como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son factores de riesgo conocidos.

El estilo de vida influye significativamente. Una dieta rica en carnes procesadas, el bajo consumo de fibra, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol pueden contribuir al desarrollo de este tipo de cáncer. En el Perú, el Minsa y EsSalud han señalado que los hábitos alimentarios poco saludables y el incremento del sedentarismo son factores que están favoreciendo la aparición de enfermedades digestivas complejas, incluido el cáncer colorrectal. También se considera un factor de riesgo la presencia de pólipos en el colon, que pueden convertirse en cancerígenos si no son detectados y removidos a tiempo.

Cómo prevenir el cáncer colorrectal

Una de las recomendaciones más importantes para prevenir el cáncer colorrectal es la realización de exámenes de detección temprana como la colonoscopia (Gob.pe)

La prevención es fundamental y existen diversas estrategias para reducir el riesgo. Una de las más importantes es la realización de exámenes de detección temprana como la colonoscopia. Este procedimiento permite identificar y retirar pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Los especialistas recomiendan realizar este examen a partir de los 50 años o antes si se tienen antecedentes familiares.

Adoptar una alimentación balanceada también es clave. Incrementar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra ayuda a mantener un buen funcionamiento intestinal. Reducir las carnes procesadas y los alimentos altos en grasas favorece la salud digestiva en general.

El ejercicio regular contribuye a mantener un peso saludable y reduce la inflamación, lo cual ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Evitar el tabaquismo y moderar el consumo de alcohol también es fundamental, ya que ambos aumentan la probabilidad de desarrollar diversos tipos de cáncer. Finalmente, es importante acudir al médico ante cualquier síntoma persistente. La detección oportuna sigue siendo la medida más eficaz para mejorar el pronóstico.